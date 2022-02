Einzelkritik gegen RB Leipzig: Abwehr-Stars mit schwachen Noten - zwei Offensive glänzen

Von: Florian Schimak

FC Bayern: Die Stars jubeln! Die tz-Einzelkritik zum Topspiel gegen RB Leipzig. © IMAGO / Jan Huebner

Im Bundesliga-Topspiel standen sich der FC Bayern und RB Leipzig gegenüber - mit dem besseren Ausgang für den Rekordmeister. Die tz-Einzelkritik.

München - Endlich wieder Fans! Der FC Bayern bestritt das Topspiel des 21. Spieltags gegen RB Leipzig vor 10.00 Fans in der Allianz Arena. Die Anhänger bekamen dabei ein hochunterhaltsames Match geboten.

Vor allem gab es bereits vor dem Spiel interessante Aussagen in Sachen Transfers bei den Bayern. FCB-Boss verriet dabei seinen Transferplan.

Die tz-Einzelkritik zum Topspiel

Manuel Neuer: Bewahrte die Bayern nach rund 15 Minuten zweimal gegen Olmo vor einem Gegentor. War auch danach enorm wichtig, u.a. gegen Poulsen in der Schlussphase. Beim 1:1 (27.) durch Silva und beim 2:2 durch Nkunku (53.) war er ohne Chance. Note: 2

Benjamin Pavard: Nkunku bereitete ihm immer wieder Probleme. So auch vor dem 2:2, das der flinke Leipziger erzielte. Note: 4

Niklas Süle: Pavard und er konnten in der 27. Minute den Chip-Ball von Laimer in der Rückwärtsbewegung nicht vor Torschütze Silva klären. Blockte einen Schuss von Poulsen in der Schlussphase – wichtig. Note: 4

Lucas Hernández: Bekam schon in der 22. Minute die Gelbe Karte aufgrund eines taktischen Fouls an Silva. Hatte auch seine Schwierigkeiten dieses Mal mit den flinken Leipzig-Angreifern. Note: 4 (ab 73. Dayot Upamecano: o.B.)

FC Bayern siegt im Topspiel gegen RB Leipzig - Müller und Lewandowski treffen

Serge Gnabry: Hatte defensiv Probleme. In der zweiten Halbzeit wurde er besser, auch offensiv. Am 3:2 (58.) war er entscheidend beteiligt: seine Hereingabe fälschte Gvardiol unhaltbar ins eigene Tor ab. Note: 3

Corentin Tolisso: Gewann vor dem 1:0 den Ball am Strafraum der Leipziger. Das 2:1 leitete er mit einem schönen Pass auf Coman ein. Note: 2 (ab 63. Jamal Musiala: o.B.)

Joshua Kimmich: Gegen Leipzig hatte er in der 1. Halbzeit vor allem viel defensiv zu tun. Auch deshalb, weil er Gnabry auf der rechten Abwehrseite oft aushelfen musste. In der zweiten Halbzeit wurde er stärker, ging als Leader voran. Note: 3

Kingsley Coman: Mit seinen Dribblings blieb der Franzose zu Beginn des Spiels regelmäßig hängen. Eine verunglückte Flanke von ihm wäre nach einer knappen halben Stunde fast im Tor gelandet, ging aber nur an den Pfosten. Coman bereitete das 2:1 mit einer feinen Flanke vor. Auch vor dem 3:2 spielte er den Pass auf Gnabry. Note: 3 (ab 84. Tanguy Nianzou: o.B.)

FC Bayern: Lewandowski und Müller treffen gegen RB Leipzig

Thomas Müller: Über weite Strecken der Saison glänzte der Bayer hauptsächlich als Vorbereiter. In letzter Zeit tritt er aber vermehrt als Torschütze in Erscheinung. Gegen die Hertha erzielte er bereits ein Tor, gegen Leipzig traf er doppelt. Er drückte den Ball zum 1:0 (12.) über die Linie, nachdem RB-Torwart Gulacsi den Schuss von Lewandowski nicht festhalten konnte. In der 32. Minute scheiterte er mit einem Volley-Schuss am ungarischen Keeper. Kurz darauf köpfte er das vermeintliche 2:1, nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter wurde der Treffer aber von Referee Jablonski aberkannt. Note: 2 (ab 84. Marcel Sabitzer: o.B.)

Leroy Sané: Der Offensiv-Star bekam zu Beginn des Spiels mal Szenen-Applaus für ein starkes Dribbling. Insgesamt war er dieses Mal aber unauffällig und ohne Durchschlagskraft. Note: 4

Robert Lewandowski: Der Superstürmer hätte das Tor zum 1:0 auch selbst erzielen können. Seinen Versuch konnte Gulacsi abwehren – die Kugel landete dann aber direkt bei Müller. Das vermeintliche 2:1 durch den Bayer wurde aufgrund eines Foulspiels von Lewandowski an Gvardiol nicht gegeben. Kurz darauf machte er es wieder gut: Köpfte den Treffer zum 2:1 in der 44. Minute. Hatte in der 2. Halbzeit die große Chance aufs 4:2, schoss aber am Tor vorbei. Note: 2

