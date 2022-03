FCB-Party gegen Salzburg: Dreimal die Note 1 - nur der Youngster fällt ab

Von: Philipp Kessler

Teilen

Die Spieler der FC Bayern beim Jubeln. © IMAGO / Schiffmann

Der FC Bayern hatte es im Rückspiel des Achtelfinales in der Champions League mit RB Salzburg zu tun. Die Einzelkritik zu dem Auftritt der FCB-Stars in der Allianz Arena.

München - Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League! Das Team von Julian Nagelsmann setzt sich im Rückspiel gegen RB Salzburg mit 7:1 (4:0) durch und steht so nach dem 1:1 im Hinspiel in der Runder der letzten Acht.

Stimmen Sie ab! Wer war für Sie der beste FCB-Star in der Allianz Arena?

Die tz-Einzelkritik zum Spiel der Bayern gegen RB Salzburg.

Manuel Neuer

Viereinhalb Wochen nach seiner Innenmeniskus-OP im rechten Knie stand der Kapitän wieder im Kasten der Bayern. Sein 104. Champions-League-Spiel für den deutschen Rekordmeister, damit zog er an Vorstands-Boss Oliver Kahn vorbei. Kein anderer Keeper absolvierte mehr Königsklassen-Spiele für die Münchner. Neuer hielt in der 15. Minute einen Schuss von Seiwald mit den Fingerspitzen. Beim Gegentor von Kjaergaard (71.) ohne Chance. Insgesamt ein sicherer Rückhalt. Note: 2

Benjamin Pavard

Mit ein, zwei Unsicherheiten. Offensiv wurde er nach einer Ecke mit dem Kopf mal gefährlich (39.). Note: 3

Lesen Sie auch Ergreifende Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Ergreifende Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“ Normalerweise ist es ein freundlicher Nachbarschafts-Dienst, Pakete anzunehmen. In Berlin ist es dabei zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“

Niklas Süle

Der Verteidiger ließ nichts anbrennen. Note: 2 (ab 67. Tanguy Nianzou o.B.)

Lucas Hernandez

Lucas Hernández: Der Franzose war gewohnt aggressiv in den Zweikämpfen. Ein souveräner Auftritt. Note: 2 (ab 60. Dayot Upamecano: o.B.)

Serge Gnabry

Er erzielte in der 31. Minute das 4:0. In der Pause wurde er ausgewechselt. Note: 2 (ab 46. Bouna Sarr: Solides Spiel vom Afrika-Cup-Sieger. Note: 3)

Joshua Kimmich

Der Mittelfeld-Antreiber war enorm passsicher. Note: 2

Jamal Musiala

In ein paar Situationen ließ er seine Klasse aufblitzen. Ansonsten eher unscheinbar. Note: 3 (ab 67. Marc Roca: o.B.)

Kingsley Coman

: Der Flügelflitzer konnte in der 3. Minute Copaldos Abschluss mit einer Grätsche zur Ecke abfälschen. Schlug ein paar Minuten die Flanke vor dem Foul von Wöber an Lewandowski, das zum Elfmeter führte. Generell brachte er Kristensen regelmäßig in Schwierigkeiten. Der Franzose bereitete das 4:0 vor. Starker Auftritt! Note: 1 (ab 66. Eric Maxim Choupo-Moting: o.B.)

Thomas Müller

Nach den ersten 20 Minuten wurde er stärker, bereitete das 3:0 vor. Das 5:0 erzielte er zu Beginn der zweiten Halbzeit selbst - mit dem linken Fuß. Auch das 6:1 machte er selbst. Note: 1

Leroy Sané

Zuletzt wurde der Offensiv-Star zweimal als Joker eingewechselt. Gegen Salzburg durfte er wieder von Beginn an ran. Sein Distanzschuss in der 7. Minute ging am Tor vorbei. Das 5:0 und 6:1 legte er Müller auf. Das 7. FCB-Tor schoss er selbst. In der Schlussphase auch mit einer starken Defensivaktion. Note: 1

Robert Lewandowski

Der Pole verwandelt den Elfmeter zum 2:0. Wenige Sekunden später machte er seinen Hattrick perfekt. Dass jemand innerhalb der ersten 22 Minuten drei Tore erzielt, ist neuer Champions-League-Rekord. Übrigens: Das Sané-Tor bereitete er vor. Note: 1

(pk)