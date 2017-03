So erklärt der FC Bayern seinen großen Erfolg in China

München - Auf nach Asien! Am Dienstag verkündete der FC Bayern offiziell das, was seit Monaten bereits bekannt war. In seiner Sommervorbereitung zieht es den Rekordmeister auf den größten Kontinent der Erde, vom 16. bis 28. Juli geht der FCB auf die Audi Summer Tour.

Nach 2012 und 2015 reisen die Münchner dabei zum dritten Mal nach China, anschließend geht es weiter nach Singapur – eine Premiere. Der neue FCB-Markenbotschafter Hasan Salihamidzic rührte im Reich der Mitte schon kräftig die Werbetrommel für den Besuch der Bayern und posierte vor der beeindruckenden Skyline von Shanghai. Mit der Reise nach Asien setzen die Münchner ihre Globalisierungsoffensive fort, wie Strategievorstand Jörg Wacker unlängst im tz-Interview angekündigt hatte. Auch die DFL wird sich über die Tour ihres Vorzeigevereins freuen, schließlich dürften sich die Auftritte des Rekordmeisters auch positiv auf die Auslandsvermarktung der Liga auswirken – ganz im Sinne des FCB.

Bayerische Expansion

Es ist kein Geheimnis mehr, dass der FC Bayern die weite Welt für sich entdeckt hat. Was in der Sommervorbereitung früher noch Trainingslager hieß, ist heuer die Audi Summer Tour. Im Jahreswechsel geht es nach Amerika oder Asien, diesen Sommer steht eine Reise nach China und Singapur an. „Wir kommen spät, aber wir kommen mit Volldampf“, hatte Karl-Heinz Rummenigge 2015 gesagt, vor der bis dato letzten Asientour des Rekordmeisters. Knapp zwei Jahre später bleibt festzuhalten: Der Vorstandsvorsitzende hat recht behalten. So geht bayerische Expansion.

Seit die Münchner im Sommer 2015 durch Peking, Shanghai und Guang­zhou getourt sind, hat ihre Popularität im Reich der Mitte rasant zugenommen. Auf Sina Weibo, einer der bedeutendsten Social-Media-Plattformen in China, hat der FCB im vergangenen Jahr so viele neue Fans (676.039) gewonnen wie kein anderer Verein – selbst Real Madrid oder Manchester United konnten mit den Münchnern nicht mithalten. „Speziell in China verfolgen wir eine etwas andere Strategie als der Großteil der anderen Klubs. Wir haben die Redakteure, die vor Ort die Kanäle des FC Bayern bedienen, aus unseren Fanklubs und unseren sozialen Netzwerken in China rekrutiert“, verriet FCB-Mediendirektor Stefan Mennerich der tz über den Aufstieg der Roten in den sozialen Netzwerken. Zudem eröffneten die Bayern im September 2016 in Shanghai ein eigenes Büro, anschließend wurde unter anderem mit dem deutsch-chinesischen Ökopark Qingdao eine Partnerschaft geschlossen und Vöhringer Wood Product als neuer regionaler Partner in China vorgestellt. In Asien konzentrieren sich die Münchner bislang voll auf den chinesischen Markt, wie Jörg Wacker im tz-Interview Anfang Januar verriet. „Im asiatischen Raum sind wir noch nicht so weit. Da versuchen wir erst einmal, uns in China zu etablieren. Natürlich hat man Südostasien immer im Blick. Aber lassen Sie uns jetzt erst einmal den chinesischen Markt gut aufbereiten“, erklärte der Vorstand für Internationalisierung und Strategie beim FCB.

+ Immer schön lächeln: Rafinha und Lewandowski mit chinesischen Fans. Auch Marcus Müller, Sponsoring-Leiter von Paulaner, freut sich: „Für die Marke Paulaner ist Asien ein sehr wichtiger Markt, insbesondere China. Als FCB-Sponsor nutzen wir die Asien-Reise der Bayern intensiv, um unsere bayerischen Bier-Spezialitäten in dieser Region noch bekannter zu machen.“

Abschluss gegen Inter

Das tut der Verein nun im Sommer mit verstärkter Präsenz. Am 16. Juli reist der FCB nach China und wird dort eine Woche die Werbetrommel rühren, ehe es weiter nach Singapur geht. In China stehen zwei Spiele im Rahmen des Audi Football Summit an. Am 19. Juli treten die Bayern in Shanghai gegen den FC Arsenal an, drei Tage später folgt in Shenzhen die Partie gegen den ehemaligen Klub von FCB-Coach Carlo Ancelotti, den AC Mailand. „Die Audi Summer Tour ist ein enorm wichtiger Baustein unserer internationalen Strategie und unterstützt unseren weltweiten Markenausbau. Der FC Bayern hat in China mittlerweile rund 135 Millionen Anhänger, und auch in Südostasien verzeichnen wir eine stetig wachsende Popularität. Deshalb freue ich mich, dass wir im Juli mit unserer Mannschaft in Shanghai und Shenzhen spielen und uns dort präsentieren können“, so Wacker.

Anschließend zieht es den Rekordmeister weiter nach Singapur. In dem flächenmäßig kleinsten Staat Südostasiens stehen zum Abschluss der Asientour noch zwei weitere Begegnungen auf dem Programm. Anlässlich des International Champions Cups treffen die Bayern dort auf den FC Chelsea (25. Juli) und Inter Mailand (27. Juli).

Vier Spiele in neun Tagen – und trotzdem steht nicht nur der Fußball im Vordergrund. In erster Linie wollen die Roten ihre Popularität in Asien weiter steigern, die Vermarktung vorantreiben. Ziel ist es, die Einnahmen aus Sponsoring und Merchandising zu steigern, um im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben. Dafür wird das „Mia san mia“ in die weite Welt hinausgetragen, denn in einem sind sie sich beim FC Bayern alle einig: Die Internationalisierung ist alternativlos. Also geht sie weiter, die bayerische Expansion.

Diese Tour stärkt die Marke FCB

Dr. Jan Lehmann, Marketing-Experte: „Im Rahmen der Internationalisierungsstrategie ist es für den FC Bayern München von hoher Bedeutung, die Präsenz im asiatischen Markt langfristig auszubauen. Bereits 2012 veranstaltete der Klub dort eine Tour. Die hohe Bevölkerungszahl, gepaart mit der enormen Begeisterungsfähigkeit der asiatischen Fußballfans für die europäischen Topligen und -klubs, macht ein Engagement aus Vermarktungssicht spannend. Nicht nur, aber vor allem in China ist es für den Verein aufgrund des steigenden Fußballinteresses sehr wichtig, Fans zu gewinnen und langfristig an sich zu binden. Eine Weltmarke wie der FC Bayern muss sich hier im Wettbewerb um internationale Anhänger mit anderen Spitzenteams wie Real Madrid oder Manchester United messen. Eine Asien-Tour, begleitet von einem strategisch starken Partner wie Audi, verstärkt zudem den weltweiten Markenausbau des FC Bayern. Andererseits profitieren auch die Sponsoren von einer starken Klubmarke. Für die Sponsoren des Vereins hat eine internationale Reichweite mittlerweile eine ebenso große Relevanz wie eine nationale Sichtbarkeit in den Medien. Die Einbindung von Sponsoren bei der Präsentation von exklusivem und attraktivem Content über Social-Media-Netzwerke bringt Klub und werbenden Marken neben dem messbaren monetären Erfolg die Möglichkeit, direkt mit den Fans des Vereins als potenziellen Konsumenten in den Dialog zu treten. Eine direkte Vor-Ort-Präsenz verstärkt daher alle Maßnahmen, um noch näher am Fan zu sein.“

