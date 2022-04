FC Bayern - FC Augsburg im Live-Ticker: Anspannung in München ist greifbar

Von: Patrick Mayer

Torjäger des FC Bayern: Robert Lewandowski. © IMAGO / ZUMA Press

Der FC Bayern ist in der Bundesliga im Derby gegen den FC Augsburg gefordert. Wie treten die Münchner nach dem Champions-League-Rückschlag auf? Verfolgen Sie das Spiel heute Nachmittag hier im Live-Ticker.

Fußball-Bundesliga*: Der FC Bayern* ist gegen den FC Augsburg gefordert.

Wie ist die Reaktion der Münchner nach der Niederlage in der Champions League?

Verfolgen Sie die Partie am Samstagnachmittag hier im Live-Ticker.

FC Bayern - FC Augsburg, heute, 15.30 Uhr -:- (-:-)

München - Es war ein großer Rückschlag für die Ambitionen des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters*: das 0:1 (0:1) des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal.

Vorstandsboss Oliver Kahn wurde nach der Pleite an der spanischen Mittelmeerküste deutlich. „Ein enttäuschender Abend in Villarreal. Gestern hat die Mannschaft alles vermissen lassen, was sie sonst so stark macht“, twitterte der frühere Torwart nach der Niederlage seines Star-Ensembles: „Trotzdem haben wir noch alles in der Hand, im Rückspiel muss aber eine andere Leistung her!“

FC Bayern - FC Augsburg im Live-Ticker: Münchner nach Champions-League-Pleite gefordert

Auch Leader Joshua Kimmich kritisierte: „Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht da. In der zweiten Halbzeit waren wir etwas präsenter, aber das Spiel wurde auch dadurch deutlich wilder. Wir haben ein bisschen mehr riskiert, würde ich sagen, aber wir haben auch mehr Fehler gemacht, dadurch noch mehr zugelassen. Am Ende des Tages müssen wir so ehrlich sein und sagen, dass wir mit dem 1:0 noch gut bedient sind“, sagte der Schwabe hinterher bei Amazon Video.

Im Video: FC Bayern - Julian Nagelsmann macht Ansage

An diesem Samstagnachmittag steht also das Derby gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) an. Der FC Bayern* braucht einen Sieg und eine gute Leistung, ansonsten dürfte die Unruhe an der Säbener Straße in München* merklich werden. Schließlich geht es nach dem 2:0 von Borussia Dortmund* beim VfB Stuttgart darum, die zehnte Meisterschaft in Folge schnellst möglich einzufahren.

Verfolgen Sie das Heimspiel der Bayern gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag hier im Live-Ticker. (pm)