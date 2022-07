FC Bayern kurz vor Transfer-Coup: 16-jähriges Barca-Juwel schon in München

Von: Moritz Bletzinger

Hat ein Auge auf die Jugend des FC Barcelona geworfen: Hasan Salihamidzic. © Imago/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Robert Lewandowski wechselt zum FC Barcelona. Dafür schlägt der FC Bayern München jetzt wohl in der Jugend zu. Adam Aznou ist schon in Bayern.

München - Real Madrid und RB Leipzig wollten ihn offenbar haben, aber der FC Bayern hat wohl das Rennen gemacht: Adam Aznou ist seit Mittwoch in München, berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg. Ganz abgeschlossen ist der Transfer des Barcelona-Youngster aber noch nicht, einige Details wie die Ablöse müssen noch geklärt werden.

Adam Aznou ist 16 Jahre alt und gilt als eines der größten Linksverteidiger-Talente überhaupt. Er ist schnell und offensivfreudig, kann gut dribbeln und passen. Der Spanier mit marokkanischen Wurzeln erfüllt scheinbar alle Anforderungen, die ein moderner Außenverteidiger mitbringen sollte.

FC Bayern holt wohl Top-Talent vom FC Barcelona: In welcher Mannschaft spielt Adam Aznou (16) beim FCB?

Von „La Masia“ führt in sein Weg nun also offenbar an den Campus des FC Bayern. Für welche Mannschaft der deutsche Rekordmeister Aznou einplant, ist momentan nicht bekannt. Gut möglich, dass das Top-Talent nicht in seiner angestammten Altersklasse auflaufen wird, sondern zwischen älteren Spielern Erfahrung sammeln soll.

Der Sprung in den Herrenbereich dürfte aber noch zu früh kommen, Aznou ist schließlich noch Teenager. In die raue Regionalliga wird ihn der FCB wahrscheinlich erstmal nicht schicken. Wahrscheinlicher ist, dass er die A-Junioren in der Bundesliga verstärkt.

Das Team von Trainer Danny Galm steckt momentan in der Vorbereitung auf die neue Saison. Den ersten Rückschlag hagelte es im Testspiel gegen Manchester United, Die FCB-U19 verlor mit 5:0. Zum Ligaauftakt bleiben noch etwas mehr als drei Wochen. Und dann ist sofort Feuer drin: Am 14. August startet die U19-Bundesliga mit dem Derby zwischen FC Bayern und TSV 1860 München. (moe)