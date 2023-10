Rumpelfußball statt feine Klinge? Rasen in Kopenhagen bereitet dem FC Bayern Kopfzerbrechen

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Der FC Bayern gastiert in der Champions League beim FC Kopenhagen. Ein großes Thema vor der Partie: der geschundene Rasen im Parken-Stadion.

Kopenhagen – Rund 24 Stunden sind es noch bis zum Anpfiff des Champions-League-Spiels in Kopenhagen. Dann trifft der FC Bayern auf den dänischen Hauptstadtklub und will nach dem 4:3-Erfolg über Manchester United am 1. Spieltag direkt den zweiten Dreier einfahren.

FC Kopenhagen vs. FC Bayern München Wettbewerb: Champions League, 2. Spieltag Datum: Dienstag, 3. Oktober 2023 Anstoß: 21.00 Uhr Austragungsort: Parken (Kopenhagen)

Bayern zu Gast in Kopenhagen: Wie schlimm steht es um den Rasen im Parken?

Neben der Qualität des Gegners, an der Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie keine Zweifel aufkommen ließ, könnte bei diesem Unterfangen aber noch eine weitere Begebenheit Probleme bereiten. Nach einem Konzert, das vor wenigen Tagen im Kopenhagener Parken stattfand, sieht der Platz alles andere als gut aus.

Auf der X-Seite von Copenhagen Sundays findet sich ein Foto, dass das ramponierte Geläuf im Stadion zeigt. Überall sind braune Stellen zu finden. Wie die Zeitung weiter berichtet, wurde der Rasen zuletzt nicht ordentlich gepflegt, ein neuer Greenkeeper werde aktuell gesucht.

Bayern-Coach Thomas Tuchel und seine Mannschaft bekommen es in der Champions League mit dem FC Kopenhagen zu tun. © Sven Hoppe/dpa

Fotos vom Parken zeigen ramponierten Rasen vor Bayern-Spiel in Kopenhagen

Während der in Mitleidenschaft gezogene Untergrund dem Außenseiter möglicherweise sogar in die Karten spielen könnte, dürfte er dem Spiel des FC Bayern nicht von Nutzen sein. Vor allem die technisch sehr versierten Akteure wie Leroy Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman oder auch Joshua Kimmich könnten unter Bedingungen leiden.

Der Sechser, der vor Tuchel auf der Medienrunde sprach, hatte ebenfalls schon von dem Kopenhagener Rasen gehört. Als Ausrede gelten lassen will er einen möglicherweise schlechten Platz aber definitiv nicht.

FC Bayern: Platzverhältnisse wären keine Entschuldigung für Kimmich oder Tuchel

„Es ist immer schön, auf einem guten Platz zu spielen. Wir sollten aber auch in der Lage sein, auf einem nicht so guten Platz ein gutes Spiel zu machen“, so Kimmich, der beim jüngsten 2:2 gegen RB Leipzig über die volle Distanz ging und auch in Kopenhagen wieder zur ersten Elf gehören dürfte.

Sein Coach nahm ebenfalls zur Thematik Stellung. „Wir müssen uns in Ruhe den Platz anschauen. Ich bin froh, dass wir es mit dem Training so entschieden haben. Jetzt war sehr wenig Zeit zwischen den Spielen“, erklärte Tuchel, der erschwerte Bedingungen aber keinesfalls als „Entschuldigung“ akzeptieren würde. Notfalls müsse man es „runterschlucken und akzeptieren“.

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

„Falls der Platz nicht so ist, wie wir es uns wünschen, haben wir bis morgen Zeit. Wenn es nötig ist, werden wir natürlich auch unsere Spielweise anpassen. Aber schauen wir erstmal, wie sich das darstellt“, machte der 50-Jährige klar, führte mögliche Veränderungen aber nicht weiter aus. Ob der Rasen tatsächlich einen Einfluss haben wird, zeigt sich dann am Dienstagabend ab 21 Uhr. (masc)