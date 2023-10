FC Bayern gegen Kopenhagen heute im Live-Ticker: Mazraoui darf von Beginn an ran

Von: Marcel Schwenk

Der FC Bayern München gastiert am 2. Spieltag der Champions League beim FC Kopenhagen. Die Partie im Live-Ticker.

Update, 20.55 Uhr: In wenigen Minuten ist Anpfiff. Wird der FC Bayern seiner Favoritenrolle gerecht oder gelingt Kopenhagen die Überraschung?

FC Kopenhagen – FC Bayern München 0:0 (-:-) Aufstellung Kopenhagen: Grabara – Ankersen, Diks, Vavro, Meling – Lerager, Falk, Diogo Goncalves – Elyounussi, Claesson, Achouri Aufstellung FC Bayern: Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies – Laimer, Kimmich – Coman, Musiala, Sané – Kane Tore: -

Update, 20.50 Uhr: Was erwartet FCB-Trainer Tuchel vom Gegner? „Sie haben einen guten Mix, ein tiefes Aufbauspiel und ein schnelles Umschaltspiel in die Tiefe. Es ist ein tolles Stadion, da kriegen sie richtig Stimmung rein. Es ist eine sehr schwere Aufgabe“, so der 50-Jährige am Mikrofon von Amazon Prime Video.

Update, 20.47 Uhr: Im Tor der Kopenhagener steht übrigens ein Spieler, der schon bald in der Bundesliga zu sehen sein wird: Kamil Grabara. Der Transfer des Polen zum VfL Wolfsburg ist bereits fix, er wird den jahrelangen Stammkeeper Koen Casteels beerben.

Champions League: Macht es der FC Bayern gegen Kopenhagen als der BVB vergangene Saison?

Update, 20.41 Uhr: Auch in der vergangenen Spielzeit war eine deutsche Mannschaft in der CL-Gruppenphase im Parken zu Gast. Gegen Borussia Dortmund gelang dem Hauptstadtklub ein 1:1, letztlich reichte es hinter dem späteren Sieger Manchester City, dem BVB und dem FC Sevilla aber nur zum vierten Platz.

Update, 20.33 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist übrigens der Israeli Orel Grinfeld, als Assistenten fungieren Roy Hassan und Idan Yarkoni. Vierter Offizieller ist Gal Leibovitz, als VAR sind Roy Reinshreiber und Ziv Adler im Einsatz.

Update, 20.25 Uhr: Die aktuelle Form spricht derweil für die Münchner, die seit der Supercup-Pleite gegen RB Leipzig ohne Niederlage sind. In den vergangenen fünf Partien gelangen drei Siege bei zwei Remis. Die Gastgeber feierten in demselben Zeitraum zwei Erfolge (zwei Unentschieden, eine Niederlage).

Update, 20.16 Uhr: Zwei Aufeinandertreffen gab es bereits. In der Saison 1991/92 standen sich der FCB und Kopenhagen in der zweiten Runde des UEFA-Cups gegenüber, die Dänen setzten sich nach Hin- und Rückspiel mit 6:3 durch.

Bayern-Aufstellung da: Mazraoui startet, Goretzka auf der Bank

Update, 20.02 Uhr: Die Aufstellung ist da! Etwas überraschend bietet Tuchel Mazraoui als Rechtsverteidiger auf. Laimer rückt in die Zentrale vor, dafür nimmt Goretzka zunächst auf der Bank Platz. Dort finden sich auch Routinier Müller und Guerreiro wieder.

Das Personal lässt auf ein 4-2-3-1-System schließen. Im Tor steht erwartungsgemäß Ulreich, die Viererkette bilden der bereits erwähnte Mazraoui, Upamecano, Kim und Davies. Auf der Doppelsechs agieren Kimmich und Laimer, auf der Zehn startet Musiala. Flankiert wird der Youngster von Sané und Coman, im Sturmzentrum beginnt Kane.

Darf gegen den FC Kopenhagen von Beginn an ran: Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui. © Robin Rudel/imago

Erstmeldung vom 3. Oktober, 19.24 Uhr: Kopenhagen – In der Bundesliga reichte es für den FC Bayern am vergangenen Wochenende nur zu einem 2:2 im Topspiel gegen RB Leipzig, in der Champions League soll nun der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel folgen. Gegner ist ab 21 Uhr der FC Kopenhagen.

Verletzungssorgen beim FC Bayern: Ohne Gnabry und de Ligt gegen Kopenhagen

Verzichten muss Trainer Thomas Tuchel beim Duell mit dem dänischen Vertreter nach wie vor auf Keeper Manuel Neuer. Zudem fehlen auch Stürmer Serge Gnabry, der sich im DFB-Pokalspiel gegen Münster einen Unterarmbruch zuzog, und Innenverteidiger Matthijs de Ligt (Knieprobleme).

Gegen die Hauptstädter geht der FCB, der am 1. Spieltag mit 4:3 gegen Manchester United gewann, als Favorit ins Rennen. Nichtsdestotrotz warnte Tuchel vor den Stärken des kommenden Gegners, der in der Liga zuletzt eine 0:2-Pleite gegen den FC Midtjylland schlucken musste.

Sorgen Leroy Sané (li.) und Harry Kane (re.) gegen den FC Kopenhagen für den nächsten Bayern-Sieg? © Axel Heimken/dpa

Champions League: Bayern-Coach Tuchel warnt vor Kopenhagens Stärken

„Es ist viel Geschwindigkeit, mit vielen wendigen und schnellen Spielern in der vorderen Reihe. Im Mittelfeld haben sie körperlich robuste Spieler und die Viererkette mit spielstarken Außenverteidiger und einen Torhüter mit extrem weiten Abwürfen. Kopenhagen definiert sich als Mannschaft und will über sich hinauswachsen“, so der Coach auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie.

Eine wichtige Rolle könnte im Parken auch Angreifer Leroy Sané zukommen. Der deutsche Nationalspieler befindet sich aktuell in bestechender Form, harmoniert prächtig mit Sommerneuzugang Harry Kane und traf in der laufenden Spielzeit bereits sechs Mal. (masc)