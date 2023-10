FC Bayern gegen FC Kopenhagen live im TV und Stream: So sehen Sie die Champions League

Von: Marcel Schwenk

Der FC Bayern München trifft im zweiten Gruppenspiel der Champions League auf den FC Kopenhagen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München – Der Auftakt in die Saison der Champions League 2023/24 gelang dem FC Bayern München. Mit 4:3 wurde Manchester United in der heimischen Allianz Arena bezwungen, nun geht es für den deutschen Rekordmeister am 2. Spieltag gegen den dänischen Vertreter FC Kopenhagen weiter.

Der FC Bayern München trifft am Dienstag (3. Oktober) im Parken-Stadion auf Kopenhagen. Anpfiff der Champions-League-Partie ist um 21 Uhr. Wie Sie das Match live im TV und Live-Stream verfolgen können, fassen wir Ihnen nachfolgend zusammen.

FC Bayern München vs. FC Kopenhagen live: Wird die Champions-League-Partie im Free-TV übertragen?

Das CL-Gruppenspiel zwischen dem FC Bayern und Kopenhagen wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

zwischen dem und wird zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen in der Saison 2023/24 beim Streamingdienst DAZN sowie Amazon Prime Video.

FC Bayern gegen Kopenhagen live: Wo läuft die Champions League im Live-Stream?

Das Kräftemessen des FCB mit dem dänischen Meister wird im Live-Stream von Amazon Prime Video gezeigt.

von gezeigt. Die Übertragung startet am Dienstag , 3. Oktober 2023 , um 20.00 Uhr . Eine Stunde später erfolgt der Anstoß.

startet am , , um . Eine Stunde später erfolgt der Anstoß. Um das Spiel im Live-Stream bei Amazon Prime Video zu sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement.

Trifft Bayern-Stürmer Harry Kane auch in der Champions League gegen den FC Kopenhagen? © Sven Hoppe/dpa

FC Bayern vs. FC Kopenhagen live: Generalprobe für CL-Duell nur mäßig zufriedenstellend

Am Wochenende vor dem direkten Duell konnten weder der FC Bayern noch der FC Kopenhagen einen Sieg in der heimischen Liga feiern. Für die Münchner reichte es nach 0:2-Halbzeitrückstand gegen RB Leipzig noch zu einem 2:2 in der Messestadt, der kommende Gegner unterlag dem FC Midtjylland mit 0:2. Am Dienstagabend gelten die Münchner naturgemäß als Favorit. Kopenhagen, das am 1. Spieltag trotz 2:0-Führung in Istanbul nur 2:2 spielte, bleibt lediglich die Rolle des Underdogs.

Verzichten muss FCB-Coach Thomas Tuchel in der dänischen Hauptstadt definitiv auf Serge Gnabry, der sich im Pokalspiel gegen Preußen Münster einen Unterarmbruch zuzog. Zudem muss Innenverteidiger Matthijs de Ligt (Knieprobleme) laut Sportdirektor Christoph Freund „noch einige Tage sicher“ pausieren. Erstmals in die Startelf rutschen könnte hingegen Raphael Guerreiro, der gegen Münster sein Debüt feierte und in Leipzig zur zweiten Hälfte eingewechselt wurde. (masc)