So endete FC Bayern München gegen FC Schalke 04

Dreieinhalb Wochen nach dem Duell in der Bundesliga tritt Holger Badstuber mit dem FC Schalke 04 erneut bei seinem Ex-Klub in München an.

München - Der FC Bayern München hat im DFB-Pokal-Viertelfinale den FC Schalke 04 besiegt. Alles Wissenswerte zur Begegnung:

Update vom 1. März 2017, 22.46 Uhr: Der FC Bayern hat das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04 souverän für sich entschieden. Nach Toren von Robert Lewandowski (3. Minute), Thiago (16.) und erneut Lewandowski (29.) stand das 3:0-Endergebnis bereits zur Pause fest.

Update vom 1. März 2017, 9.45 Uhr: Direkt im Anschluss an das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04, wird die Runde der letzten vier Teams ausgelost - trotz der Absage des Spiels Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo Sie die Ziehung live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Nur drei Wochen nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale steht bereits die Runde der letzten acht Teams an. Am Mittwochabend (1. März 2017) steigt in München das Spiel FC Bayern gegen Schalke 04. Bereits Anfang Februar trafen beide Klubs in der Allianz Arena zum Liga-Duell aufeinander. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Die letzte Begegnung im DFB-Pokal liegt bereits knapp sechs Jahre zurück. Damals ging es um den Einzug ins Endspiel. Schalke 04 setzte sich mit 1:0 nach der regulären Spielzeit durch und gewann schließlich auch das Finale in Berlin gegen den MSV Duisburg (5:0). Übrigens: Im Tor der Königsblauen stand damals kein geringerer als der jetzige Bayern-Keeper und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Manuel Neuer. Schütze des spielentscheidenden Treffers war der Spanier Raúl, der nach insgesamt 16 Jahren im Profikader von Real Madrid zwei Saisons lang für die Knappen auflief.

Anstoß zum Pokal-Duell zwischen Bayern und Schalke ist um 20.45 Uhr. Wir haben für Sie in diesem Artikel zusammengefasst, wo und wie Sie das DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 heute live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Bayern München - FC Schalke 04: DFB-Pokal heute live im Free-TV in der ARD

Bayern- und Fußball-Fans aufgepasst! Denn das Match des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 wird am Mittwoch nicht nur bei Sky, sondern auch im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ARD sendet ab 20.15 Uhr live aus der Allianz Arena. Dann melden sich Moderator Gerhard Delling und ARD-Experte Mehmet Scholl und stimmen die Fernsehzuschauer auf die Viertelfinalpartie ein, die um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Kommentiert wird die Begegnung FCB gegen S04 von Reporter Steffen Simon.

Die TV-Übertragung der ARD endet laut Programminformation um 23.15 Uhr. Im Anschluss folgt der „Sportschau Club“ mit Moderator Alexander Bommes.

FC Bayern München - FC Schalke 04: DFB-Pokal heute im Live-Stream der ARD

Wer nicht die Möglichkeit hat, sich das Pokalspiel Bayern München gegen Schalke 04 im TV anzusehen, kann dies auch über einen kostenlosen Live-Stream im Internet tun. Diesen finden Sie in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de. So verpassen die User am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone keine Minute. Der Live-Stream lässt sich über jeden gängigen Webbrowser aufrufen.

Um die Bedienung auf den mobilen Endgeräten ein wenig zu vereinfachen, ist die ARD-App zum kostenlosen Download bei iTunes (für Apple-Nutzer) sowie im Google Play Store (für Android-Nutzer) erhältlich. Über diese App kann man ebenfalls das Spiel FC Bayern gegen Schalke 04 im Live-Stream verfolgen.

Hinweis: Der Live-Stream der ARD ist nur in Deutschland frei empfangbar, im Ausland leider nicht. Doch es gibt eine Möglichkeit, den ARD-Live-Stream auch im Ausland aufzurufen, indem man das sogenannte „Geoblocking“ umgeht. Hierfür muss man auf seinem Rechner ein VPN (Virtual Private Network) einrichten und sich anschließend eine deutsche IP-Adresse zuweisen lassen. Beliebte Dienste für die Umgehung des „Geoblocking“ sind Hotspot Shield, IPVanish, vyprVPN und Hide My Ass. Allerdings gibt es Zweifel an der Legalität dieser Methode. Wir haben hier für Sie zusammengefasst, wie ein Rechtsanwalt diesen Trick aus juristischer Sicht beurteilt.

FC Bayern München - FC Schalke 04: DFB-Pokal heute live im Pay-TV bei Sky

Wie üblich zeigt auch der Pay-TV-Sender Sky das DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 live und in voller Länge. Die TV-Übertragung auf den Sendern Sky Sport 3 beziehungsweise Sky Sport 3 HD beginnt um 20.15 Uhr. Reporter Wolff Fuss begleitet die Partie von der Kommentatoren-Tribüne der Allianz Arena.

FC Bayern München - FC Schalke 04: DFB-Pokal heute im Live-Stream von Sky

Alternativ zur TV-Ausstrahlung können Sky-Kunden mit abonniertem Sport Paket die Partie auch online verfolgen. Über das Online-Streamingportal Sky Go steht Ihnen ein Live-Stream zur Verfügung, dessen Nutzung mit keinerlei zusätzlichen Kosten verbunden ist. Sie müssen sich lediglich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Kundennummer sowie der vierstelligen Sky-PIN anmelden und den entsprechenden Stream auswählen.

Für Apple- und Android-Geräte können Sie die Sky Go-App kostenfrei in den entsprechenden App-Stores herunterladen. Sie finden diese bei iTunes und im Google Play Store. Bitte beachten Sie aber, dass die App leider nicht mit allen Android-Geräten kompatibel ist

Wichtig: Nutzen Sie beim Streamen von Fußball-Spielen eine stabile WLAN-Verbindung, denn es verbraucht eine sehr hohe Datenmenge. Das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags könnte somit sehr schnell aufgebraucht sein.

FC Bayern München - FC Schalke 04: DFB-Pokal heute im kostenlosen Live-Stream

Im Internet finden Sie auf diversen Seiten Live-Streams zur DFB-Pokal-Partie FC Bayern gegen Schalke 04. Allerdings müssen Sie mit schlechter Bild- und Tonqualität, lästigen Werbeeinblendungen sowie einem ausländischen Kommentator rechnen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, sich einen Computer-Virus oder andere Malware einzufangen, die den Rechner oder die mobilen Endgeräte beschädigen.

FC Bayern München - FC Schalke 04: DFB-Pokal heute bei uns im Live-Ticker

Bevor Sie also ein solches Risiko eingehen, legen wir Ihnen den Live-Ticker unserer Onlineredaktion wärmstens ans Herz. Dort verpassen Sie garantiert nichts vom Pokal-Viertelfinale. Außerdem erhalten Sie auf unserem Portal tz.de alle Informationen rund um das Match, den DFB-Pokal und den deutschen Rekordmeister. Doch das ist bei weitem noch nicht alles: Direkt nach Abpfiff des Spiels können Sie sich die besten Bilder und Noten der FCB-Stars ansehen und einen ausführlichen Spielbericht lesen.

Falls Sie das Spiel lieber aus der Perspektive der Schalker verfolgen wollen, ist auch das kein Problem: Die Kollegen vom Westfälischen Anzeiger tickern das Spiel FC Bayern gegen Schalke 04 ebenfalls live mit.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Die letzten zehn Begegnungen

Saison Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2016/2017 04.02.2017 Bundesliga, 19. Spieltag FC Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (1:1) 2016/2017 09.09.2016 Bundesliga, 2. Spieltag FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2 (0:0) 2015/2016 16.04.2016 Bundesliga, 30. Spieltag FC Bayern München - FC Schalke 04 3:0 (0:0) 2015/2016 21.11.2015 Bundesliga, 13. Spieltag FC Schalke 04 - FC Bayern München 1:3 (1:1) 2014/2015 03.02.2015 Bundesliga, 19. Spieltag FC Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (0:0) 2014/2015 30.08.2014 Bundesliga, 2. Spieltag FC Schalke 04 - FC Bayern München 1:1 (0:1) 2013/2014 01.03.2014 Bundesliga, 23. Spieltag FC Bayern München - FC Schalke 04 5:1 (4:0) 2013/2014 21.09.2013 Bundesliga, 6. Spieltag FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:4 (0:2) 2012/2013 09.02.2013 Bundesliga, 21. Spieltag FC Bayern München - FC Schalke 04 4:0 (2:0) 2012/2013 22.09.2012 Bundesliga, 4. Spieltag FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2 (0:0)

DFB-Pokal 2016/2017: Die Viertelfinalbegegnungen im Überblick

Dienstag, 28. Februar 2017 (18.30 Uhr): Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Dienstag, 28. Februar 2017 (20.45 Uhr): Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund (abgesagt)

Mittwoch, 1. März 2017 (18.30 Uhr): Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach

Mittwoch, 1. März 2017 (20.45 Uhr): FC Bayern München - FC Schalke 04

