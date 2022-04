Kahn haut bei Lewandowski-Frage auf den Tisch: „Wir sind ja nicht verrückt“

Von: Marius Epp, Antonio José Riether

Der FC Bayern kämpft im Rückspiel gegen den FC Villarreal um den Einzug ins Champions-League-Halbfinale. Die Stimmen zum bis dato wichtigsten Bayern-Spiel der Saison.

München - Knifflige Aufgabe für den FC Bayern*: Nach der Hinspiel-Niederlage stehen die Münchner im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal unter Druck - dabei gilt es, ein 0:1 in der ausverkauften Allianz Arena wettzumachen. Es wird in jedem Fall eine große Europapokal-Nacht (alle TV-Infos zum Spiel*).

Fast genauso spannend wie die Partie sind die Stimmen dazu. Wir haben alle wichtigen Aussagen der Protagonisten bei Amazon Prime gesammelt.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... Druck: „Der Erfolg des FC Bayern definiert sich vor allem über die Champions League. Da ist das Halbfinale das Mindeste. Es ist heute eine ähnliche Situation wie gegen Salzburg, auch da war der Druck groß. Ich mag solche Spiele, die Mannschaft auch. Der Druck tut uns gut.“

... die Taktik: „Wir haben die Wahl der Grundordnung in Rücksprache mit den Spielern getroffen. Das Hinspiel war sehr schwach von uns. Da haben wir zu wenig über das Zentrum gespielt und waren auf Außen dann isoliert. Mit Jamal und Leon wollen wir das in diesem Spiel besser machen und mehr über die Mitte kommen.“

... die Mini-Krise des FC Bayern: „Es ist schwer zu greifen. Kurz nach Weihnachten hatten wir auch so eine komische Phase und eine komische Stimmung. Die Ergebnisse haben Gott sei Dank gestimmt. Jetzt ist die Stimmung in der Mannschaft gut, das spürt man.“

... Robert Lewandowski: „Wir hatten ein Gespräch, aber da ging es um inhaltliche Dinge. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, über seinen Vertrag zu sprechen.“ Auf die Frage, ob Nagelsmann glaube, dass er bleibt, antwortet der Bayern-Coach: „Ja.“

Oliver Kahn (Vorstandschef FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... das Spiel: „Wir haben schon einige Spiele erlebt, wo ein bisschen Druck drin ist. Wir kennen das. Ich bin sehr überzeugt, dass wir heute eine andere Mannschaft sehen werden als in Villarreal. Im Hinspiel hat die Intensität, die Bereitschaft gefehlt. Taktische Dinge sind wichtig, aber zunächst geht es um die Basis: Die Geschwindigkeit, die Aggressivität, die Intensität. Es hätte in Spanien schlimmer ausgehen können und haben heute alle Chancen. In jeder Sekunde an den Erfolg zu glauben, das ist Teil der Bayern-Kultur. Und das wird die Mannschaft heute in jeder Sekunde zeigen.“

... die Zukunft von Robert Lewandowski: „Es scheint ein Wettbewerb zu sein: Wer bringt die größte Nonsens-Geschichte um Robert Lewandowski? Wir haben einen Vertrag mit ihm bis 2023. Wir haben die Gespräche schon begonnen. Auf jeden Fall ist er noch für eine Saison bei uns. Wir sind ja nicht verrückt und geben einen Spieler ab, der über 30 Tore pro Saison macht. Wir warten das entspannt ab - wenn es etwas zu vermelden gibt, tun wir das. Er ist ein absoluter Vollprofi und versucht in jedem Spiel alles reinzuhauen.“

... die Zukunft von Thomas Müller: „Wir sind in sehr guten Gesprächen und bin sehr positiv.“

... die unruhigen Tage: „Eine gewisse Reibung ist nicht so schlecht für die Mannschaft. Es prasselt sehr viel Kritik auf die Spieler ein.

