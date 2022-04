„Er ist unser Lewandowski“: Villarreal setzt gegen den FC Bayern auf seinen Superstar

Von: Antonio José Riether

Die Bayern müssen im Viertelfinale der Königsklasse zum FC Villarreal. Der spanische Underdog hat einen „eigenen Lewandowski“, von dem auch am Mittwochabend der Erfolg abhängt.

Villarreal - Am Mittwochabend kommt es im Champions-League-Viertelfinale zu einem deutsch-spanischen Duell. Neben Atlético und Real Madrid steht auch der FC Villarreal im Viertelfinale der Königsklasse. Nun gastiert der FC Bayern München zum Hinspiel im Estadio de la Cerámica unweit der spanischen Mittelmeerküste. Aktuell belegt der amtierende Europa-League-Sieger nur den siebten Rang in der spanischen Liga, dennoch dürfen sich die Bayern nicht davon blenden lassen.

FC Bayern: Viertelfinal-Gegner der Münchner ist ein spanisches Familienunternehmen

Vor dem Aufeinandertreffen in Castellón teilte der ehemalige spanische Nationalspieler Marcos Senna, der heute als Direktor bei seinem Ex-Klub Villarreal arbeitet, seine Gedanken. In einer Kolumne für den Kicker gab er Einblicke in den ungewöhnlichen Klub. Anders als andere spanische Erstligisten befindet sich Villarreal nicht etwa im Besitz einer chinesischen Firma oder ähnlichem.

Villarreals Präsident und Hauptaktionär ist Fernando Roig, einer der reichsten Menschen in Spanien. Er übernahm den Klub in der Saison 1997/98 - in Zeiten der Zweitklassigkeit. Der Verein funktioniert wie eine Art Familienunternehmen, so führt der Sohn des 74-jährigen Besitzers, Fernando Roig Negueroles, die Geschäfte im Verwaltungsrat.

Fernando Roig lenkt seit 1997 die Geschicke beim letztjährigen Europa-League-Sieger FC Villarreal. © Jose Miguel Fernandez/imago-images

FC Bayern: FC Villarreal backt kleine Brötchen - und holte zuletzt die Europa League

Das eigentliche Unternehmen der Familie ist „Pamesa“, durch die Geschäftstätigkeit für den europaweit größten Fliesenproduzenten wuchs das Privatvermögen des Besitzers auf und 1,5 Milliarden Euro an. Bei Villarreal ist „Pamesa“ darum als Hauptsponsor gesetzt, auch das Stadion erinnert mit dem Namen „la Cerámica“ (die Keramik) an den Ursprung des Geldes, mit dem die Fußballwelt Schritt für Schritt erobert wird.

Als vergleichsweise kleiner Klub kann das „gelbe U-Boot“ - so der bekannte Spitzname - zwar auf keine nationalen Erfolge zurückblicken, gewann allerdings in der vergangenen Saison die Europa League. „Es gibt außer uns wohl kaum einen so kleinen Verein, der so erfolgreich ist“, meint der 359-fache Villarreal-Spieler Senna in seiner Kolumne.

FC Bayern: Ein Villarreal-Stürmer wird mit Robert Lewandowski verglichen

Der Klub würde „durchdacht“ arbeiten, so der Europameister von 2008. „Es gibt viele Investoren im Fußball, wo dies anders ist und es daher nicht so läuft. Wir sind für unsere Verhältnisse immer oben dabei, qualifizieren uns fast immer für Europa, zahlen pünktlich die Gehälter. Der Klub ist in der Balance, vor allem auch, weil wir gut nach innen investieren“, schreibt Senna. Das Motto des Klubs heißt demnach: „Geld für Nachhaltigkeit statt für Stars“. Das sieht man auch anhand des Kaders, denn zahlreiche Leistungsträger wie Pau, Yeremy, Manu Trigueros oder Samu Chukwueze kommen aus der eigenen Jugend.

Aber auch sonst verfolgt der spanische Profiklub eine zielstrebige Einkaufspolitik. Besonders ein Stürmer des FC Villarreal gilt als die Lebensversicherung des Klubs: Gerard Moreno. „Er ist unser Lewandowski“, meint Senna über den Rekordtorschützen des Vereins. Der 29-Jährige kam erstmals in der U19 zum FC Villarreal und wurde nach einer Leihe nach Mallorca sowie einem Wechsel zu Espanyol Barcelona 2018 zurückgeholt. Seitdem erzielte er 94 Tore in seinen 207 Pflichtspieleinsätzen für die Gelben. Auch beim 3:0-Rückspiel im Achtelfinale gegen Juventus traf der spanische Nationalspieler.

FC Bayern: Fokus auf Villarreals Stürmerstar Gerard Moreno - „Er macht den Unterschied“

Der Lewandowski-Vergleich ist gewagt, dennoch ist neben den vielen Toren eine weitere Parallele erkennbar. „Wenn er nicht dabei ist, was durch Verletzung in dieser Saison leider öfter der Fall war, ist die Mannschaft eine andere“, meint Senna und fügt hinzu: „Er macht den Unterschied“. Sollten die Bayern Moreno aus dem Spiel nehmen, wäre dies möglicherweise die halbe Miete für ein Weiterkommen und den Einzug ins Semifinale. (ajr)