DFB verliert FCB-Youngster an anderes Nationalteam, dort schreibt er Geschichte

Von: Boris Manz

Teilen

FCB-Youngster Mamin Sanyang feiert mit seinen Teamkollegen den Einzug ins Finale. © Imago/Beatuiful Sports/Sebastian Frej

Mamin Sanyang spielt normalerweise am Campus des FC Bayern München. Mit der U20-Nationalmannschaft Gambias schaffte er es ins Endspiel des Afrika-Cups.

München – Mamin Sanyang hat mit Gambia Historisches erreicht. Der Flügelflitzer des FC Bayern München, der vorwiegend bei den Amateuren zum Einsatz kommt, stand völlig überraschend im Turnier-Finale des U20-Afrika-Cups. „Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft“, lobt der Youngster im Interview auf der vereinseigenen Website.

FC Bayern München: Sanyang feiert Erfolge mit U20-Mannschaft Gambias

„Außerhalb des Teams hat fast niemand damit gerechnet, dass wir so weit kommen“, erklärt der 20-Jährige das Besondere am Finaleinzug. „Wir waren aber von Beginn an sehr motiviert, haben an uns geglaubt und schließlich gambische U20-Geschichte geschrieben.“ Besonders erstaunlich ist die Geschichte mit einem Blick auf das verhältnismäßig kleine Land.

Mit weniger als drei Millionen Einwohnern und einer Fläche von knapp über elf Quadratkilometern ist Gambia das kleinste Land auf dem Festland Afrikas. Und im Turnier wurden Fußballgrößen wie Nigeria oder Tunesien geschlagen. Einzig das Nachbarland Senegal war dann im Endspiel eine Nummer zu groß, für die Scorpions, wie die gambische Fußballnationalmannschaft genannt wird.

FCB-Flügelspieler Mamin Sanyang spielte schon für U19-DFB-Nationalmannschaft

„Natürlich war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende nicht zum ganz großen Wurf gereicht hat, aber die Freude über die Erfahrung und die Zeit überwiegt“, sagt der 20-Jährige. Sanyang debütierte am 6. September 2021 noch für die DFB-Auswahl, der Schritt jetzt zur gambischen Auswahl war für ihn eine Herzenssache. Zusammen mit seinen Eltern entschied der Youngster, dass er „diese Erfahrung unbedingt machen möchte.“ Auch, da er den Großteil seiner Kindheit in Gambia verbrachte.

Mamin Sanyang wechselte 2020 von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern

Beim FC Bayern ist Sanyang seit dem Sommer 2020. Damals wechselte das vielversprechende Talent aus dem Nachwuchs der TSG Hoffenheim zum Rekordmeister. In der Regionalliga wartet der Rechtsfuß noch auf seinen ersten Treffern. Der Erfolg mit der Nationalmannschaft dürfte ihm nun aber Auftrieb geben.

Die kleinen Bayern sind aktuell ohnehin in Top-Form. Im neuen Jahr ist die Mannschaft von Holger Seitz noch ungeschlagen und vielleicht wird der Aufstieg doch nochmal ein Thema. Zuletzt verhinderte allein der Keeper des FV Illertissen den fünften Sieg in Serie.(btfm)