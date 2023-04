Trotz verheerender Bilanz: Trainer Tuchel ist beim FC Bayern unantastbar

Von: Hanna Raif

Drei Niederlagen aus sieben Spielen: Die Bilanz von Thomas Tuchel beim FC Bayern liest sich verheerend. Warum der Trainer trotzdem unantastbar ist.

Mainz – Es gab ihn, den einen Moment, in dem Thomas Tuchel am Samstagabend lachen musste – und zwar: über sich selbst. Als der Trainer des FC Bayern auf die drei freien Tage angesprochen wurde, die er seinem Team trotz des desolaten Auftritts beim 1:3 (1:0) in Mainz nicht gestrichen hatte, leitete er seine Erklärung mit den Worten ein: „Wir haben jetzt dreieinhalb Jahre … dreieinhalb Jahre, so wirkt’s! Wir haben dreieinhalb Wochen ohne freien Tag gehabt.“ Natürlich musste er da grinsen. Obwohl dieser Job, den der 49-Jährige da vor weniger als einem Monat angetreten hat, eindeutig seine Spuren hinterlässt. Auch an ihm selbst.

Mainz 05 – FC Bayern 3:1 (0:1)

Aufstellung Mainz 05: Zentner - Fernandes, Bell, Hanche-Olsen - Widmer, Barreiro, Kohr, Caci - Onisiwo, Ajorque, Lee Aufstellung FC Bayern: Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt - Cancelo, Goretzka, Kimmich, Davies - Musiala, Müller, Mané Tore: 0:1 Mané (29.), 1:1 Ajorque (65.), 2:1 Barreiro (74.), 3:1 Martín (79.)

FC Bayern: Trainer Thomas Tuchel wirkt nach Mainz-Pleite ratlos

Tuchel gibt sich seit Wochen als feiner Rhetoriker, das versuchte er auch auf dem Podium in seiner sportlichen Heimat, auf dem er schon so oft gesessen hat. Aber man merkte an seiner Wortwahl, dass auch ihm all das, was da bei seinem neuen Arbeitgeber vonstattengeht, zunehmend unerklärlicher erscheint. „Wieder mal sitze ich da und sage, ich habe das nicht kommen sehen“, sagte der Bayern-Coach zur Einleitung seiner Analyse. Wobei das Wort Analyse angesichts seiner Aussagen doch übertrieben klang.

Im Fokus – und doch wieder nicht: Die Bilanz von Tuchel als Bayern-Trainer – drei Niederlagen aus sieben Spielen –ist verheerend. Noch aber genießt er den Schutz von oben. © IMAGO / Sven Simon

Eine Kostprobe: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass eine besondere Energie entsteht, dass Mainz… dass irgendwie… keine Ahnung.“ Oder auch: „Offensichtlich fehlt uns im Moment die Energie, uns dagegen aufzulehnen, mit Rückschlägen umzugehen. Ähm… weiß ich jetzt nicht, weshalb.“ Wäre der Mann, der da sprach, schon länger in der sportlichen Verantwortung gewesen, wären Sätze wie diese eine Bankrotterklärung. So aber, wo Tuchel angeschlagene Bayern nur übernommen und den Weg zurück in die Spur nicht gefunden hat, ist er (noch) nicht in der Schusslinie.

Matthäus fordert „Tacheles“, Lehmann will „Spieler schützen“ Die Ferndiagnose kam diesmal aus Dortmund – und zwar von Chefkritiker Lothar Matthäus. Mit den Worten „es stimmt vorne und hinten nicht“ kommentierte der Sky-Experte das 1:3 des FC Bayern in Mainz und kündigte an, dass ab jetzt „alles“ hinterfragt werde bei seinem ehemaligen Verein. Weil der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel „im Endeffekt gar nichts gebracht“ habe, müsse „Tacheles“ geredet werden, führte Matthäus aus: „Und vielleicht werden dann auch gewisse Positionen im Verein geändert – nicht nur auf dem Platz.“ Die Aussagen von Matthäus gingen klar in Richtung der Bayern-Bosse. Und auch der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann sieht nicht die Spieler in der Hauptverantwortung. „Man muss die Spieler schützen, weil sie können nur das abrufen, was sie gelernt haben“, meinte der 53-Jährige am Sonntag beim TV-Sender Bild. Er unterstrich: „Die Spieler sind keine Verantwortlichen in dem Sinne, sie werden aufgestellt.“ Auf Felix Magath macht die Mannschaft einen „führungslosen und disziplinlosen“ Eindruck. „Der Trainerwechsel kam zu spät“, sagte der 69-Jährige im Sport1-Doppelpass. Zudem sei Manuel Neuer nicht zu ersetzen. „Er wurde einfach zu wenig und nicht zu viel geschätzt früher, er ist mehr als nur ein Torhüter“, sagte Magath, der mit den Münchnern zwischen 2004 und 2007 unter anderem zwei Meistertitel holte. (hlr)

„Thomas Tuchel ist der Letzte, über den wir jetzt diskutieren müssen“, sagte Oliver Kahn und stärkte dem Neuen demonstrativ den Rücken. Denn Tuchel und sein Trainerteam, in dem in Mainz auch erstmals der am Freitag verpflichtete Anthony Barry dabei war und auf der Tribüne saß, „hat taktisch und psychologisch alles versucht, um die Jungs nach vorne zu bringen, ihnen klar zu machen, dass es sich einfach lohnt, diesen Meistertitel zu holen“. Weil das aber schon vergangene Woche gegen Hoffenheim (1:1) kaum und noch weniger in Mainz gelang, steht nach sieben Spielen auch für den Trainer eine erschreckende Bilanz. Während Vorgänger Julian Nagelsmann in 37 Saisonspielen dreimal verlor, schaffte Tuchel das in sieben Anläufen. Auch um den einzigen verbliebenen Titel muss er – geholt, um im Optimalfall drei zu sichern – zittern. Nur logisch, dass die Tatsache, dass Nagelsmann nur freigestellt ist und sein Vertrag noch gilt, hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde.

Tuchel: „Im Moment sehen wir aus wie eine Mannschaft, die schon 80 Saisonspiele gemacht hat“

„Im Moment sehen wir aus wie eine Mannschaft, die schon 80 Saisonspiele gemacht hat“, sagte Tuchel, das Wort „ausgelaugt“ nannte er auf der 16 Minuten langen Pressekonferenz gleich fünfmal. Auch er drehte sich da im Kreis – und stand gewissermaßen sinnbildlich für die Bayern auf der Suche nach sich selbst. Immerhin will er selbst für das Schlamassel geradestehen und widersprach seinen Bossen: „Wenn ich an der Seitenlinie bin, bin ich verantwortlich. Egal, ob ich einen Tag, eine Woche oder ein Jahr Trainer bin.“ Und er kündigte eine „gemeinsame Analyse“ an, die allerdings von der Gretchen-Frage geprägt sein wird, auf die eine Antwort augenscheinlich fehlt: Wo ansetzen?

Auch Tuchel wird sich da hinterfragen – und Fragen gefallen lassen müssen. Zum Beispiel jene, warum er die zuletzt offensivstärksten Spieler Leroy Sané und Kingsley Coman in Mainz zunächst auf die Bank setzte. Vielleicht wären sie wie der Rest des Teams auch nicht in der Lage gewesen, „fehlerfrei Fußball zu spielen“, vielleicht aber hätten sie mehr als ein Tor geschossen und Sicherheit gebracht? Die einzige Antwort darauf, die alle hatten: Keine Ahnung.

Tuchel freut sich auf „ein paar Tage Abstand“. Diese dreieinhalb Jahre... äh, Wochen, haben geschlaucht. Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht. (hlr)