So feierte der FC Bayern den Sieg über RB Leipzig

Als Weihnachtsmeister ins neue Jahr

+ © MIS Abklatschen unter Torschützen: Thiago (r.) und Xabi Alonso brachten den FC Bayern gegen RB Leipzig auf die Siegerstraße. © MIS

München - Den größten Konkurrenten schlagen und als Spitzenreiter in die Winterpause gehen - was will man mehr? Eben. Und deshalb begoss der FC Bayern den Sieg auch entsprechend.

Schampus für den Weihnachtsmeister! Nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen RB Leipzig ließ der FC Bayern die Korken knallen - allen voran der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge! Der Bayern-Boss marschierte nach dem Spiel mit einem Champagner-Glas in der Hand in die Mannschaftskabine, gefolgt von Präsident Uli Hoeneß - ohne Schampus-Glas. „Wir trinken heute Champagner. Heute machen’s wir ganz nobel“, freute sich Rummenigge.

Der Sieg sei nicht nur hoch verdient, sondern schon fast eine Demonstration gewesen. „Unsere Mannschaft ist in den letzten Tagen ein bisschen gereizt worden. Darum wollte sie natürlich die Qualität zeigen, die sie ohne Frage hat. Und dann ist es schwierig, unsere Spieler zu stoppen“, schwärmte Rummenigge nach dem Spiel, sein Glas stets fest in der Hand.

Robben genießt den Champagner

Flügelflitzer Arjen Robben fand nach der Gala ähnliche Worte: „So ein Spitzenspiel zum Ende hat sich jeder gewünscht. Wenn man das so klar gewinnt, darf man das auch genießen. Der Champagner hat sehr gut geschmeckt.“ Die Bayern in Champagner-Laune - nur der geplante Transfer von Hoffenheims Abwehrspieler Niklas Süle könnte den Bayern-Verantwortlichen trotz des gelungenen Weihnachts-Finales Kopfschmerzen bereiten. Hoeneß rechnet nämlich mit einem heftigen Wettbieten zahlreicher Top-Klubs um den 21-Jährigen.

„Es gibt noch größere Probleme, die Ablöse könnte die Sache stark gefährden“, sagte Hoeneß dem kicker über einen Transfer des Abwehrspielers an die Isar. Zuletzt waren 25 Millionen Euro im Gespräch für Süle, der in Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2019 besitzt.

Der ebenfalls interessierte FC Chelsea aus der englischen Premier League könnte diese Summe allerdings spielend überbieten. Außerdem sollen der AC Mailand, Inter Mailand und Paris St. Germain interessiert sein. Süle will aber offenbar nach München, er soll sich mit den Bayern über einen Fünfjahresvertrag einig sein.

Pressestimmen zu Bayern-Sieg: Medien sprechen von Lehrstunde Zur Fotostrecke

Ancelotti: „Die ersten 30 Minuten waren perfekt“

+ Laser-Show nach Spielschluss. © MIS Nach der Macht-Demonstration der Münchner gegen Leipzig war für solch düstere Gedanken aber kein Platz. Selbst der sonst so zurück haltende Trainer Carlo Ancelotti war vom Spitzenspiel euphorisiert: „Die ersten 30 Minuten waren perfekt, was Tempo und Spielanlage angeht. Wir waren sehr aggressiv und hatten die Spielkontrolle von Beginn an. Das Spiel lief nach dem ersten Tor für uns. Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen. Wir mussten uns verbessern und wir haben uns verbessert.“

Bayern-Boss Rummenigge blickte abschließend in bester Mia-san-Mia-Manier auf das abgelaufene Bayern-Jahr zurück: „Wir haben bisher eine tolle Saison gespielt und ein tolles Jahr 2016 erlebt. Wir sind alle bereit, in freudvoller Erwartung unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen.“

Bayern fegt Leipzig vom Platz: Eine 1, viele 2er Zur Fotostrecke

Rummenigges Kampfansage für 2017

Natürlich hat der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters auch schon klare Ziele für das neue Jahr im Kopf: „Wir wollen Titel gewinnen! Ich habe immer gesagt, das Brot- und Buttergeschäft ist die Bundesliga.“ Aber ein Champions-League-Sieg sei natürlich die Kirsche auf der Sahne.

Nur Kapitän Philipp Lahm schlug kritische Töne an: „Wir haben gut gearbeitet, aber für die Rückrunde müssen wir uns steigern. Wir hatten zu viele Spiele dabei, wo wir Punkte haben liegen lassen.“

Worte, die in Bayerns Schaumwein-Stimmung verstummten.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

Manuel Bonke