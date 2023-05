Magath über besonderes Modell beim FC Bayern: „Tuchel könnte das, aber es wird nicht passieren“

Von: Hanna Raif

Felix Magath bestimmte jahrelang die Geschicke des FC Bayern und von Schalke 04. Im Interview schätzt er das anstehende Duell ein.

München – Vor dem Duell seiner beiden Ex-Clubs FC Bayern und Schalke hat Felix Magath viel zu erzählen. Im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz geht es enter anderem um den Schalker Höhenflug, Thomas Tuchel als Teammanager und Bayerns kommende Transfers.

Felix Magath Geboren: 26. Juli 1953 in Aschaffenburg Letzter Posten: Interimstrainer Hertha BSC (bis Juni 2022) Trainer beim FC Bayern: von Juli 2004 bis Januar 2007 Länderspiele: 43 (3 Tore)

Herr Magath, Sie sind der letzte Bayern-Besieger mit Schalke. 2011, im Pokal-Halbfinale haben Sie in München gewonnen. War Ihnen das bewusst?



Ehrlich gesagt nicht. Ich führe keine Statistiken. Ich betrachte solche Dinge immer aus dem Gefühl heraus – und an das gute Gefühl von damals kann ich mich natürlich noch erinnern.



Erzählen Sie!



So etwas passiert ja nicht alle Tage, das bleibt natürlich hängen. Auch mit Eintracht Frankfurt hatte den ersten Sieg nach mehreren Jahrzehnten in München eingefahren. Ich kannte das Gefühl als Spieler, wo ich mit Bayern ja eher auf Augenhöhe war. Als Trainer hingen die Trauben ein bisschen höher. Da musste man schon oft mit einer Niederlage rechnen – und ist auch oft mit einer Niederlage wieder gefahren.



Wer braucht die Punkte diesmal dringender: Bayern oder Schalke?



(überlegt) Bayern braucht sie dringender, weil die Meisterschaft – so befürchte ich – sonst dahin ist. Schalke hingegen könnte mit einem Punkt noch leben.



Darf man dieses Spiel als Schalke „ausklammern“ - oder zählt jeder Punkt?



Ich habe dieses „Ausklammern“ nie gemocht, ich habe es immer anders gehandhabt. Ich konnte auch nie dem Jammern nach der Saison etwas abgewinnen, wo es dann hieß: Da hätte man gewinnen können, da war der Schiedsrichter schuld. Es ist doch viel wichtiger, alles in einem Spiel zu machen, um das Maximale rauszuholen. Punkte darf man sowieso nicht verschenken, aber ich gehe noch weiter: Selbst Tore darf man als Profi nicht verschenken. So bin ich auch immer nach München gereist.



Sollte es nicht klappen: Hätte eine Niederlage das Potenzial, den Schalker Schwung der vergangenen Wochen zu zerstören?



So ein 0:8 wäre schon unschön, und das wäre auch nicht in Ordnung. Man darf sich jetzt nicht mehr hängen lassen, sondern muss für sich selbst so auftreten, dass man sagen kann: Ich habe alles versucht. Wenn es nicht reicht, der Gegner besser war, dann ist es auch in Ordnung. Dann geht’s halt 1:3 aus, damit aber könnte man leben. Und es würde auch Kraft für die nächste Aufgabe geben, wenn man erhobenen Hauptes aus München heimreisen kann.

„Man muss vor allem, das Thomas Reis gemacht hat, den Hut ziehen“

Macht so ein Saisonfinale ohne Funktion eigentlich Spaß? Oder juckt es Sie in den Händen?



Das nicht. Aber ich denke schon mit, betrachte die Tabellensituation, weiß genau, was, wann und wie passieren könnte und müsste. Mir ist genau bewusst, dass an den letzten zwei, drei Spieltagen überraschende Ergebnisse rauskommen können. Alles schon erlebt ...



... letzte Saison in Berlin?



Unter anderem. Wir haben uns damals die letzten Paarungen angeschaut, waren uns sicher, dass der VfB Stuttgart in München verliert. Aber es kam anders. Da war eine Ibiza-Reise dazwischen – und so gibt es am Ende einer Saison halt oft die Situation, dass es für eine Mannschaft um nichts geht, für die andere aber um alles. So etwas muss man auch einkalkulieren. Deswegen sage ich: Selbst wenn Schalke das vermeintlich schwerste Restprogramm hat, bedeutet das nicht unbedingt den Abstieg. Ich sehe gute Chancen.



Sie sind als Spielernatur bekannt, haben zuletzt auch BVB-Aktien gekauft. Haben Sie auch im Winter auf das Schalker Wunder gesetzt – oder war das selbst Ihnen zu riskant?



(lacht) Ich gehe zwar gerne und oft hohes Risiko, aber das hätte selbst ich mich nicht getraut. Selbst im Januar noch, da war ich in Frankfurt im Stadion – und Schalke hat gespielt wie ein Absteiger. Man muss vor allem, was Thomas Reis danach gemacht hat, den Hut ziehen. Das ist klasse Arbeit! Sensationell!



Was hat er alles richtig gemacht?



Sie haben den Abstiegskampf richtig angenommen – und durch die Beziehung zu den Fans hat man das Gefühl, dass die ganze Stadt hinter dieser Mannschaft steht. Das spüren die Spieler auch. Die haben eine richtige Abstiegskampf-Stimmung seit Wochen. Und deswegen sieht es für Schalke besser aus als für andere Clubs.



Surft man irgendwann auf einer Welle?



Natürlich, das ist nicht zu unterschätzen. Diese Unterstützung im Umfeld trägt einen förmlich. Und im Vergleich zu früheren Jahren, wo Schalke vom Medieninteresse her so etwas wie der zweite FC Bayern war, ist es jetzt ruhig – und alle ziehen an einem Strang. Eine bessere Situation im Endspurt gibt es nicht.



War das beim Abstieg in Corona-Zeiten auch der entscheidende Nachteil?



Natürlich. Da gab es ja großes Theater zwischen Fans und Mannschaft. In so einer Situation ist es dann ganz schwer für einen Trainer, die Mannschaft dahin zu kriegen, sich mit allen Mitteln gegen den Abstieg zu wehren.



Wäre – im Falle des Klassenerhalts – das Potenzial für Kontinuität da?



Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Deshalb würde ich mit Zukunftsprognosen lieber noch vorsichtig sein. Aber ich würde vielleicht mal ein paar Schalker Aktien kaufen (lacht).

Der ehemalige Fußballprofi und Trainer Felix Magath in einem Interview. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Sportdirektor und Trainer in Personalunion? „Wird hier nicht passieren“

Wie tief sitzen die aktuellen Probleme der Bayern?



Ich betrachte das alles ein bisschen anders als die meisten. Denn ich finde, dass der FC Bayern den Übergang von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu den Nachfolgern bisher sehr gut gemeistert hat. Wenn Sie zum Beispiel sehen, wie das bei Manchester United abgelaufen ist – für mich ist das von der Führungsstruktur und dem Werdegang der einzige Verein, den man mit dem FC Bayern vergleichen kann –, war das nur logisch. Auch die hatten Probleme. Es ist klar, dass der FC Bayern mit diesem Übergang auch die nächsten Monate noch beschäftigt sein wird. Und je nachdem, wie man reagiert, wird man es vielleicht nicht mehr so gut hinbekommen wie bisher.



Auch Ihr Ex-Spieler Hasan Salihamidzic steht in der Kritik. Ist es eigentlich Luxus, einen Kader beim FC Bayern zu bauen – oder ein schwerer Rucksack?



Weder noch. Man hat halt die Situation, dass man in Deutschland eigentlich jeden Spieler bekommt. International muss man sich der großen Konkurrenz stellen, da wird es schwieriger. Die Tätigkeit auf dem Transfermarkt ist bei Schalke und Bayern dasselbe. Trotzdem hat man ein anderes Niveau, andere Nullen am Ende (lacht). Und wenn man Geld hat, kann man viel Geld auch falsch ausgeben.



Sie waren stets ein Verfechter von Teammanagern, also eines Modells, in dem der Trainer gleichzeitig Sportdirektor ist. Wäre das etwas für Tuchel?



Ich habe das ja in Deutschland als Einziger umgesetzt und war mit diesem Modell sehr erfolgreich. Das hat mir aber nicht nur Freunde verschafft. Man wollte das hier nicht, deshalb hat man das Modell nicht gepflegt. Und es wird hier auch nicht kommen. Auch wenn Tuchel das gut könnte, wird es beim FC Bayern nicht passieren. Der Club ist immer noch stark von Uli Hoeneß geprägt, wird das auch weiter bleiben.



Wenn Sie am Ruder wären: Was würden Sie mit diesem Kader machen?



Ich beschäftige mich immer erst mit einem Kader, wenn ich ihn auch trainieren soll.



Aber das Fehlen eines Stürmers ist offensichtlich.



Die Mannschaft ist so zusammengestellt, wie der Trainer (Julian Nagelsmann, Anm. d. Red) das wollte. Da hat man sich vielleicht zu sehr auf ihn eingestellt. Diese Problematik mit Lewandowski wurde unterschätzt. Der FC Bayern hätte seine Offensive auch noch mit anderen Spielertypen bestücken müssen. Und nicht für einen großen, kopfballstarken Abschlussstürmer einen kleineren, wendigen, schnellen holen. Das wird dann wahrscheinlich diesen Sommer passieren.



Hat der Meistertitel irgendeine Auswirkung auf das, was danach passiert?



Der FC Bayern wird so geführt, dass es nicht auf Einzelergebnisse ankommt. Das, was im Sommer passiert, ist unabhängig vom Titel.



Heißt für die Liga: Nächstes Jahr warm anziehen?



Das heißt: Nächstes Jahr gibt es keine Chance für alle anderen.



Interview: Hanna Raif

