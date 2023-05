Aufgabe unterschätzt? Ex-Bayern-Coach Magath schießt gegen Nagelsmann

Von: Antonio José Riether

Für den ehemaligen Bayern-Trainer Felix Magath ist Julian Nagelsmann der Verantwortliche für die derzeitige Lage beim Rekordmeister.

München - Auch etwas mehr als einen Monat nach der überraschenden Freistellung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern ist das Thema nicht vom Tisch. Sein Nachfolger Thomas Tuchel gewann zwar nur drei seiner ersten acht Pflichtspiele als Cheftrainer der Münchner und stand sowohl beim Ausscheiden in der Champions League als auch im DFB-Pokal an der Seitenlinie. Dennoch holte der ehemalige Bayern-Coach Felix Magath kürzlich gegen Nagelsmann aus und kritisierte den 35-Jährigen.

Felix Magath Geboren: 26. Juli 1953 in Aschaffenburg Letzter Posten: Interimstrainer Hertha BSC (bis Juni 2022) Trainer beim FC Bayern: von Juli 2004 bis Januar 2007 Länderspiele: 43 (3 Tore)

Felix Magath spricht über Ursache der Bayern-Krise: „Es wundert mich“

Felix Magath ist einer der bedeutendsten deutschen Trainer der letzten dreißig Jahre. Neben seinem Herzensverein Hamburger SV trainierte der ehemalige Nationalspieler acht weitere Bundesligisten, meist mit Erfolg. Den VfL Wolfsburg führte er etwa 2009 zur Meisterschaft, mit dem FC Bayern gewann er zwischen 2004 und 2006 zweimal das Double. Doch auch im Ausland coachte er Teams, so war er in England beim FC Fulham oder in China bei Shandong Luneng tätig.

Der Europameister von 1980 weiß also aus Erfahrung, wie es beim Bayern zugeht. Darum brachte er in einem Interview mit Sport Bild seine Verwunderung über die derzeitige Lage beim Rekordmeister zum Ausdruck. „Es wundert mich, dass die Ursache vor allem in der Kader-Zusammenstellung gesucht wird. Denn bis vor wenigen Wochen und Monaten hieß es: Der FC Bayern habe super eingekauft. Es seien die besten Bayern, die es je gab“, so Magath.

Felix Magath: FC Bayern unter Nagelsmann „nicht gut geführt worden“

Darum fragt sich der 69-Jährige: „Wenn der Kader so gut war, um Paris aus der Champions League zu werfen, dann weiß ich nicht, warum er jetzt so schlecht sein soll?“ - für Magath ist demnach klar: „Die Gründe müssen woanders liegen“. Den Knackpunkt sieht er „nach der WM-Pause in den ersten Wochen des Jahres“, als die Münchner ihren Vorsprung von zehn Punkten auf den BVB verloren. „Das ist nicht unter Thomas Tuchel passiert“, merkt der Aschaffenburger an.

Magath sieht die Schuld für das Einbrechen bei Nagelsmann. „Es ist eindeutig, dass man nach der Winterpause irgendetwas nicht auf die Reihe bekommen hat. Es gab Schwierigkeiten, das Team bei Laune zu halten“, vermutet er, auch die Verletzung von Manuel Neuer sei entscheidend gewesen. Trotzdem fällt der Ex-Bayern-Trainer ein vernichtendes Urteil: „Für mich ist die Mannschaft nicht gut genug geführt worden und sie war nach der WM – von außen betrachtet – nicht mit der nötigen Fitness und Disziplin unterwegs.“

Felix Magath übte Kritik an Julian Nagelsmann, der den Job beim FC Bayern wohl unterschätzt haben soll. © Zink/Ulrich Hufnagel/imago

Felix Magath: Nagelsmanns Herangehensweise beim FC Bayern war „nicht angemessen“

Die Frage, ob Nagelsmann die Aufgabe beim FC Bayern unterschätzt habe, erwidert Magath mit einem Zitat. „Der Satz ist schon oft wiederholt worden – und das Copyright darauf hat Uli Hoeneß: ‚Wenn einer zum FC Bayern geht, dann muss er wissen, was er getan hat.‘“, meinte der zweifache Europapokalsieger. Nagelsmann habe „nicht zu 100 Prozent verinnerlicht, was er getan hat, als er zum FC Bayern ging“, ist er sich sicher.

„Er ist jung, er hat scheinbar geglaubt: Hoffenheim, Leipzig und Bayern ist alles eine Liga. Das ist aber nicht so. Bayern ist fest etabliert im Weltfußball. Deswegen war die Herangehensweise dem Klub und der Situation nicht angemessen“, kritisiert Magath die Methodik des Landsbergers, der nun offenbar in England angreifen könnte. (ajr)