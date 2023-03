Kadioglu als Pavard-Alternative? FC Bayern setzt Fenerbahce-Spieler auf Wunschliste

Von: Melanie Gottschalk

Ferdi Kadioglu ist auf dem Radar des FC Bayern München gelandet. © Tolga Adanali/imago

Ferdi Kadioglu gilt als großes Abwehrtalent. Kein Wunder also, dass der FC Bayern Interesse an dem 23-jährigen Spieler von Fenerbahce Istanbul zeigt.

München - Der FC Bayern München steht vor wichtigen Spielen. In der Bundesliga soll ein Sieg gegen den VfB Stuttgart her, um den Anschluss an Tabellenführer Borussia Dortmund nicht zu verlieren, in der Champions League wartet das Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain.

Für die Verantwortlichen geht der Blick aber auch schon Richtung Zukunft, die Planungen für die kommende Saison laufen schon. Gerade erst gab der Rekordmeister die Vertragsverlängerung mit Knipser Eric Maxim Choupo-Moting bekannt, er bleibt den Münchnern auf jeden Fall bis 2024 erhalten.

Name Ferdi Kadioglu Alter 23 Jahre Verein Fenerbahce Istanbul Position Rechter Verteidiger

Fragezeichen beim FC Bayern München

Doch auch in anderen Teilen der Mannschaft könnte es im Sommer zu Veränderungen kommen. Denn es stellt sich die Frage, ob der FC Bayern München Joao Cancelo, der aktuell von Manchester City ausgeliehen ist, wirklich für 70 Millionen Euro verpflichten wird. Zusätzlich ist noch nicht final entschieden, wie es mit Benjamin Pavard weitergeht.

Würde Pavard beispielsweise dauerhaft in die Innenverteidigung wechseln, könnte hinten rechts ein Bedarf beim FC Bayern entstehen. Für diesen Fall soll sich der Rekordmeister mit Ferdi Kadioglu von Fenerbahce Istanbul beschäftigen. Das zumindest berichtet die türkische Zeitung Takvim. Demnach sollen die Scouts der Münchner einen genaueren Blick auf den 23-Jährigen geworfen haben.

Kadioglu gilt als großes Talent – FC Bayern zeigt Interesse

Kadioglu gilt als großes Talent auf der rechten Abwehrseite, angeblich soll der 23-Jährige auch schon auf dem Radar von Borussia Dortmund gewesen sein.

Wie konkret sich der FC Bayern mit der Personalie beschäftigt, ist aber nicht klar. Kadioglu besitzt bei Fenerbahce noch einen Vertrag bis 2026, laut Fenerbahce-Präsident Ali Koc soll es unter anderem für den 23-Jährigen bereits im Winter mindestens ein lukratives Angebot gegeben haben, sagte er kürzlich der türkischen Zeitung Sabah.

Da der aktuell Zweite der türkischen Süper Lig aber unbedingt die Meisterschaft gewinnen wolle, habe Koc eine Art Transfersperre für sechs seiner Stars verhängt – im Winter. Im Sommer könnte sich dies ändern, der Klub würde im Falle eines Weggangs Kadioglus aber auf Erlöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro hoffen. (msb)