Ex-FCB-Talent Daniliuc erobert Nizza - Österreichs Nationalcoach Foda schwärmt

Von: Philipp Kessler

Flavius Daniliuc (links; im Heimspiel gegen AS Saint-Étienne) spielt in Nizza groß auf. © AFP / VALERY HACHE

Für den FC Bayern war er einst nicht gut genug, nun steht er im Pokal-Finale in Frankreich und soll Messi, Neymar und Mbappé stoppen: Flavius Daniliuc.

München - Flavius Daniliuc (20) sorgt in Frankreich für Furore. Das ehemalige FC-Bayern-Talent steht mit Nizza nach einem 2:0 am Dienstag gegen Viertligist Versailles im Pokal-Finale. In der Liga liegt Daniliucs Verein auf Platz drei. Dort trifft der österreichische Verteidiger am Samstag (21 Uhr) auf Tabellenführer Paris St. Germain, soll mit seinen Kollegen Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé stoppen.

2020 wechselte Daniliuc nach Nizza - heute hat er einen Marktwert von sieben Millionen

Erst 2020 wechselte Daniliuc, der zwischen 2011 und 2015 auch bei Real Madrid ausgebildet wurde, von der Nachwuchs-Abteilung des FC Bayern nach Nizza. An der Seite von Ex-FCB-Star Dante (38) mutierte er innerhalb kurzer Zeit zum Profi, der aktuell einen Marktwert von sieben Millionen Euro hat. Ein Werdegang, den auch Österreichs Nationaltrainer Franco Foda (55) genau verfolgt. „Flavius hat in den letzten Wochen und Monaten eine gute Entwicklung genommen“, sagt der Coach im Gespräch mit der tz. „Er kommt regelmäßig bei Nizza, einer Spitzenmannschaft in Frankreich, zum Einsatz – hauptsächlich in der Innenverteidigung, aber auch als Außenverteidiger. Das ist schön zu sehen.“

In der Liga stand der österreichische U 21-Kapitän in dieser Saison schon achtmal in der Start­elf, im Pokal durfte er in vier Spielen zweimal von Beginn an ran. Seine Auftritte kommen bei Foda gut an. „Er ist klar, bodenständig, arbeitet an sich. Er erweckt den Eindruck, schon in seinen jungen Jahren eine Persönlichkeit zu sein. Er gibt seinen Mitspielern Anweisungen, was auch wichtig für seine Position in der Abwehr ist. Er geht voran“, betont der Mainzer, der in seiner aktiven Karriere (u. a. Kaiserslautern, Leverkusen, Stuttgart, Sturm Graz) ebenfalls Verteidiger war.

Franco Foda macht Daniliuc Hoffnungen für Einsätze im A-Nationalteam

Bei Abwehr-Juwel Daniliuc sieht er aber auch noch Entwicklungspotenzial. „Er ist ein Spieler, der noch nicht ausgereift ist. Aber das ist normal für Fußballer in seinem Alter“, erklärt Foda und führt weiter aus: „Mit der Erfahrung wird er sein Stellungsspiel weiter verbessern und auch Spielsituationen besser antizipieren.“ Bei der österreichischen U 21-Nationalmannschaft ist Daniliuc wichtiger Bestandteil des Teams von Trainer Werner Gregoritsch (63). Nun macht ihm Foda Hoffnungen auf erste Einsätze im A-Nationalteam.



„Natürlich steht er bei uns im Fokus. Er hat eine gute Perspektive, ist auch Kapitän bei unserer U 21-Nationalmannschaft. Alle Spieler, die da spielen, haben auch die Möglichkeit, für das A-Nationalteam nominiert zu werden“, stellt Foda klar. Diesen Schritt habe man in der jüngeren Vergangenheit auch bei Stefan Posch (Hoffenheim), Xaver Schlager (Wolfsburg), Philipp Lienhart (Freiburg) oder Christoph Baumgartner (Hoffenheim) gesehen. Foda: „Die U 21 ist ein Sprungbrett für das A-Team.“ Philipp Kessler