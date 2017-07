Franck Ribéry strahlt aktuell über beide Wangen. Dabei kann der Franzose nicht mit der Mannschaft trainieren. Doch nach zehn Jahren beim FC Bayern ist er einfach rundum glücklich.

München - Im täglichen Training muss Franck Ribéry derzeit kürzer treten. Der Franzose und Juan Bernat, der sich am Montag am Knöchel verletzt hatte, absolvierten am Donnerstag beide eine individuelle Einheit im Leistungszentrum an der Säbener Straße. Ribéry, der dieser Tage sein zehnjähriges Dienstjubiläum bei den Roten feiert, meinte dazu: „Meine Familie ist glücklich hier. Sie lieben Bayern, sie lieben die Leute in München. Zehn Jahre… Das ist Wahnsinn! Dass wir so lange bleiben, hätten wir nicht gedacht, als wir hierhergekommen sind. Inzwischen ist aus Ribéry und Bayern ein Ehepaar geworden.“

Hoeneß: So überredete er Ribéry um Bleiben

