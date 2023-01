Beckenbauer, Scholl und Co.: Was machen die Kinder und Enkel der Bayern-Ikonen?

Von: Magdalena Schwaiger

Hätten Sie sie erkannt? Lucas Scholl, Luca Beckenbauer und Jonathan Klinsmann (v.l.). © Imago

Wenn der Vater kickt, kickt meist auch der Sohn. Aber nicht zwangsläufig auch professionell. Viele Kinder und Enkel von Ikonen des FC Bayern spielen Amateurfußball.

München – Der FC Bayern München hat schon einige große Fußballer hervorgebracht. Franz Beckenbauer, Mehmet Scholl, Frank Ribery oder auch Arjen Robben haben mit dem Verein sowohl national als auch international so gut wie alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ihre Sprösslinge sind bisher aber noch nicht auf der ganz großen Bühne des Sports angekommen.

Zu nennen ist hier zuerst einmal der Enkel von Bayerns Ehrenpräsident Franz Beckenbauer. Luca stand schon in der B-Jugend für den Rekordmeister auf dem Rasen. Über Umwege bei Schalkes U19 schaffte er den Sprung in die zweite Mannschaft zu Hannover 96. Nach einer Saison beim SV Heimstetten war Luca Beckenbauer zunächst einmal vereinslos, bis ihn der österreichische Verein RW Koblenz unter Vertrag nahm.

Luca Beckenbauer steht jetzt beim SV Wacker Burghausen unter Vertrag. © Imago Images / regiopictures

Danach führte ihn sein Weg zurück nach Bayern, zur Reserve des Zweitligisten aus Fürth. Aktuell spielt der 22-jährige Münchner in der Regionalliga Bayern beim SV Wacker Burghausen. Dort kam er in der Hinrunde auf elf Pflichtspieleinsätze. Der Innenverteidiger stand aber nur bei einem Spiel über die kompletten neunzig Minuten auf dem Feld, ausgerechnet beim Remis gegen seinen Ex-Verein Greuther Fürth II. Bisher hat Luca Beckenbauer noch nicht den ganz großen Sprung in seiner Karriere gemacht, es bleibt abzuwarten, wie er sich in den Spuren seines berühmten Großvaters macht. In einem Interview aus dem Jahr 2019 sagte er dem FOCUS: „Der Name bedeutet für mich keinen Druck. Wenn, dann ist der Name eher Ansporn.“

Lucas Scholl kickt zurzeit in Österreichs vierten Liga

Ein weiterer Sprössling einer FCB-Legende ist Lucas Scholl. An der Säbener Straße ausgebildet, durchlief der mittlerweile 26-Jährige alle Jugendmannschaften des Rekordmeisters. Unter Pep Guardiola kam Scholl zwar in den Kader der ersten Mannschaft, machte dort aber kein einziges Spiel. Zurück in der Regionalliga wurde der Mittelfeldspieler nicht mehr glücklich in München. Beim SV Wacker Nordhausen fand Scholl kurzzeitig sein Glück, doch dieses war nicht von langer Dauer. Zwei Jahre nach seiner Vertragsunterschrift musste der Verein einen Insolvenzantrag stellen.

Auch beim VfR Garching hat Lucas Scholl schon gespielt. Zuletzt hielt er sich bei der SpVgg Unterhaching fit. © Archiv Leifer

Also doch noch einmal zurück nach Bayern: Im Januar 2019 nahm der VfR Garching Lucas Scholl unter Vertrag. Doch dann kam Corona, nach nur einem absolvierten Pflichtspiel folgte die Zwangspause. Durch die Pandemie musste der Verein sparen, auch Scholl hatte keine Zukunft mehr im Verein und wechselte ins Ausland, nach Österreich. Der SV Horn nahm in unter Vertrag, doch auch dort blieb Scholl nicht lange. Nach nur einem Jahr verließ er den Verein wieder.

Der Mittelfeldstratege ist erst einmal in Österreich geblieben. Aktuell steht er beim FC Wacker Innsbruck unter Vertrag, der nach einem Zwangsabstieg in die vierte Spielklasse rutschte. In elf Pflichtspielen kam er bisher elfmal zum Einsatz und erzielte ein Tor. Es bleibt weiterhin spannend, wie es mit dem „verhinderten Multimillionär“ weitergeht, wie ihn sein berühmter Vater einst nannte.

Tarnats Nachkommen kickt in Liga Drei

Michael Tarnat spielte von 1997 bis 2003 bei den Münchnern, gewann die Champions League und den Weltpokal. Danach war er noch als Scout und Leiter der Fußballschule beim FC Bayern München angestellt und beendete seine Karriere bei Hannover 96.

Sein Sohn Niklas ist in seine fußballerischen Fußstapfen getreten. Nach einigen Jahren in der Münchner Jugend kehrte er zu seinem ersten Verein, Hannover 96 zurück. Seit Oktober 2021 steht Niklas Tarnat bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt in der 3. Liga bisher auf 18 Einsätze.

TSV Grünwald Ausbildungsstätte für künftige Stars?

Ein Sohn eines ehemaligen Bayerntrainers hat sich schon in eine Nachwuchsnationalmannschaft gespielt. Jonathan Klinsmann steht aktuell für LA Galaxy unter Vertrag. Er kam über den TSV Grünwald in die Bayern-Jugend, bevor er im Jahr 2010 sein Glück dann in den USA versuchte. Über einen kurzen Ausflug bei Hertha BSC spielte er ein Jahr in St. Gallen, bevor er sich 2020 dann LA Galaxy anschloss.

Lothar Matthäus als Trainer der E-Junioren des TSV Grünwald © IMAGO

Der jüngere Nachwuchs der Bayern-Legenden steht ebenfalls bereits auf dem Rasen. Kai Robben, der Sohn von Arjen Robben, kickte beim TSV Grünwald. Der Münchner Vorortsverein ist eine wahre Fundgrube für die Nachkommen der ehemaligen Stars von der Säbener Straße. Auch die Söhne von Franck Ribery und Christian Nerlinger spielen in Grünwald. Eine ehemalige Bayern-Legende steht dort seit September 2022 an der Seitenlinie und trainiert seinen eigenen Sohn: Lothar Matthäus ist Trainer der E-Jugend. (Magdalena Schwaiger)