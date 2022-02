FC Bayern Frauen wieder an der Spitze: Makellose Bilanz 2022 - aber Scheuer will noch mehr Tore

Fordert von seinen Spielerinnen mehr Kaltschnäuzigkeit im letzten Drittel: FCB-Coach Jens Scheuer (M.). © kolbert-press/Ulrich Gamel/imago

Sechs Punkte, 7:0 Tore. Die Bilanz der Frauen des FC Bayern im neuen Jahr ist absolut perfekt. Trotzdem gab es nach dem 3:0-Sieg beim SC Freiburg auch einen Kritikpunkt.

München - „Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Eigentlich müsste es nach zehn Minuten schon 2:0 stehen“, sagte Trainer Jens Scheuer: „Wir hatten durch unser hohes Pressing viele Balleroberungen im letzten Drittel, aber haben es verpasst, weitere Tore zu erzielen.“

Die beste Gelegenheit verpasste Kapitänin Lina Magull, die per Elfmeter an Freiburgs Torhüterin Rafaela Borggräfe scheiterte (39.). Ebenfalls per Strafstoß hatte zuvor Giulia Gwinn für die Führung gesorgt (27.), in der zweiten Halbzeit schossen Linda Dallmann und Hanna Glas den verdienten Sieg heraus. Die Bayern-Frauen stehen nun wieder an der Tabellenspitze, das Spiel des Rivalen Wolfsburg musste aufgrund mehrerer Coronafälle beim SC Sand abgesagt werden.

„Wir sind sehr froh, dass wir die drei Punkte mitnehmen. Das Spiel hat sehr viel Spaß gemacht, aber wir hätten sicher noch mehr Treffer erzielen können“, sagte Stürmerin Klara Bühl: „Der letzte Pass war entscheidend, da hatten wir einige Probleme. Daran müssen wir arbeiten, um in den nächsten Spielen noch erfolgreicher zu sein.“ Diese Woche begibt sich erst mal ein Großteil des Kaders auf Länderspielreise, die Liga geht erst am 6. März mit dem Heimspiel gegen Köln weiter. Zuvor treten die Bayern im Pokal-Viertelfinale bei Carl Zeiss Jena an (28. Februar). (CHRISTIAN STÜWE)

FC Bayern: Leitzig - Glas (81. Simon), Viggósdóttir, Kumagai (81. Wenninger), Gwinn - Magull, Zadrazil - Rall (81. Beerensteyn), Dallmann (62. Vilhjálmsdóttir), Bühl - Schüller (55. Damnjanovic).

Tore: 0:1 Gwinn (27.), 0:2 Dallmann (53.), 0:3 Glas (60.).

Bes. Vorkommnis: Magull scheitert per Strafstoß (39.).