„Ein sehr guter Spieler“: Nagelsmann-Liebling vor Abgang beim FC Barcelona?

Von: Florian Schimak

Teilen

Frenkie de Jong ist einer der Lieblingsspieler von Julian Nagelsmann - steht er beim FC Barcelona vor dem Abschied? © IMAGO / NurPhoto

Frenkie de Jong ist bekanntermaßen einer der Lieblingsspieler von Julian Nagelsmann. Beim FC Barcelona soll dieser nun unglücklich sein. Eine Chance für den FC Bayern?

München - Etwas ungewohnt ist es, wenn man sich die Halbfinalpaarungen in der Europa und Champions League anschaut. Kein FC Bayern, kein FC Barcelona. Beide Top-Teams haben ihre Segel bereits in den jeweiligen Viertelfinals streichen müssen.

Während Barca in der EL gegen Eintracht Frankfurt, das am Donnerstagabend gegen West Ham United gewann, in einem denkwürdigen Spiel rausflog, war für die Bayern in der Königsklasse gegen Villarreal Endstation in Europas Königsklasse. Damit das in der Zukunft nicht nochmal passiert, blicken sich die jeweiligen Bosse nach Verstärkungen um. So wird ausgerechnet Robert Lewandowski bei den Katalanen heiß gehandelt.

FC Bayern: „Ein sehr guter Spieler“ - Nagelsmann-Liebling de Jong vor Abgang beim FC Barcelona?

Dort könnte aber gleichzeitig ein hochinteressanter Spieler den Verein verlassen. So berichtet die Marca, dass Frenkie de Jong unzufrieden sei und daher über seinen Abschied nachdenke. Vor allem mit seinen Einsatzzeiten ist der Niederländer unter Trainer Xavi nicht einverstanden.

Brisant: Der 24-Jährige ist erklärtermaßen der Lieblingsspieler von Julian Nagelsmann. „Ich finde auch, dass Frenkie de Jong ein sehr guter Spieler ist“, sagte der FCB-Trainer vor nicht allzu langer Zeit. Allerdings sei es unrealistisch, dass der Mittelfeld-Star bald das Bayern-Trikot tragen werde, weil dessen Ablöse „den Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten eher sprengen“ würde. Aber: De Jong stand bereits vor seinem Wechsel nach Barcelona auf dem Zettel des FC Bayern.

Video: Neuer Ajax-Spieler im Visier des FC Bayern

Ob sich da etwa ein spektakuläres Tauschgeschäft abzeichnet? Eigentlich haben beide Mannschaften auf den jeweiligen Positionen keinen Bedarf. Barcelona hatte im vergangenen Winter mit Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang und Adama Traoré erst hochkarätige Verpflichtungen im Angriff getätigt.

FC Bayern: Transfergerüchte vor spannendem Wechsel-Sommer

Auch beim FC Bayern drückt im zentralen Mittelfeld eher nicht der Schuh. Stattdessen sucht man an der Säbener Straße nach Verteidigern, nachdem Niklas Süle den Verein zum Saisonende verlässt. Darüber hinaus soll der deutsche Rekordmeister kurz vor der Verpflichtung von Ajax-Youngster Ryan Gravenberch stehen. Ebenfalls ein zentraler Mittelfeldspieler.

Allerdings läuft Ende Juni auch der Vertrag von Corentin Tolisso in München aus. Stand jetzt, ist eine Verlängerung ausgeschlossen. Auch Marc Roca sollen bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg gelegt werden. All dies sind zurzeit aber noch wilde Spekulationen. Fix ist weder etwas beim FC Bayern, noch beim FC Barcelona. Aber eins steht fest: Die Gerüchteküche brodelt wie wild. (smk)