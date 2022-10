Wer zeigt FC Bayern gegen Mainz 05 in der Bundesliga heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Für die Bayern geht es in der Bundesliga gegen Mainz weiter. © Imago

Der FC Bayern trifft in der Allianz Arena auf den FSV Mainz 05. Hier erfahren Sie, wo das Spiel heute live im TV und Stream übertragen wird.

Update vom 29. Oktober, 14.45 Uhr: Der FC Bayern trifft heute auf den FSV Mainz. Schiedsrichter der Partie wird Benjamin Cortus sein.

Die Aufstellung des FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, de Ligt, Upamecano, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting

Erstmeldung vom 28. Oktober: München ‒ Nach elf Spieltagen befindet sich der FC Bayern noch immer in der Verfolgerposition. Der deutsche Rekordmeister jagt Spitzenreiter Union Berlin und wird das Ziel haben, spätestens bis zur WM in Katar auf dem ersten Platz zu liegen. In den letzten Spielen legte man dafür den Grundstein, durch Siege gegen Freiburg und Hoffenheim konnte nach dem Unentschieden im direkten Duell immerhin Borussia Dortmund um drei Punkte auf Abstand gehalten werden.

Nach elf Spieltagen beträgt der Abstand auf Union nur noch einen Punkt. Die Köpenicker patzten am vergangenen Sonntag beim VfL Bochum. Sollte die Überraschungsmannschaft der aktuellen Saison am nächsten Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach erneut Punkte liegen lassen, könnten die Bayern erstmals in der Spielzeit die Tabellenführung übernehmen. Dafür muss der Rekordmeister jedoch erst am FSV Mainz 05 vorbei.

Bundesliga, 12. Spieltag FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 Anpfiff: 29. Oktober 2022, 15.30 Uhr Stadion: Allianz-Arena, München

FSV Mainz vor Spiel gegen Bayern in guter Verfassung

Der Tabellensechste ist in guter Verfassung und seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt erreichte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson das Achtelfinale des DFB-Pokals und schoss in der Bundesliga den 1. FC Köln mit 5:0 aus dem eigenen Stadion. Auch die jüngste Bilanz gegen den FCB kann sich sehen lassen. Von den letzten drei Aufeinandertreffen konnte Mainz zwei gegen die Münchner gewinnen. Beide Siege wurden aber in Mainz gefeiert, in der Allianz-Arena ging das letzte Spiel nach 1:0-Führung noch verloren.

Statt Robert Lewandowski werden die Mainzer diesmal Ex-05er Eric-Maxim Choupo-Moting verteidigen müssen. „Ich habe in den 30 Jahren, die ich im Fußball tätig bin, viele Spieler erlebt, aber was die Offensive angeht, noch nie so einen kompletten Spieler. Es gibt nichts, was ‚Choupo‘ nicht kann: Er ist schnell, laufstark, groß und kopfballstark, ausgesprochen beidfüßig und bringt ein großes Spielverständnis mit“, schwärmte Sportvorstand Christian Heidel gegenüber dem „kicker“. In den letzten Bundesliga-Spielen gegen Freiburg und Hoffenheim konnte der 33-Jährige jeweils einen Treffer erzielen.

Wer überträgt Bayern gegen Mainz heute live im TV?

Die Partie am Samstag-Nachmittag wird exklusiv von Sky im Pay-TV übertragen. Die Übertragung beginnt ab 14.00 Uhr mit den Vorberichten auf Sky Sport Bundesliga HD1. Britta Hofmann moderiert die Berichterstattung zu den vier Bundesliga-Spielen am Samstag mit Experte Didi Hamann.

Ab 15.15 Uhr beginnt dann die Übertragung des Einzelspiels auf Sky Sport Bundesliga HD2. Jonas Friedrich kommentiert die Begegnung.

Wer zeigt die Bundesliga am Samstag-Nachmittag heute im Live-Stream?

Fans, die schon ein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben, können die Live-Streams von Sky Go ohne zusätzliche Kosten auf mobilen Endgeräten nutzen. Sollten Sie noch nicht Kunde sein, können Sie die Bundesliga alternativ über den Streamingdienst WOW buchen. Das Angebot ist monatlich oder jährlich kündbar und kann außerdem auf Smart-TVs abgerufen werden.

Begegnung: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 TV: Sky Sport Bundesliga HD2 Live-Stream: Sky Go, WOW Live-Ticker: tz.de

Bayern München gegen Mainz 05 im Live-Ticker von tz.de

Für Fans, die das Spiel nicht über die Sky-Angebote schauen können, stellt tz.de wie gewohnt einen Live-Ticker zum Spiel des FC Bayern zur Verfügung. So verpassen Sie keine wichtige Szene der Begegnung. (ta)