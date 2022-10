Bayern-Stars unter der Lupe: Zweimal Bestnote bei Schützenfest gegen Mainz

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Die Allianz Arena ist für den FC Bayern wieder eine Wohlfühl-Oase. Mainz war chancenlos. © IMAGO/MIS

Der FC Bayern feiert einen Heimsieg gegen den FSV Mainz 05. Wer hat besonders überzeugt? Wer hat enttäuscht? Die Bayern-Stars in der Einzelkritik.

München - Läuft doch wieder beim FC Bayern: Gegen den FSV Mainz 05 feiert der Rekordmeister den sechsten Sieg in Folge (das Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen). Treffer von Serge Gnabry, Jamal Musiala, Sadio Mané, Leon Goretzka, Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting bescheren Julian Nagelsmann einen fulminanten 6:2-Sieg und den nächsten Dreier.

Die Bayern-Stars in der tz-Einzelkritik.

Sven Ulreich

Hatte nach einer halben Stunde Glück, dass Mainz zweimal hintereinander nur das Aluminium traf. Kurz vor der Pause parierte er einen Elfmeter. Beim Gegentor wenig später wurde er auf dem falschen Fuß erwischt. Note: 3

Noussair Mazraoui

Nach hinten konsequent, nach vorne hätte in der ersten Halbzeit von ihm mehr kommen können. Nach der Pause wurde er besser. Note: 3

Dayot Upamecano

Lange Zeit fehlerfreier Auftritt des französischen Innenverteidigers. Sehr solide - wie auch schon in den vergangenen Wochen. Beim zweiten Gegentor machte er aber keine gute Figur. Note: 3

Matthijs de Ligt

Man hatte dem Niederländer angemerkt, dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Zur Pause wurde er angeschlagen ausgewechselt. Note: 3 (ab 46. Benjamin Pavard: Ließ sich nichts zuschulden kommen. Note: 3)

Alphonso Davies

Machte gewohnt viel Dampf über die linke Seite. Zählbares, beispielsweise in Form von Assists, kam dabei nicht raus. Defensiv konnte er mit seiner Schnelligkeit einige Situationen lösen. Note: 3

Leon Goretzka

Unauffällig. Von seinen Box-to-Box-Läufen war gegen Mainz lange Zeit wenig zu sehen. Kurz vor seiner Einwechslung erzielte er das 4:1 per Kopf. Note: 2 (ab 60. Marcel Sabitzer: Ordentlich, aber unauffällig. Hatte eine gute Torchance. Note: 3)

Joshua Kimmich

Stand beim Gegentor nach der Mainz-Ecke am kurzen Pfosten, Widmer konnte von dort das Mainz-Tor köpfen. Ansonsten aber wieder ein sehr ordentlicher Auftritt vom Mittelfeld-Chef. Note: 3

Serge Gnabry

Leitete sein Tor zum 1:0 selbst ein. Stark: War erstmals für den FC Bayern in fünf Pflichtspielen in Folge an einem Tor direkt beteiligt. Note: 2 (ab 60. Kingsley Coman: Lief sich oft fest. Aber generell bemüht. Und das 6:2 legte er vor. Note: 3)

Jamal Musiala

Ließ den Ball vor dem 1:0 clever auf Gnabry durch. Das 2:0 machte er in ganz feiner Manier selbst. In der zweiten Halbzeit traf er die Latte. Generell wieder ein super Spiel von ihm. Note: 1 (ab 71. Ryan Gravenberch. Ohne Bewertung)

Sadio Mané

Vorlage zum 1:0. Das 3:0 erzielte der Senegalese selbst - im Nachschuss seines vergebenen Elfmeters. Gegen Mainz war der Ex-Liverpool-Star richtig gut im Spiel. Die Flanke zum 4:1 kam auch von ihm. Note: 1 (ab 76. Mathys Tel: Machte das 5:1 nach einem Solo. Für eine Note wurde er aber zu spät eingewechselt.)

Eric Maxim Choupo-Moting

Vor dem 2:0 spielte er den Doppelpass mit Torschütze Musiala. In der 69. Minute vergab er eine gute Chance. Ansonsten war er gegen seinen Ex-Klub nicht so gefährlich wie zuletzt. Trotzdem erzielte noch ein Tor - das zum 6:2. Note: 2

(pk/bok)