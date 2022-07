Bayern-Familie 2.0: Kahn, Salihamidzic und Nagelsmann setzen auch auf Torten

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic schenkten Sadio Mané eine Torte. © Instagram @fcbayern

In der neuen Bayern-Familie gibt es Torten-Überraschungen, Tennis-Duelle und vor allem frischen Wind in Sachen Teamwork. Wie tickt die neue Führung des FC Bayern?

München - Sadio Mané (30) war sprachlos, als Vorstandschef Oliver Kahn (53) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) am Dienstag (26. Juli) um 15.30 Uhr die Mannschaftssitzung sprengten und ihn mit einer Torte überraschten. Unter dem Jubel der Teamkollegen gratulierte ihm das Münchner Führungsduo zur Auszeichnung als Afrikas Fußballer des Jahres.

Torten-Aktion für Sadio Mané: Was sie für die Bayern-Familie bedeutet

„Diesen Titel einmal zu gewinnen, ist wirklich herausragend. Aber ihn zweimal zu gewinnen, das ist historisch und großartig. Du kannst stolz darauf sein und wir sind stolz auf dich“, sagte Kahn. Durch die Wertschätzung, die der Klub Mané mit dieser Geste entgegenbringt, hat der FC Bayern auch zahlreiche Fanherzen im Senegal erobert. Und die Torten-Aktion zeigt, wie die neue Bayern-Führung nach dem Abgang des langjährigen Spitzenduos Uli Hoeneß (70) und Karl-Heinz Rummenigge (66) tickt - und was das für die Bayern-Familie 2.0 bedeutet.

Während zwischen Uli und Kalle regelmäßig Eiszeit herrschte und auch mal die Türen in der Vorstandsetage knallten, wird Teamwork bei Kahn und Salihamidzic großgeschrieben. Der Titan lässt seinem Sportvorstand und dessen Technischen Direktor, Marco Neppe (35), in Sachen Transfermarkt weitestgehend freie Hand.

FC Bayern: Wie Kahn im Vorstand tickt

Kahn interpretiert seine Führungsrolle als Vorstandsvorsitzender wie folgt: Jeder sollte in einem Bereich die Möglichkeit haben, bestmöglichst zu performen. Kahn überlegt genau, ab welchem Zeitpunkt er sich in Gespräche einschaltet, um vielleicht das Zünglein an der Waage zu sein.

Heißt im Klartext: Die Zusammenstellung der Mannschaft ist mittlerweile auf mehrere Schultern verteilt. Neben Salihamidzic und Neppe ist auch Trainer Julian Nagelsmann (35) involviert. Er erklärt den potenziellen Neuzugängen, wie er Fußball spielt und welche Rolle sie in seinem System einnehmen können. Kahns Credo: „Die Überzeugung, die ein Trainer dem Spieler mitgibt, ist sehr wichtig.“ In der Vergangenheit ist es durchaus vorgekommen, dass Spieler verpflichtet wurden, mit denen die jeweiligen Trainer wenig anfangen konnten - und dementsprechend auf der Bank schmorten.

Privates Treffen der „Bayern-Familie“ am Tegernsee

Die Reibereien zwischen ehemaligen Trainern und Bossen aus früheren Zeiten sind bekannt: Hoeneß vs. Ancelotti, Rummenigge vs. Kovac, Salihamidzic vs. Flick. Diese Zeiten scheinen vorbei. Nagelsmann schaut regelmäßig in Brazzos Büro auf einen Espresso aus dessen Siebträgermaschine vorbei. Nach erledigter Arbeit gab es bereits intensive Duelle auf dem Padel-Tennis-Platz. Die tz weiß: Das Duo war bereits auch gemeinsam bei Ehrenpräsident Hoeneß zu Hause am Tegernsee. Es scheint von außen so, als sei die neue Bayern-Familie absolut intakt. Mal schauen, wie lange das so bleibt. (pk/bok)