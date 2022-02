FC Bayern gegen Fürth live: Wo läuft heute die Bundesliga im TV und Stream - Sky oder DAZN?

Von: Philipp Kuserau

Wie reagieren die Bayern nach dem Bochum-Debakel? © Daniel Karmann/dpa

Der FC Bayern München will gegen Fürth zurück in die Erfolgsspur. Hier erfahren Sie, wo die Partie live im TV und Stream übertragen wird.

München - Am 23. Bundesliga-Spieltag empfängt der FC Bayern München die SpVgg Greuther Fürth - es ist zugleich das Duell zwischen dem Tabellenersten und -letzten.

Bundesliga live: Bei Bayern ist aktuell Sand im Getriebe - Wende gegen Fürth? Die Ausgangslage für den FCB

Mehr tabellarische Distanz ist in der Bundesliga aktuell nicht möglich. Die auf Platz eins thronenden Münchner wollen gegen Schlusslicht Fürth nach zwei sieglosen Spielen endlich wieder ein Erfolgserlebnis erleben. Nach unruhigen Wochen mit Verletzungen, positiven Corona-Befunden und der Personal-Posse um Niklas Süle mussten die Bayern auch sportlich zwei Dämpfer hinnehmen. Dem 2:4-Debakel am vergangenen Wochenende gegen frech aufspielende Bochumer folgte ein zittriges 1:1-Remis im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Salzburg.

Vor allem die altbekannte Souveränität scheint den Roten aktuell ein wenig abhandengekommen zu sein. Mehr und mehr machen sich die Langzeit-Ausfälle um Leon Goretzka, Alphonso Davies und Manuel Neuer bemerkbar. Die Abwehr hinterlässt weiterhin teils einen sehr wackeligen Eindruck - wenn dann auch noch die sonst so gut geölte Offensiv-Maschinerie um Robert Lewandowski blass bleibt, dann werden auch Gegner wie Bochum oder Salzburg zur großen Hürde.

Gegen Fürth wird von den Bayern ab der ersten Minute an eine ähnlich konzentrierte Leistung erwartet wie in der zweiten Halbzeit gegen Salzburg, als man sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage stemmte. Die Fürther hätten sich wohl lieber einen anderen Zeitpunkt ausgewählt für ihr Gastspiel bei gereizten Münchnern. Hinzu kommt, dass der Rekordmeister seit 2014 nicht mehr gegen einen Tabellenletzten Punkte abgegeben hat (damals war es der HSV).

Fürth erlebt stärkste Saisonphase - gibt es auch gegen gereizte Bayern etwas Zählbares? Die Ausgangslage für die SpVgg

Die arg abstiegsbedrohten Fürther wiederum sind derzeit so stark wie noch nie in dieser Spielzeit. Von den letzten sechs Spielen verloren die Franken nur eine Partie bei zwei Siegen und drei Remis. Neun ihrer insgesamt 13 Punkte holte die Mannschaft von Stefan Leitl also in dieser Zeitspanne. Zum Tabellenvorletzten Stuttgart sind es noch fünf Punkte, der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt vor dem Wochenende neun Punkte. Sollten die Fürther weiterhin so stark punkten, ist ganz vielleicht sogar noch was drinnen im Abstiegskampf. Vergangenen Spieltag feierten sie einen 2:1-Sieg über Hertha BSC.

Die Bilanz beider Team im direkten Vergleich: Insgesamt traf Fürth fünfmal auf die Bayern - zweimal im Pokal (2:6 und 0:1) und dreimal in der Bundesliga (1:3, 0:0, 0:3). Anpfiff ist am Sonntag, 20. Februar 2022, um 15.30 Uhr in der Allianz Arena.

Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern - Greuther Fürth im Free-TV?

Nein, das Spiel läuft exklusiv im Pay-TV.

Bayern gegen Fürth: Wo läuft die Bundesliga heute live im TV und Stream?

DAZN ist am Sonntag die Anlaufstelle für alle Bayern- und Fürth-Fans, die im Besitz eines gültigen Abos sind. Der Live-Stream startet um 14.30 Uhr auf der Plattform mit den Vorberichten mit Lukas Schönmüller und Experte Sandro Wagner. Kommentieren wird die Partie ab 15.30 Uhr Jan Platte. Das Programm von DAZN kann via Apple TV, Smart TV und Fire TV Stick auch auf dem Fernseher empfangen werden.

Bundesliga heute live: Die Übertragung von Bayern vs. Fürth in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth Anpfiff 15.30 Uhr TV - Live-Stream DAZN Live-Ticker tz.de

