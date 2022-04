Selbst ein Weltverein wie der FC Bayern tut sich schwer, junge Leute zu begeistern

Der FC Bayern: Mehr als Fußball! Von Kegeln über Handball bis Schach

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der Klub hat mehr als nur Fußball zu bieten: Hier zum Beispiel die Kegler des FC Bayern. © FC Bayern

Was macht den FC Bayern aus, wenn man die Fußballabteilung einmal ausklammert? In unserer Serie „Mia san mia“ beleuchten wir diesmal andere Sportarten.

München - Die Fußballwelt im Umbruch. In England und Europas Süden verändern Oligarchen und Schuldenbarone mit Milliardeninvestitionen die Spielregeln. In Europas Spitzenfußball gibt es nur noch eine Konstante, die sich von diesem Geschäftsgebaren distanziert – und trotzdem herausragende Erfolge feiert: den FC Bayern. In der tz-Serie „Mia san mia – wie der FC Bayern Tradition & Zukunft verbindet“ zeichnen wir nach, wie die Bayern auch in Zukunft bestehen. Mit den Fußball-Profis, den Basketballern oder als Eigentümer der Allianz Arena. Heute: die Abteilungen neben dem Fußball.

Handball, Schach, Kegeln, Seniorenfußball, Tischtennis und Co: Vielseitiger FC Bayern

Emotionale Champions-League-Nächte in der Allianz Arena. Zuschauer-Rekord von 13.000 Zuschauern in der Frauen-Königsklasse. Ein Hexenkessel im Audi Dome. Fußball und Basketball sind die High-End-Abteilungen des FC Bayern. Doch der Verein ist mehr als Profi-Sport.

Die Nebenabteilungen Handball, Schach, Kegeln, Seniorenfußball, Tischtennis, Schiedsrichter und der nicht professionelle Basketball sind ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens – und werden es auch in Zukunft sein, wie Walter Mennekes in seiner Funktion als zweiter Vizepräsident versichert: „Es gibt einen guten Spruch: Nur, wer weiß, woher er kommt, weiß auch, wohin er geht. Unsere Abteilungen sind teilweise über 100 Jahre alt und gehören zu den Wurzeln, auf denen alles aufgebaut wurde – bis zu den heutigen Formen der Ausgliederung der Fußball AG und der Basketball GmbH. Wir werden unsere erfolgreiche Vereinsgeschichte immer zum Maßstab nehmen, wenn wir unsere Zukunft gestalten.“



Selbst ein Weltverein wie der FC Bayern tut sich schwer, junge Leute zu begeistern

Doch selbst ein Weltverein wie der FC Bayern tut sich schwer, junge Leute für eine aktive Vereinsmitgliedschaft zu begeistern. Also was tun? „Zum einen hat der FC Bayern sicher eine gewisse Strahlkraft, um junge Menschen für eine aktive Vereinsmitgliedschaft zu begeistern. Zum anderen dürfen wir uns nicht allein darauf verlassen – und das machen wir auch nicht. Wir arbeiten permanent daran, die Attraktivität einer Mitgliedschaft nicht nur auf höchstem Niveau zu halten, sondern stets zu optimieren, um veränderten Gewohnheiten zu entsprechen“, sagt Benjamin Folkmann.

Der Geschäftsführer des FC Bayern e.V. hat für diese Ziele auch die praktische Umsetzung im Kopf: „Wir wollen bewährte Formate wie unseren Ehrungstag auch in Zukunft beibehalten. Sie sind unseren vielen älteren Mitgliedern zu Recht wichtig, da Präsenz und Begegnung beispielsweise mit unserem Präsidium um Herbert Hainer wichtiges Zeichen einer gelebten Gemeinschaft sind. Auf der anderen Seite müssen wir weiter neue Formate für jüngere Mitglieder schaffen.“

„Neu geschaffenes Klubheim am FC Bayern Campus ist ein lebendiger Ort der Begegnung“

Um für die junge Generation attraktiv zu sein, sei laut Folkmann die digitale Begegnung „ein vorwärtsgewandtes Mittel, zum Beispiel für digitale Mitglieder-Dialog-Formate. Aber es geht uns auch immer um den direkten Austausch, der ein Vereinsleben ja stark kennzeichnet. Unser neu geschaffenes Klubheim am FC Bayern Campus ist ein lebendiger Ort der Begegnung.“ Trotzdem sorgt der Verein nicht mit aller Gewalt für einen Mitgliederzuwachs. Das Motto: Qualität statt Quantität. „Wer sich zu uns hingezogen fühlt, ist herzlich willkommen. Wir werben nicht aktiv, und wir wollen ja, dass auch die anderen Münchner Vereine Zulauf haben. Für uns ist es nicht entscheidend, wo jemand Tischtennis oder Schach spielt. Hauptsache, es wird gespielt“, sagt Mennekes.



Daher schließt der Verein auch aus, in Zukunft Trendsport-Abteilungen zu gründen. Folkmann: „Wir sind selbstbewusst genug, dass wir uns nicht nach jedem Trend richten müssen. Natürlich schauen wir, dass wir die Abteilungen weiter zukunftsfähig machen. Aber wir sind glücklich mit unseren sieben Abteilungen und müssen keine Darts-Abteilung gründen, nur weil diese Sportart aktuell angesagt ist. Andersherum schließen wir auch keine Abteilung, wenn es mal nicht so gut läuft.“

FCB-Vize Walter Mennekes über Verantwortung abseits des Sports

Herr Mennekes, welche Rolle spielt auch in Zukunft das soziale Engagement beim FC Bayern?



Mennekes: Weiterhin eine große. Die Leute sollen sehen, dass es bei uns nicht nur um den sportlichen Erfolg geht, sondern dass wir auch menschlich und sozial auf der richtigen Schiene sind. Der FC Bayern Hilfe e.V. mit dem Vorsitzenden Karl Hopfner spielt hier unter anderem eine große Rolle, bei dem wir seit über 15 Jahren soziale Einrichtungen unterstützen und Menschen helfen, die unschuldig in Not geraten sind.



Wie kann der Verein gesellschaftlich wirken?



Mennekes: Wir wollen als FC Bayern auch anderen Vereinen immer unsere Werte vermitteln. Es ist wichtig, Haltung zu zeigen. Jeder Sportverein ist ein wunderbarer Ort, um Werte erlebbar zu machen.



Liegt Ihnen darum auch die Schiedsrichter-Abteilung so am Herzen?



Mennekes: Die Zahlen der aktiven Schiedsrichter sind wegen der Corona-Pandemie drastisch gesunken. Aber Fußball ohne Schiedsrichter? Unvorstellbar! Gerade in den unteren Klassen. Unsere Abteilung zählt 122 Mitglieder, sie ist sogar gewachsen. Für uns ist sie unverzichtbar, ein wichtiges und hohes Gut. Nicht zuletzt für junge Erwachsene ist es wichtig, dass sie eine gewisse Urteilsfähigkeit entwickeln. Dazu kann diese Abteilung einen Beitrag leisten.



Das Thema Kinderschutz ist Ihnen wichtig.



Mennekes: Wenn Kinder bei uns aktiv sind, müssen wir auch das Umfeld so sicher machen, wie es nur eben geht. Das ist wichtiger als alles andere. Immerhin vertrauen die Eltern uns ihre Kinder an.

