Teure Schmuckstücke der Bayern-Stars – Experte: Autos und Uhren sind auch Wertanlagen

Von: Philipp Kessler

Die großen Stars des Fußballs kassieren Millionen. Diese investieren sie oft in Luxusgüter wie teure Autos und Uhren. Dahinter steckt eine Strategie.

München/Zell unter Aichelberg – Mit ihren Millionen-Gehältern kaufen sich Fußball-Stars gerne teure Autos. Protz-Objekte, sagen die einen. Geldverschwendung, die anderen. Was viele Kritiker nicht bedenken: Für die Sportler handelt es sich bei Investitionen in limitierte Fahrzeuge oft um Wertanlagen – auch um sich vor der Inflation zu schützen.

„Ich rate ihnen dazu, diese Autos zu kaufen und tausche diese nach zwei bis drei Jahren meist wieder in neue Fahrzeuge, die in der Stückzahl ebenfalls stark begrenzt sind“, verrät Daniel Barinc (42), Boss der Firma DB Avantgarde in Zell unter Aichelberg, im Gespräch mit der tz.

Experte berät Fußball-Stars beim Kauf ihrer Luxuswagen – „Mehr Interessenten als Autos“

Der Schwabe ist seit Jahren der Auto-Ansprechpartner Nummer eins der Superstars, veredelt deren Luxus-Karossen auch auf Wunsch. Durch seinen guten Draht zu den Herstellern kommt er an die wertvollen Fahrzeuge. Barinc: „8- und 12-Zylinder werden oft nicht mehr gebaut, es gibt viel mehr Interessenten als Autos. Dadurch kommt die Wertsteigerung der limitierten Modelle zustande.“

Die tz zeigt die Schmuckstücke, die sich die Superstars vor ein bis zwei Jahren zugelegt haben.

Franck Ribéry (39/US Salernitana): Die Bayern-Legende hat wie Kingsley Coman (26) einen Lamborghini SVJ Roadster (770 PS). Listenpreis: ca. 600.000 Euro. Aktueller Marktwert: rund 800.000 Euro.

Einen Lamborghini SVJ Roadster besitzt Bayern-Legende Franck Ribéry. Das Luxusauto kostet mehr als eine halbe Million Euro. © DB Avantgarde

Lucas Hernández (26/FC Bayern): Der französische Weltmeister von 2018 hat einen Lamborghini Urus mit 650 PS. Listenpreis: ca. 320.000 Euro. Aktueller Marktwert: rund 380.000 Euro.

Ein solcher Lamborghini Urus steht in der Garage von FCB-Star Lucas Hernández. © DB Avantgarde

Jérôme Boateng (33/Olympique Lyon): Der zweimalige Champions-League-Sieger hat einen G 63 Brabus (700 PS) mit Sternenhimmel. Listenpreis: ca. 260.000 Euro. Aktueller Marktwert: rund 340.000 Euro. Auch Coman besitzt einen G 63. „Seit Januar 2022 gibt es beim G 63 einen Bestellstopp“, so Barinc.

Marko Arnautovic (33/FC Bologna): Der österreichische Angreifer hat einen Rolls Royce Cullinan Mansory in Marmor-Optik. Listenpreis: ca. 600.000 Euro. Aktueller Marktwert: rund 850.000 Euro.

Uhren als Wertanlage der Fußball-Stars – teilweise sind diese über eine Million Euro wert

Neben limitierten Autos investieren die Stars auch in Luxus-Uhren, die eine Wertsteigerung versprechen, aber teilweise jahrelange Wartezeiten haben. „Dabei stehe ich meinen Fußballer-Freunden auch beratend zur Seite“, sagt Barinc. „Begehrte Uhren sind Rolex, Patek Philippe, Richard Mille oder Audemars Piguet.“

Boateng besitzt eine Rolex Sky-Dweller. Beim Kauf betrug der Preis 44.000 Euro. Aktuell liegt deren Wert bei rund 65.000 Euro.

Ribéry hat ein Faible für Uhren. Der französische Mittelfeldspieler besitzt mehrere Luxus-Uhren, steht wie Tennis-Star Rafael Nadal (36) und ManCity-Trainer Pep Guardiola (51) auf Richard-Mille-Modelle. Gerne trägt Ribéry eine Sonderedition, die blaue „RM 11-03 Jean Todt 50th Anniversary“. Davon gibt es nur 150 Stück. Teilweise wird die Uhr für rund 700.000 Euro zum Verkauf angeboten. Im Herbst 2018 besaß sie noch einen Wert von 260.000 Euro.

Ribéry-Kumpel David Alaba (29) mag es schlichter, trägt beispielsweise die Uhr Patek Philippe Aquanaut am Handgelenk. Listenpreis: rund 40.000 Euro. Der aktuelle Marktwert beträgt rund 150.000 Euro.

Real-Star Karim Benzema (34) hat ebenfalls einen Uhren-Tick. Der Franzose trägt gerne Modelle der Tourbillon-Serie von Richard Mille im aktuellen Wert von teilweise über 1 Million Euro.

