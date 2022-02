FC Bayern bindet Supertalent Gabriel Vidovic langfristig

Von: Vinzent Fischer

Gabriel Vidovic hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2025 verlängert. © Imago Images /Eibner

Der FC Bayern kann auch in Zukunft mit Gabriel Vidović planen. Der Youngster überzeugte in dieser Spielzeit mit zwölf Treffern bei den Amateuren und verlängert bis 2025.

München - Der FC Bayern kann sich auch in Zukunft auf die Dienste von Gabriel Vidović verlassen. Alle Wechselgerüchte sind bis auf Weiteres vom Tisch. Der 18-Jährige bindet sich langfristig an den FC Bayern und verlängert seinen Vertrag an der Säbener Straße bis 2025.

„Technisch sehr talentiert“: FC-Bayern-Sportvorstand Salihamidžić begeistert

„Gabriel Vidović ist ein Spieler, der technisch sehr talentiert ist und aus den Zwischenräumen für große Torgefahr sorgt“, kommentiert FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidžić die Vertragsverlängerung. Der 18-Jährige soll beim FC Bayern „den nächsten Schritt“ in seiner Karriere machen.

„Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen des Vereins und möchte mich bei allen beim FC Bayern bedanken, die meinen bisherigen Weg begleitet haben.“

Gabriel Vidović freut sich auf die Zukunft mit dem Rekordmeister: „Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen des Vereins und möchte mich bei allen beim FC Bayern bedanken, die meinen bisherigen Weg begleitet haben. Ich weiß, dass das jetzt erst ein kleiner Schritt war, aber ich werde alles dafür tun, um noch lange für den FC Bayern spielen zu können.“

FC Bayern: Gabriel Vidović gelang in dieser Saison der Durchbruch

Vidovic war 2016 aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg nach München gewechselt. In der laufenden Saison gelang dem Youngster der Durchbruch beider zweiten Mannschaft. Für das Regionalliga-Team von Trainer Martín Demichelis erzielte Vidovic starke zwölf Treffer in 20 Partien. Seit Ende letzten Jahres trainiert der 18-Jährige regelmäßig im Profikader unter Trainer Julian Nagelsmann. (Vinzent Fischer)*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA