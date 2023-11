FC Bayern – und wer noch? Diese Teams können heute das Ticket für das CL-Achtelfinale buchen

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Der FC Bayern München kann am 4. Spieltag gegen Galatasaray das Champions-League-Achtelfinale klarmachen. Das gilt aber nicht nur für den FCB.

München – Am Mittwochabend (8. November) geht es für den FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul. Bereits am 4. Spieltag der Champions League bietet sich den Münchnern die Gelegenheit, das Überwintern in der Königsklasse fix zu machen.

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul Wettbewerb: Champions League, Gruppenphase (4. Spieltag) Datum: Mittwoch, 8. November 2023 Uhrzeit: 21 Uhr Austragungsort: Allianz Arena (München)

Bayern-Coach Tuchel über vorzeitigen Achtelfinal-Einzug: „Wäre große Bestätigung“

„Natürlich ist das unser Wunsch. Die Gruppenphase ist immer super schwierig. Es würde uns großes Selbstvertrauen geben und wäre eine große Bestätigung. Der ganze Fokus gilt dem Spiel morgen, das wird ein hartes Stück Arbeit“, so Bayern-Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Zwei weiteren Teams gelang der Einzug in die K.o.-Phase schon am Dienstagabend. Sowohl Vorjahressieger Manchester City als auch Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig feierten jeweils einen Sieg und sind nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe G zu verdrängen.

Sowohl der FC Bayern als auch Real Madrid können bereits am 4. Spieltag aus eigener Kraft das CL-Achtelfinale erreichen. © Jan Huebner / Imago; NurPhoto / Imago

Champions-League-Achtelfinale: Leipzig und ManCity dabei – Bayern und Real können nachziehen

Damit das auch unabhängig vom Ergebnis bei Manchester United gegen Kopenhagen gilt, dürfen die Münchner nicht verlieren. Sollte ein Sieg gelingen und ManUnited nicht gewinnen, stünde man zudem als Gruppenerster in Staffel A fest.

Neben dem FC Bayern könnte auch Real Madrid in Gruppe C das Weiterkommen fixieren. Gegen Sporting Braga, das man vor zwei Wochen bereits mit 2:1 bezwang, würde Jude Bellingham, Toni Kroos und Co. schon ein Zähler reichen. Bayern und Real sind übrigens die einzigen beiden Teams, die für das Achtelfinal-Ticket nicht auf Schützenhilfe angewiesen sind.

Vertragslaufzeiten beim FC Bayern München: So lange sind Kane, Kimmich, Müller und Co. gebunden Fotostrecke ansehen

Champions League: Arsenal, Real Sociedad und Inter müssen für Achtelfinale auf Schützenhilfe hoffen

Neben Pep Guardiolas ManCity bietet sich mit dem FC Arsenal auch einem weiteren englischen Vertreter die Chance auf das Achtelfinale. Mit einem Sieg über den FC Sevilla und einer gleichzeitigen Niederlage von Eindhoven gegen Lens wäre den „Gunners“ die Runde der letzten 16 nicht mehr zu nehmen.

Darüber hinaus können auch Inter Mailand und Real Sociedad San Sebastian in Gruppe D im Gleichschritt in die K.o.-Phase marschieren. Die Spanier müssten dafür einen Sieg über Benfica Lissabon feiern und der CL-Finalist der Vorsaison seinerseits bei RB Salzburg gewinnen. (masc)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.