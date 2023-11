FC Bayern gegen emotionales Galatasaray: Tuchel erwartet „Auswärtsspiel“ in München

Von: Alexander Kaindl, Marcel Schwenk

Der FC Bayern München empfängt am 4. Spieltag der Champions League Galatasaray Istanbul. Die Stimmen und Reaktionen zur Partie.

München – Galatasaray Istanbul ist in München zu Gast, am Mittwochabend (8. November) duellieren sich der türkische Spitzenklub und der FC Bayern ab 21 Uhr in der Allianz Arena.

Neben der sportlichen Performance dürfte der Fokus auch auf den Interviews vor und nach der Partie liegen. Rund um das Topspiel gegen den BVB (4:0) sorgte Bayern-Coach Thomas Tuchel mit der Art und Weise, wie er sich gegen die Kritik von Lothar Matthäus und Didi Hamann verteidigte, für Aufsehen.

Wie präsentiert sich der 50-Jährige am DAZN-Mikrofon vor und nach dem CL-Spiel? Und was sagen die anderen Protagonisten?

Wir fassen Stimmen und Reaktionen aus dem TV und der Mixed Zone für Sie zusammen.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) vor dem Spiel bei DAZN über ...

... den aktuellen Bayern-Fokus: „Der Fokus lag auf dem, was nach dem Pokal war. Es war sehr gut, ein Top-Ergebnis, gegen Dortmund über 90 Minuten eine Top-Leistung. Saarbrücken ist passiert, es geht nicht mehr zurück.“

... den Gegner: „Natürlich erwarten wir das, was wir im Hinspiel bekommen haben. Höchste Intensität, untypische Manndeckung über den gesamten Platz, hohes Pressing. Wir müssen uns besser bewegen im eigenen Ballbesitz, bessere kleine Bewegungen, damit wir die eine Sekunde bekommen, um in Lücken zu spielen. Es war sehr schwer, ein großer Fokus liegt auf besserem Verteidigen mit zwei engen Viererketten.“

... die Emotionalität: „Emotionalität kommt von alleine. Es ist ein Champions-League-Abend, ein emotionaler Klub aus einem emotionalen Land. Es ist der größte Klub der Türkei, sie leben von Feuer und Emotionalität. Es wird ein Auswärtsspiel.“

... die Überlegung, Kimmich als Rechtsverteidiger aufzubieten: „Es gab keine Überlegung. Das Duo Mazraoui und Coman ist auch sehr gut.“

... Konstanz: „Das kommt von wiederholten Spielen. Wir versuchen, so wenig wie möglich zu wechseln, aber sind durch Verletzungen dazu gezwungen, vor allem im hinteren Bereich. Jeder sehnt sich nach einer Achse, du musst aber alle drei Tage beweisen, nicht nur auf dem Papier.“

... seinen Ex-Schützling Mauro Icardi, der nun bei Gala in der Spitze spielt: „Er ist ein Vollblutstürmer, Mittelstürmer mit ganz typischer Art. Er lauert auf der letzten Linie, geht jeden Weg hinter die Viererkette. Er ist sehr stabil, sehr stark bei Standards. Das Spiel ist perfekt auf ihn zugeschnitten. Er ist sehr präsent, das war im Hinspiel so und wird auch heute so sein.“

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München) vor dem Spiel bei DAZN über ...

... die Frage, ob die Champions League sein Lieblings-Wettbewerb ist: „Das würde ich so nicht sagen. Sie ist ein Wettbewerb, der fantastisch ist. Flutlicht, Abendspiel, volles Haus und natürlich brutal schwer anzufahren, denn es ist ein Riesenstau.“

... das Hinspiel: „Wir haben uns im Hinspiel brutal schwergetan. Wenn wir wieder 3:1 gewinnen, bin ich total zufrieden. Es war im Spiel so laut, dass die Spieler sich untereinander nicht gehört haben.“

... die Rückendeckung für Tuchel: „Wir stärken Thomas weiter den Rücken. Es gibt kein Blatt, das zwischen uns passt. Klar können wir eine Diskussionskultur zulassen. Zu einer Diskussion gehört aber auch, dass zwei Personen ihre Meinung sagen dürfen. Das hat Thomas an diesem Tag gemacht. Das muss das Gegenüber dann auch einmal aushalten, es ist keine Einbahnstraße. Thomas hat gesagt, er will authentisch sein. Er wird auch in Zukunft das sagen, was ihn bewegt. Und das ist in Ordnung.“

... die Frage, ob die Bayern kritikfähig sind: „Wir sind total kritikfähig. Wir wollen aber auch anhand dessen beurteilt werden, was wir leisten. Wenn wir gewinnen, wollen wir auch einmal gelobt werden.“

... Musiala: „Er hat noch einen langen Vertrag bis 2026. Natürlich werden wir uns nach der Decke strecken, er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und eines der größten Talente, das der deutsche Fußball hat. Es gibt keinen Grund zur Hektik, wir werden das in aller Ruhe mit ihm besprechen. Und ich glaube, wir werden ein gutes Ende finden.“

... Ulreich: „Wir sind Sven zu großem Dank verpflichtet, er hat das fantastisch gemacht. Wir sind in Gesprächen für eine Vertragsverlängerung und ich bin sehr optimistisch, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden. Er hat das mehr als verdient. Die Art und Weise, wie er uns geholfen hat, als Manuel ausgefallen ist, hat uns sehr geholfen.“ (akl/masc)