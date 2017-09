So sehen Sie FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und im Live-Stream

Werden sich am Samstag in Allianz Arena wohl häufiger begegnen: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (l.) will auch Mainz-Keeper Rene Adler zum Wiesn-Start einschenken.

Die Englische Woche in der Bundesliga beginnt für den FC Bayern mit der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05. Wir erklären Ihnen, wie Sie das erste Wiesn-Heimspiel der Saison heute live verfolgen können.

München - Pünktlich zum Wiesn-Anstich empfängt der FC Bayern den 1. FSV Mainz 05 in der Allianz Arena - am Samstag um 15.30 Uhr. Während die Roten mit dem 0:2 bei 1899 Hoffenheim zuletzt Punkte im Kampf um die sechste Meisterschaft nacheinander liegen gelassen haben, reisen die Gäste dank eines 3:1 über Bayer Leverkusen mit Selbstvertrauen an.

Für den FSV waren die drei Punkte vom vergangenen Wochenende die ersten der Saison. Dabei drehte das Team um Ex-Nationalkeeper Rene Adler und den früheren Löwen-Profi Stefan Bell ein 0:1 in einen Erfolg. Für die Treffer des Teams von Trainer Sandro Schwarz sorgten Yoshinori Muto, der neu verpflichtete Abdou Diallo und Eigengewächs Suat Serdar.

FC Bayern unter Ancelotti noch ohne Bundesliga-Heimpleite

Der FC Bayern wurde vor einer Woche vom doppelten Mark Uth geschockt - es war erst die zweite Liga-Pleite in diesem Jahr. Die erste setzte es am 4. April mit 0:1 ebenfalls bei 1899 Hoffenheim. In Bundesliga-Heimspielen ist der Rekordmeister unter Trainer Carlo Ancelotti und seit nunmehr 22 Partien ungeschlagen. Die letzte Niederlage setzte es mit 1:2 gegen Mainz. Die Tore am 2. März 2016 erzielten der mittlerweile ausgemusterte Jairo Samperio sowie der für 17 Millionen Euro zum 1. FC Köln gewechselte Jhon Cordoba. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Arjen Robben.

Auch in der vergangenen Saison überraschten die Rheinhessen in Fröttmaning. Am 30. Spieltag erkämpfte Mainz ein 2:2 beim souveränen Spitzenreiter, ging durch Leihgabe Bojan Krkic und Daniel Brosinski zweimal in Führung. Robben und Thiago retteten immerhin noch einen Zähler für den späteren Meister. Es waren bis zum vergangenen Wochenende die letzten Punktverluste für das Team von Ancelotti.

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05: Bundesliga heute live im Pay-TV auf Sky

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden auch in dieser Saison von Sky übertragen. Also zeigt der Pay-TV-Sender auch die Partie zwischen dem FC Bayern und dem 1. FSV Mainz 05 live. Die Vorberichterstattung für alle vier Nachmittagsspiele beginnt bereits um 13 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Die Moderatoren Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher begrüßen dann das Experten-Trio Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund im Studio.

Um 15:15 Uhr geht es dann in die Stadien. Das Bayern-Spiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD und wird vonJonas Friedrich kommentiert. Wollen Sie zeitgleich über alle Partien des Nachmittags informiert werden, sollten Sie auf die Bundesliga-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD setzen. Hier sitzt Martin Groß für das Duell zwischen dem FC Bayern und dem 1. FSV Mainz 05 am Mikrofon. Die Übertragungen enden um 17:30 Uhr, anschließend folgen bei „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD die Zusammenfassungen aller Partien.

FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05: Bundesliga heute im Live-Stream bei Sky Go

Sind Sie Sky-Kunde, wollen das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FSV Mainz 05 allerdings nicht auf dem Fernseher verfolgen, können Sie den Streaming-Dienst Sky Go nutzen. Dieser ist im Sky-Abo inbegriffen und kostenlos. So lässt sich das Spiel auch auf Laptop, Tablet oder Smartphone genießen. Die entsprechende App finden Apple-Kunden bei iTunes und Android-Nutzer im Google Play Store.

Achtung: Beim Abrufen eines Live-Streams auf einem mobilen Endgerät sollten Sie unbedingt auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Denn diese Streams verbrauchen eine große Menge an Daten. Somit drohen möglicherweise am Monatsende überraschend hohe Kosten.

FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05: Bundesliga heute im Live-Stream ohne Sky Go

Wollen Sie die Partie über einen kostenlosen Live-Stream verfolgen, werden Sie im Internet sicher auch am Samstag fündig. Allerdings müssen Sie bei solchen Angeboten mit schlechter Bild- und Tonqualität sowie ausländischem Kommentar rechnen. Zudem könnte anstößige Werbung eingeblendet werden und es besteht die Gefahr, sich Viren oder andere Malware auf dem PC einzufangen.

Zu beachten ist außerdem ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach das Abrufen solcher Live-Streams illegal ist. Deshalb raten wir Ihnen dringend davon ab, solche Live-Streams zu nutzen. Hier haben wir eine Liste mit legalen und kostenlosen Streams zusammengestellt.

FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05: Bundesliga heute in der Zusammenfassung in der ARD

Sollte Ihnen eine ausführliche Zusammenfassung der Partie genügen, könnten Sie auch auf die Sportschau der ARD zurückgreifen. Der Sender zeigt alle Tore und die wichtigsten Szenen des Spieltags am Samstag ab 18:30 Uhr. Zumeist wird das Spiel mit Bayern-Beteiligung dabei erst gegen Ende der bis 19:57 Uhr laufenden Sendung ausgestrahlt. Kommentiert wird das Duell zwischen dem FC Bayern und Mainz von Bernd Schmelzer, Moderator im Studio ist Alexander Bommes.

FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05: Bundesliga heute bei uns im Live-Ticker

Natürlich berichten wir auf unserem Portal tz.de wieder ausführlich über das Spiel des FC Bayern gegen die Mainzer. Vor dem Anpfiff können Sie bei uns diverse Vorberichte lesen. Während der 90 Minuten begleiten wir die Partie im Live-Ticker und anschließend werden Sie mit Spielbericht, Analysen und den besten Bildern informiert.

FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05: Die vergangenen zehn Duelle

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 22. April 2017 Bundesliga (30. Spieltag) FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 2:2 (1:2) 2. Dezember 2016 Bundesliga (13. Spieltag) 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern 1:3 (1:2) 2. März 2016 Bundesliga (24. Spieltag) FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 1:2 (0:1) 26. September 2015 Bundesliga (7. Spieltag) 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern 0:3 (0:0) 23. Mai 2015 Bundesliga (34. Spieltag) FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 2:0 (1:0) 19. Dezember 2014 Bundesliga (17. Spieltag) 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern 1:2 (1:1) 22. März 2014 Bundesliga (26. Spieltag) 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern 0:2 (0:0) 19. Oktober 2013 Bundesliga (9. Spieltag) FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 4:1 (0:1) 2. März 2013 Bundesliga (20. Spieltag) 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern 0:3 (0:1) 15. September 2012 Bundesliga (3. Spieltag) FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 3:1 (2:0)

mg