So können die Bayern Arsenal vor Probleme stellen

München - Die Bayern treffen im Champions-League-Achtelfinale auf Arsenal London. Das Team von Trainer-Guru Arsene Wenger ist eine harte Nuss. Einer, der es wissen muss, erklärt wie die Gunners zu knacken sind.

In der Bundesliga haben sich die Bayern bislang keine Blöße gegeben, doch heute Abend wartet ein anderes Kaliber auf Carlo Ancelottis Mannschaft. Der FC Arsenal ist zu Gast, gegen den Vierten der Premier League müssen sich die Münchner steigern. Auch wenn der FCB in diesem Jahr noch keine Glanzauftritte geboten hat, geht er als Favorit in das Duell. Arsenal hat von seinen letzten drei Ligaspielen zwei verloren, die Gunners sind verwundbar – vor allem über die Flügel!

Flügelzange als Erfolgsgarant

„Die Londoner verteidigen sehr kompakt das Zentrum und lassen den Flügel erst mal frei“, erklärt Alexander Schmalhofer vom Insititut für Fußballmanagement. Der Leiter des Fachbereichs Spiel- und Taktikanalyse hat die Engländer für die tz analysiert und rät den Bayern: „Es wäre sinnvoll, wenn die Außenspieler, wahrscheinlich Arjen Robben und Douglas Costa, zunächst ihre Position hoch am Flügel halten und im Spielaufbau davon absehen, in den engen Halbraum zu schieben. Die Außenverteidiger Philipp Lahm und David Alaba könnten dabei zunächst etwas tiefer, aber ebenfalls weit außen agieren, um nach einer schnellen Seitenverlagerung das Spiel über den Flügel zu forcieren.“ Dann muss es schnell gehen. „Erst wenn einer der Flügelstürmer angespielt wurde, schaltet sich der Außenverteidiger mit ins Angriffsspiel ein, in dem er zum Beispiel hinterläuft oder kreuzt“, erklärt der Taktikexperte und lobt dabei speziell den Kapitän der Roten. „Das sieht man vor allem bei Lahm häufig.“ Gleichzeitig können die Münchner sich so gegen das schnelle Umschaltspiel von Arsenal absichern. „Dadurch, dass die Außenverteidiger erst mal etwas tiefer bleiben, können sie nach Ballverlusten auch noch in die Defensive eingreifen, denn ein Gegentor sollte vermieden werden.“

Früh stören, Passwege zustellen

Probleme bekommen die Gunners, wenn man sie früh unter Druck setzt. „Arsenal zeigte sich zuletzt immer mal wieder fahrlässig in der eigenen Spieleröffnung“, verrät Schmalhofer der tz. Als Schwachpunkt im Aufbau hat er den Franzosen Laurent Koscielny ausgemacht. „Das könnten die Bayern ausnutzen, indem sie das Anspiel auf Rechtsfuß Koscielny lenken, der links verteidigt und somit gut nach außen gedrängt werden kann. Eine kontrollierte Spieleröffnung unter Druck mit seinem schwächeren linken Fuß fällt ihm dann oft schwer. Wichtig dabei ist aber auch, dass Bayerns Zehner – Müller oder Thiago – den Passweg ins Mittelfeld auf den gegnerischen Sechser zustellt, damit sich Arsenal nicht aus dem Pressing lösen kann.“ Aufpassen müssen die Münchner auf die schnellen Offensivakteure der Londoner, speziell auf Alexis Sanchez. Der Chilene hat in der Liga schon 17-mal getroffen. „Das zuletzt problembehaftete defensive Umschaltspiel der Bayern könnte auch gegen Arsenal Schwierigkeiten bereiten“, warnt Schmalhofer. Die Roten dürfen sich keine Schwächen erlauben. „Arsenals schnelle Außenverteidiger sind extrem offensiv ausgerichtet, sodass die Münchner diese bereits bei eigenem Ballbesitz absichern müssen. Bei Ballverlust müssen die ballnahen Spieler im Gegenpressing wesentlich konsequenter in den Zweikampf kommen als zuletzt.“ Damit sich die Bayern eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. März in London schaffen können…

Sven Westerschulze

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!