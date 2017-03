Live-Ticker: Hummels rettet den geschlagenen Neuer

München - Der FC Bayern befindet sich derzeit in blendender Verfassung. Das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sollte da eigentlich „a gmahde Wiesn“ sein, oder? Wir berichten am Samstag ab 15.30 Uhr hier im Live-Ticker.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt 0:0

FC Bayern: Neuer - Lahm, Martinez, Hummels, Alaba - Vidal, Thiago - Robben, Müller, Costa - Lewandowski

Bank: Ulreich – Ribéry, Rafinha, Alonso, Boateng, Coman, Kimmich Frankfurt: Hradecky - M. Hector, Hasebe, Abraham - Chandler, Mascarel, Tawatha - Gacinovic - D. Blum, Rebic - Hrgota Tore: - Schiedsrichter: Markus Schmidt Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der Bundesliga finden Sie hier.

20. Minute: Hrgota mit der SICHEREN Chance auf das Tor! Tödlicher Pass, er umkurvt Neuer doch dann kommt Hummels mit der sauberen Grätsche und klärt den Ball zur Ecke.

16. Minute: Blum probiert es aus 20 Metern flach mit links. Doch Neuer taucht erfolgreich ab.

15. Minute: Auch mal eine interessante Variante: Alaba und Lahm tauschen die Seiten.

14. Minute: Vidal senst Rebic um. Freistoß für die SGE.

12. Minute: Die Frankfurter stören die Bayern erfolgreich früh. Dadurch kommt es im Aufbau immer wieder mal zu Fehlpässen. Der Plan von Trainer und Ex-Bayer Niko Kovac: „Wir wollen die Bayern stressen.“

10. Minute: Robben einmal über links. Seine Flanke geht zu Vidal an den zweiten Pfosten. Doch dessen Volley-Abnahme geht nicht aufs Tor. Kurz danach steht Lewy frei, doch er war im Abseits.

8. Minute: Lewandowski holt nach einem Steilpass von Alaba einen Eckball heraus.

6. Minute: Costa zieht drei Frankfurter auf sich, während er den Ball mit Vollgas in Richtung Eintracht-Sechzehner treibt. Doch dann geht Hector dazwischen und Hradecky klärt.

4. Minute: Müller wird von Robben freigepasst. Seine Hereingabe wird zum Einwurf geklärt.

2. Minute: Die erste Chance des Spiels haben die Frankfurter: Alaba verliert den Ball unnötig an Chandler, der passt in den Rücken der Abwehr wo Rebic frei steht. Doch sein Schuss geht über den Kasten von Neuer.

1. Minute: Los geht‘s! Die Eintracht eröffnet den 24. Spieltag in der Allianz Arena.

+++ Der Anstoß geht an die Gäste aus Hessen.

+++ Die Mannschaften betreten den heiligen Rasen.

+++ Was ist nun mit Alonso? Herrmann Gerland klärte vor Anpfiff auf: „Er hat ja in letzter Zeit ein paar Spiele gemacht. Der Trainer hat entschieden, dass er heute frei hat.“ Alles klar.

+++ Die Arena füllt sich, die Temperaturen sind frühlingshaft. Es ist angerichtet für einen wunderbaren Fußball-Nachmittag.

Das schönste Panorama der Welt. ❤️ pic.twitter.com/WJTegASP06 — FC Bayern München (@FCBayern) 11. März 2017

+++ Auch die Startaufstellung der Gäste ist inzwischen da.

+++ Eine kleine Korrektur gibt es dann doch noch. Da wird sich der Altmeister doch wohl nicht wehgetan haben?

+++ Da ist sie auch schon, pünktlicher als jede Feuerwehr. Und was soll man sagen: Wer es sich leisten kann, so eine Bank zu haben und trotzdem eine Startelf zum Sabbern auf den Platz zu schicken, ist wahrhaft gesegnet:

+++ Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Heimspiel des FC Bayern gegen die Frankfurter Eintracht. Während die Bayern ihren Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig mindestens halten wollen, geht es für die Hessen darum, ihren Europa League Platz zu verteidigen. Die Ausgangslage gibt es unten im Vorbericht und wir starten gleich mit der Aufstellung beider Teams!

Vorbericht:

Die Bayern in Top-Form, der Gegner in der Krise: Die Voraussetzungen für einen klaren Heimsieg der Münchner gegen Eintracht Frankfurt scheinen bestens. Während sich die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti in den vergangenen Wochen kontinuierlich gesteigert zu haben scheint, befindet sich die Eintracht auf dem absteigenden Ast: Die vergangenen vier Bundesliga-Spiele gingen allesamt verloren - immerhin befinden sich die Hessen dennoch immer noch auf einem überraschend starken Euroa-League-Qualifikationsplatz.

Aber Vorsicht: Zwar spielen die Bayern in den vergangenen Wochen tatsächlich alles in Grund und Boden, dennoch hat uns diese Saison gelehrt, dass sich der Rekordmeister ab und an in der Liga eine kleine Auszeit nimmt, und immerhin steht die Eintracht auf Platz 6 der Auswärtstabelle. Die Münchner, die schon mit einem Remis die 3500 Bundesligapunkte vollmachen können, belegen zwar nur Platz drei der Heimtabelle, gewannen die vergangenen drei Pflichtspiele zu Hause aber mit 16:1 Toren. Die letzten beiden Liga-Aufgaben gewann der Meister mit insgesamt 11:0 Treffern, woran acht unterschiedliche Schützen beteiligt waren.

