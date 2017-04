Ticker: Tolle Tore-Show von Lewandowski und Müller

München - Der FC Bayern München feiert gegen den FC Augsburg im Derby einen Kantersieg und marschiert damit weiter in Richtung fünfter Titel nacheinander. Der Ticker.

FC Bayern München - FC Augsburg 6:0 (2:0)

FC Bayern: 26 Ulreich - 21 Lahm, 17 Boateng, 5 Hummels (72. 13 Rafinha), 18 Bernat - 32 Kimmich, 6 Thiago (65. 35 Sanches) - 29 Coman (63. 10 Robben), 25 Müller, 7 Ribéry - 9 Lewandowski

Bayern-Bank: 22 Starke, 20 Götze, 23 Vidal, 27 Alaba Augsburg: 35 Hitz - 2 Verhaegh (80. 11 Schmid), 16 Janker, 20 Kacar, 38 Danso, 31 Max - 21 Kohr, 40 Rieder, 14 Moravek (46. 28 Teigl) - 25 Bobadilla (46. 7 Altintop), 22 Ji

FCA-Bank: 1 Luthe, 5 Leitner, 27 Finnbogason, 39 Usami Tore: 1:0 Lewandowski (17.), 2:0 Müller (36.), 3:0 Lewandowski (55.), 4:0 Thiago (62.), 5:0 Lewandowski (79.), 6:0 Müller (80.) Schiedsrichter: Christian Dingert Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der 1. Bundesliga finden Sie hier.

Fazit: Die Roten sind bereit für die wirklich wichtigen Wochen dieser Saison. Das hat dieses Spiel unterstrichen. Und das Beste: Müller hat seinen Torriecher wieder!

Schlusspfiff: Nach gut 90 Minuten ist das Spiel vorbei.

89. Minute: Fraglich, ob der Schiri hier nachspielen lassen wird. Die Augsburger würden es ihm sicher nicht verdenken, wenn er pünktlich abpfeift.

87. Minute: Robben zieht mal ab - der Ball wird zur Ecke abgefälscht. Doch die bringt nichts ein.

86. Minute: Müller kehrt auf das Feld zurück - zur Freude der Fans. Zum Glück ist da nichts Schlimmes passiert.

85. Minute: Teigl geht in den Strafraum und zieht aus spitzem Winkel ab - deutlich daneben.

84. Minute: Jetzt wollen sie aber zu viel zaubern. Robben kommt über rechts und spielt in die Schnittstelle auf Lewandowski, der per Hacke ablegen will - doch der Doppelpass kommt nicht an.

81. Minute: Janker hat Müller bei dem Tor erwischt und sieht Gelb. Der Bayern-Star hat das Feld verlassen und wird auf der Bank behandelt. Wechseln können die Roten nicht mehr.

80. Minute: Tooooor für den FC Bayern! Müller darf auch nochmal! Wieder erreicht ein langer Ball von Boateng Müller, der Janker überwindet und einschießt.

80. Minute: Beim FCSA darf Verhaegh runter und wird durch Schmid ersetzt.

79. Minute: Toooor für den FC Bayern! Lewandowski erhöht! Boateng schlägt einen langen Ball auf Müller, der per Kopf an Hitz scheitert - doch Lewandowski ist zur Stelle und netzt ein.

77. Minute: Rafinha erwischt Altintop im Zweikampf mit dem Fuß an der Achselhöhle. Den folgenden Freisto bringt Max von links herein. Im Zentrum setzt sich Danso durch und köpft am linken Pfosten vorbei.

75. Minute: Während die Fans „Münchens wahre Liebe“ anstimmen, schießt Sanches Kacar ab. Das hat weh getan.

72. Minute: Letzter Tausch bei den Roten - Rafinha kommt für Hummels, der sich ebenfalls den Applaus der Fans abholt.

72. Minute: Robben hat so richtig Lust. Der Niederländer probiert es mit einer Flanke via Rabona-Trick - das sieht gut aus, bringt aber nichts ein.

71. Minute: Es brennt lichterloh im Fünfmeterraum der Augsburger. Nach einer Hereingabe von Bernat, scheitert im Zentrum zunächst Lewandowski und dann kommt Robben knapp zu spät.

68. Minute: Müller nimmt mit links aus rund 20 Metern Maß - die Kugel fliegt aber am linken Pfosten vorbei.

66. Minute: Ancelotti schont den vielleicht einmal mehr besten Mann auf dem Platz also für größere Aufgaben. Da steht ja demnächst noch einiges an.

65. Minute: Mit viel Applaus wird Thiago verabschiedet. Der Spanier macht Platz für Sanches.

64. Minute: Einmal mehr klatscht die Kugel ans Gebälk. Thiago trifft mit einem Fernschuss die Latte.

63. Minute: In den Jubeltrubel betritt Robben das Feld und ersetzt Coman.

62. Minute: Toooooooor für den FC Bayern! Thiago erhöht auf 4:0! Was! für! ein! Treffer! Der Spanier setzt zu einem Doppelpass mit Müller an. Nach dessen Pass berührt aber Kacar den Ball. So schnappt sich Lewandowski das Leder und legt per Hacke ab auf den Torschützen, der per Grätsche vollendet.

60. Minute: Auch Kimmich kann den Heber à la Thiago - doch Lahm kann mit dem Ball nichts anfangen.

58. Minute: Erneut bekommt Janker den Ball im eigenen Strafraum an die Hand - nach einem Passversuch von Müller. Erneut gibt es keinen Strafstoß - diesmal nachvollziehbar, denn die Distanz war viel zu kurz.

57. Minute: Die Fans feiern Ribery - nicht nur wegen seines Assists. Der Franzose spielt hier mal wieder groß auf.

55. Minute: Tooor für den FC Bayern! Lewandowski macht das 3:0! Ribery spielt den Ball in die Schnittstelle auf den Polen, der sich gegen Danso behauptet und aus zehn Metern vollendet.

55. Minute: Coman zieht auf rechts gegen Max ins Laufduell. Erst über Umwege kommt Thiago an das Leder und versucht es wieder mit dem Heber - Hitz ist da.

53. Minute: In der zweiten Hälfte schwärmen die Gäste bei Balleroberung schneller aus. So können sie das Spiel zumindest zeitweise offener gestalten.

51. Minute: Lewandowski verpasst den richtigen Moment zum Abschluss. So kommt der Ball zu Coman, dessen flache Hereingabe Müller nur mit der Sohle erreicht. Hitz packt sicher zu.

50. Minute: Über Thiago und Lewandowski kommt die Kugel zu Kimmich. Dessen Schuss aus 18 Metern wird geblockt.

48. Minute: Nach einem Freistoß von Max aus dem Mittelfeld klären die Bayern zur Ecke - das war jetzt nicht unbedingt nötig. Der Standard bringt aber nichts ein.

46. Minute: Weiter geht‘s in der Allianz Arena. Jetzt haben die Gäste den Ball.

46. Minute: Beim FCA kommen Teigl für Moravek und Altintop für Bobadilla.

Halbzeit-Fazit: Die Bayern dominieren das Geschehen nach Belieben. Einzig das eine oder andere Tor mehr hätte es sein können.

Pausenpfiff: Das war‘s - hier ist jetzt Pause.

44. Minute: Die Gäste versuchen sich nochmal an einem Konter, kommen aber nicht einmal in die gegnerische Hälfte.

43. Minute: Thiagos scharfer Schlenzer aus rund 20 Metern in halblinker Position landet in Hitz‘ Armen.

41. Minute: Mit einem mutigen Tackling verhindert Janker die nächste Riesenchance. Nachdem Müller per Hacke auf Lewandowski ablenken wollte, klärt der Augsburger vor dem einschussbereiten Polen.

39. Minute: Lewandowski fordert Elfmeter, nachdem Janker die Kugel an die Hand bekommt. Die Pfeife bleibt stumm - wohl eine Fehlentscheidung.

38. Minute: Das dürfte dann wohl schon die Entscheidung gewesen sein. Ein Treffer ist ja jedem Team zuzutrauen, aber wie sollten die offensiv nicht stattfindenden Augsburger hier zweimal einnetzen?

36. Minute: Toooor für den FC Bayern! Und da macht Müller doch sein Tor zum 2:0! Lewandowski gibt den Ball von rechts scharf vor den Kasten und der heranstürmende Weltmeister trifft per Knie - das Glück ist zurück.

34. Minute: Wieder Müller - wieder Pfosten! Mit diesem Versuch von der Strafraumgrenze erwischt er nur die Außenseite des linken Gestänges.

33. Minute: Müller sucht mit einer Flanke von rechts Lewandowski, doch der Ball gerät ein paar Zentimeter zu hoch - so verspringt er und die Chance ist dahin.

31. Minute: Die Roten haben die Umklammerung nun etwas gelöst und locken die Schwaben aus dem eigenen Strafraum. So verschaffen sie sich natürlich mehr Platz im entscheidenden Spielfeld-Drittel.

28. Minute: Kaum schreiben wir das, scheppert‘s am linken Pfosten. Müller scheitert mit einem Flachschuss aus 18 Metern auf Vorlage von Thiago an der Torumrandung.

27. Minute: Coman flankt von rechts und erreicht Lewandowski, doch Danso schmeißt sich dem Torjäger erfolgreich in den Weg. Abgesehen vom Tor hatten die Bayern eigentlich noch keine große Torchance.

25. Minute: Die Roten probieren es häufig mit halbhohen Bällen - doch damit haben die Augsburger keine Probleme.

22. Minute: Kimmichs Ecke gerät zu kurz und wird geklärt. Anschließend spaziert Bernat inklusive Tunnel für Moravek über die rechte Seite, wird jedoch am Strafraum gestoppt.

21. Minute: Kimmich bekommt einen Schlag auf den Fuß, kann aber weitermachen.

19. Minute: Coman versucht es mit einem scharfen Flachpass von links, doch der Ball landet bei Danso.

17. Minute: Tooooor für den FC Bayern! Lewandowski knipst einmal mehr! Thiago hebt den Ball an den Elfmeterpunkt, dort erreicht er den durchgestarteten Polen, der die Kugel mit rechts annimmt und aus der Drehung mit links in die Maschen hämmert.

15. Minute: Wieder spielt Kimmich den Ball hoch in den Strafraum, dort prallern Kacar und Lewandowski aneinander. Die Schwaben bekommen den Freistoß.

14. Minute: Ríbery ist viel unterwegs. Immer wieder spielen die Roten um den Strafraum herum, doch die Gäste stehen sicher. Dann erreicht eine Kimmich-Hereingabe Lewandowski, der aber im Duell mit Danso nicht wirklich richtig an den Ball kommt.

12. Minute: Kohr sieht Gelb, weil er Lahm das Bein wegzieht.

11. Minute: Bernat verliert die Kugel gegen Bobadilla, der nach einer tollen Einzelleistung Kohr bedient. Dessen Schuss aus 18 Metern stellt aber kein Problem für Ulreich dar.

10. Minute: Ulreich fängt einen langen Ball im Strafraum souverän ab - dafür erhält er Beifall von den Rängen.

9. Minute: Nach der Hereingabe soll sich Hummels aufgestützt haben - Freistoß für die Gäste.

8. Minute: Thiago fängt einen Kohr-Pass locker ab und schickt dann sofort Lewandowski, der eine Ecke herausholt.

6. Minute: Die Augsburger können sich nimmer nur kurzzeitig aus der Umklammerung befreien. Die Roten sind klar Herr im Haus.

4. Minute: Kabinettstücken von Thiago - der Spanier gibt den Ball im Mittelkreis volley per Hacke zurück auf Boateng. Applaus, Applaus!

3. Minute: Nun nimmt Müller Maß, zieht aber aus rund 20 Metern knapp am rechten Pfosten vorbei.

2. Minute: Nach einem Kimmich-Freistoß kommt die Kugel zu Hummels, dessen Kopfballablage geklärt wird.

1. Minute: Der Ball rollt. Die Roten haben Anstoß.

+++ Alonso und Martinez sind heute gelbgesperrt. Ansonsten sind nur Neuer und Douglas Costa wegen Verletzungen nicht einsatzbereit.

+++ Die offensive Ausrichtung ist für den „Tiger“ kein Problem: „Wir kassieren die wenigsten Gegentore - da können wir auch mit Müller und Thiago beginnen.“

+++ Co-Trainer Gerland macht Kimmich am Sky-Mikro Mut: „Er wird hier seine Einsatzzeit bekommen. Heute spielt er von Anfang an und wenn er gut spielt, kann er auch beim nächsten Spiel beginnen.“

+++ Die Gäste setzen auf eine massierte Defensive. Gleich drei gelernte Innenverteidiger stehen in der Anfangsformation. Mit Bobadilla und Ji beginnen nur zwei Offensivspieler.

+++ Die Aufstellung der Roten ist da. Boateng beginnt und auch Müller und Kimmich stehen in der Startelf. Insgesamt gibt es fünf Änderungen im Vergleich zum 1:0 in Mönchengladbach.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Augsburg! Derby-Zeit in der Allianz Arena, der unangefochtene Tabellenführer erwartet nach der Länderspielpause die abstiegsbedrohten Schwaben in Fröttmaning (Samstag, 15:30 Uhr). Derzeit hat der FCB satte 13 Punkte Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig, der parallel den SV Darmstadt 98 empfängt - und dieser Vorsprung soll mindestens gehalten werden. Dafür ist ein Sieg über den FCA notwendig.

Besonders Robert Lewandowski dürfte sich auf das Derby Bayern gegen Augsburg freuen. In elf Bundesliga-Spielen gegen den FCA schoss er 13 Tore. Und auch die Bilanz spricht klar für die Roten. In bislang elf Duellen in der Bundesliga siegte der FC Bayern neunmal, lediglich zwei Duelle gingen an Augsburg. Und diese beiden Partien verlor der FCB als bereits feststehender Meister, es ging für die Münchner also um nichts mehr. Der Rekordmeister kassierte in den letzten 48 Liga-Heimspielen lediglich zwei Niederlagen - eine davon gegen Augsburg.