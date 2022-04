FC Bayern gegen FC Augsburg live: Wo läuft die Bundesliga heute im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

In der Bundesliga-Hinrunde setzte es für den FC Bayern eine überraschende Niederlage in Augsburg. © Philippe Ruiz/Imago

Der FC Bayern München hat noch eine Rechnung mit dem FC Augsburg offen. Hier gibt es alle Infos, wer das Spiel heute live im TV und Stream überträgt.

München ‒ Der deutsche Rekordmeister durchlebt vor dem Spiel gegen den FC Augsburg wohl aktuell die schwierigste Phase der laufenden Saison. Eigentlich fing sich der FC Bayern in der Bundesliga nach zwei Unentschieden wieder, leistete sich danach allerdings den kapitalen Wechselfehler gegen den SC Freiburg - der Freiburger Einspruch gegen die Wertung des Spiels wurde abgelehnt, sorgte aber dennoch für Unruhe.

Auf dem Rasen setzten sich die Bayern mit 4:1 eigentlich souverän durch. FCB-Boss Oliver Kahn sah den Fehler jedoch nicht bei seiner Mannschaft, sondern beim Schiedsrichter-Gespann. Der DFB gab ihm in seinem Urteil recht.

Im Gegensatz zum Freiburg-Ergebnis gibt es am Resultat des Champions-League-Hinspiels beim FC Villarreal nichts zu rütteln. Die Bayern zeigten sich sichtlich überrascht von der Stärke ihres Gegners und konnten nach Abpfiff glücklich sein, nur mit einem 0:1-Rückstand aus dem Estadio de la Ceramica abzureisen. „Grundsätzlich wollten wir, aber wir konnten heute nicht so wirklich. Wir wissen einzuschätzen, dass es heute in allen Belangen nicht das war, was wir zeigen wollten“, zeigte sich Thomas Müller selbstkritisch. Trotzdem macht das Ergebnis Mut für das Rückspiel. In der heimischen Allianz Arena haben die Münchner schon so manchen Rückstand drehen können.

Begegnung FC Bayern München - FC Augsburg Datum Samstag, 9. April 2022 Uhrzeit 15.30 Uhr Stadion Allianz Arena

FC Bayern München - FC Augsburg: Weinzierl-Elf arbeitet sich aus dem Abstiegkampf

Die Bayern zeigten sich in den vergangenen Wochen immer wieder von der schlagbaren Seite. Das dürfte auch der FC Augsburg vernommen haben, der schon das Hinspiel vor heimischem Publikum überraschend gewinnen konnte. An dem Freitagabend im November sorgten die Tore von Pederson und Hahn für die Party in der WWK-Arena. Dort herrscht aktuell grundsätzlich gute Stimmung, denn die Mannschaft von Markus Weinzierl zeigte sich in den letzten Wochen stark verbessert und bahnt sich langsam aber sicher den Weg aus der kritischen Abstiegszone.

Die letzten beiden Partien in der Fußball-Bundesliga gegen Mainz und Wolfsburg konnten gewonnen werden und vor dem Ausrutscher in Stuttgart entschieden die Fuggerstädter auf das Sechs-Punkte-Duell gegen Arminia Bielefeld für sich. Jetzt hat der FCA ein Polster von sechs Punkten auf den Relegationsplatz und kann sich die wahrscheinliche eingeplante Niederlage beim FC Bayern durchaus erlauben. Sollte ein erneuter Sieg gelingen, könnten Weinzierl und Co. je nach den Konkurrenz-Ergebnissen schon fast für die nächste Bundesliga-Saison planen.

Die Bilanz zwischen Bayern München und dem FC Augsburg

Die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften spricht natürlich ganz klar für den deutschen Rekordmeister. In 38 bisherigen Partien konnten die Bayern 28 Siege für sich verbuchen. Sieben Spiele gingen an den FCA und drei endeten Unentschieden. Anpfiff ist am Samstag, 9. April, um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz-Arena.

FC Bayern München - FC Augsburg: Wo läuft die Bundesliga heute live im TV?

Das Spiel wird live in voller Länge nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel ab 15.15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2 HD mit Kai Dittmann als Kommentator. Die Vorberichte zu allen Samstagsspielen starten um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

FC Bayern München - FC Augsburg: Wo läuft die Bundesliga heute im Live-Stream?

Wer bereits Kunde bei Sky ist, kann die Partie alternativ zur TV-Übertragung auch über Sky Go und Sky Ticket schauen. Sky Ticket ist vor allem für Nutzer eine Möglichkeit, die kein reguläres Abonnement besitzen. Das Angebot kann beliebig gebucht werden. Über die jeweiligen Apps kann das Bundesliga-Spiel außerdem auf Mobilgeräten und Smart-TVs geschaut werden.

Bundesliga, 29. Spieltag FC Bayern München - FC Augsburg TV Sky Live-Stream Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker tz.de Highlights im Free-TV ARD (Samstag ab 18.30 Uhr), ZDF (Samstag ab 23.30 Uhr)

FC Bayern München - FC Augsburg: Bundesliga heute im Live-Ticker auf tz.de

Fans, die nicht auf das Angebot von Sky zugreifen können und nicht auf die einschlägigen Highlight-Shows im TV warten wollen, können mit dem Live-Ticker auf tz.de immer auf dem aktuellsten Stand bleiben. Dort wird jede wichtige Szene des Spiels FC Bayern gegen FC Augsburg beschrieben. (ta)