FC Bayern München gegen FC Kopenhagen heute live: Champions League im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Drucken Teilen

Am 5. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern den FC Kopenhagen. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

München – Das Champions League-Match zwischen dem FC Bayern und der FC Kopenhagen steigt am Mittwoch, 29. November 2023, um 21.00 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Kopenhagen wird nicht live im Free-TV übertragen.

dem wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

FC Bayern München gegen FC Kopenhagen: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen dem FC Bayern und dem FC Kopenhagen Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 29. November 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

FC Bayern München gegen FC Kopenhagen: Wer holt sich den Sieg in der Champions League?

In der Champions-League-Gruppenphase steht der 5. Spieltag an und der FC Bayern München hat den FC Kopenhagen zu Gast in der heimischen Allianz Arena. Nach vier Siegen zu Beginn steht der deutsche Rekordmeister an der Spitze seiner Gruppe in der Gruppenphase und will mit einem weiteren Erfolg der perfekten Vorrunde einen Schritt näher kommen.

Der FC Bayern München hat mit zwölf Punkten sowohl das Achtelfinale als auch den Gruppensieg bereits sicher. Das Hinspiel beim FC Kopenhagen war ein schweres Stück Arbeit für den deutschen Rekordmeister, der zunächst zurücklag. In der Schlussphase der Partie sorgten aber Jamal Musiala und Mathys Tel für den umjubelten Sieg in Dänemark.

Die Generalprobe konnte der FC Bayern mit 1:0 beim 1. FC Köln für sich entscheiden. Harry Kane war der Schütze des goldenen Treffers, der für drei Punkte reichte. An diesem Tag ließ die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel aber die Effizienz vermissen. Der Sieg hätte um einige Tore höher ausfallen können, besonders Leroy Sané vergab aber reihenweise Möglichkeiten.

Der FC Bayern trifft auf den FC Kopenhagen. © IMAGO/Blatterspiel

„Es war ein klasse Spiel. Wir hätten in der ersten Halbzeit mehr Tore schießen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert. Es war ein wichtiger Sieg nach der Länderspielpause“, sagte Torschütze Harry Kane im Anschluss an die Partie im Rhein-Energie-Stadion. (smr)