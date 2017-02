Live-Ticker: Bayern kämpft gegen Schalke ums Pokal-Halbfinale

München - Der FC Bayern empfängt im Viertelfinale des DFB-Pokals den FC Schalke 04 in der Allianz Arena. Wer zieht ins Halbfinale ein? Das Spiel im Live-Ticker.

FC Bayern München - FC Schalke 04 -:- (-:-)

FC Bayern: --- Schalke: --- Tore: --- Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom DFB-Pokal-Viertelfinale des FC Bayern gegen den FC Schalke 04! Es ist das absolute Topspiel in der Runde der letzten acht Mannschaften und bildet den Abschluss dieser Runde. Im direkten Anschluss findet die Auslosung des Halbfinales statt.

Insgesamt trafen Bayern und Schalke bereits zehn Mal im DFB-Pokal aufeinander, vier Partien mussten in der Verlängerung eines gar im Elfmeterschießen entschieden werden. Und: Nur zwei Mal verloren die Münchner gegen Königsblau.

Das letzte Duell im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 fand 2011 statt. Manuel Neuer stand damals im Fokus - als (Noch-)Keeper von Königsblau. Schalke gewann mit 1:0, schoss den Rekordmeister aus dem Pokal und Neuer musste sich böse Worte und Spruchbänder aus der Bayern-Kurve gefallen lassen.

Die Bayern wollen an ihrem Triple-Traum 2017 festhalten, ein Sieg über die Gelsenkirchener ist dabei Pflicht. Mit 8:0-Erfolg am Samstag in der Liga über den HSV geht der Rekordmeister mit Rückenwind ins K.o.-Duell mit Schalke.

