Live-Ticker: FCB beginnt mit Müller und Lewy gegen den HSV

München - Der FC Bayern empfängt am Samstag Kellerkind Hamburger SV in der Allianz Arena. Gibt es wie bei den letzten Duellen in München ein Schützenfest? Der Live-Ticker.

FC Bayern München - Hamburger SV 0:0 (-:-)

FC Bayern: 1 Neuer - 21 Lahm, 8 Martinez, 5 Hummels, 27 Alaba - 23 Vidal, 6 Thiago - 10 Robben, 25 T. Müller, 11 Douglas Costa - 9 Lewandowski

FCB-Bank: 26 Ulreich, 7 Ribery, 13 Rafinha, 18 Bernat, 29 Coman, 32 Kimmich, 35 Sanches Hamburger SV: 1 Adler - 24 Sakai, 5 Djourou, 13 Mavraj, 6 Douglas Santos - 12 Walace, 28 Jung - 27 N. Müller, 8 Holtby, 17 Kostic - 11 Gregoritsch

HSV-Bank: 36 Mickel, 14 Hunt, 20 Ekdal, 22 Ostrzolek, 15 Waldschmidt, 2 Diekmeier, 7 Wood Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock) Tore: --- Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der Bundesliga finden Sie hier.

1. Minute: Los geht‘s. Anstoß haben die Roten.

+++ An seinem Ehrentag erhält Ancelotti neben einem Blumenstrauß aus Rummenigges Händen auch eine überdimensionale Brezn.

+++ Nächstes Thema - die Nachfolge von Lahm als Rechtsverteidiger. Laut Rummenigge wird der Spielermarkt sondiert, Kimmich habe aber das Vertrauen der Bosse und von Trainer Ancelotti. Der ehemalige Stuttgarter und Leipziger sei immerhin „der Rechtsverteidiger der deutschen Nationalmannschaft“.

+++ Bis Sommer soll der neue Mann feststehen. Laut Rummenigge habe er „seit drei Wochen“ nicht mit Hoeneß über das Thema gesprochen.

+++ Rummenigge zu Eberl: „Wir wären unseriös, wenn wir den Sportdirektor von einem anderen Verein öffentlich thematisieren. Wir haben ja auch gar keinen Druck, werden das mit aller Ruhe angehen.“

+++ Vorstands-Boss Rummenigge äußert sich bei Sky zur Sportdirektoren-Frage: „Ich lese viel, kann da aber wenig bestätigen. Wir werden sicher keine Ablösesummen für Sportdirektoren einführen.“

+++ Auf beiden Seiten steht heute je ein Jubiläum an. Während Bayern-Trainer Ancelotti sein 1000. Pflichtspiel als Coach erlebt, HSV-Keeper Adler hütet zum 250. Mal das Tor in der Bundesliga.

+++ Beim HSV gibt es vier Umstellungen zum 2:2 gegen Freiburg. Papadopoulos fehlt verletzt, Ostrzolek, Diekmeier und Hunt rotieren auf die Bank. Für das Quartett beginnen Djourou, Douglas Santos, N. Müller und Gregoritsch.

+++ Die Aufstellung der Roten verspricht volle Offensive. Für Kimmich rückt Lewandowski in die Startelf. Außerdem beginnt im Vergleich zum 1:1 in Berlin Martinez für Bernat.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Heimspiel des FC Bayern gegen den Hamburger SV! Der Spitzenreiter empfängt den Abstiegskandidaten zum Nord-Süd-Gipfel, die Rollen sind klar verteilt. Alles andere als ein Sieg der Hausherren gegen die Hanseaten wäre eine Überraschung.

Auch und vor allem wegen der Bilanz der vergangenen Jahre, denn diese spricht eine deutliche Sprache. Nicht nur, dass der letzte HSV-Sieg über die Bayern vom 26. September 2009 stammt (damals ein 1:0). Die Hamburger kassierten in den vergangenen sechs Gastspielen satte 31 Gegentreffer - das ist ein Schnitt von über fünf pro Spiel. Die Ergebnisse aus Sicht der Gäste: 0:5, 0:8, 1:3, 2:9, 0:5, 0:6. Wird das Gastspiel am Samstag (Anstoß um 15:30 Uhr) wieder zum Schützenfest?

Der HSV kommt jedenfalls mit Rückenwind nach München - trotz des kritischen Tabellenstandes. Aus den letzten drei Partien holten die Mannen von Trainer Markus Gisdol sieben Punkte. Und dass sich der FC Bayern zuletzt in der Liga etwas schwer getan hat, ist auch im hohen Norden registriert worden.

