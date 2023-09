FC Bayern München gegen Manchester United: Champions League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 1. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern München Manchester United. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München – Das Champions-League-Match zwischen dem FC Bayern und Manchester United steigt am Mittwoch, 20. September 2023, um 21.00 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen Manchester United: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester United wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

FC Bayern München gegen Manchester United: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Match zwischen dem FC Bayern München und Manchester United Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 20. September 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

Der erste Spieltag der Champions-League-Saison 2023/24 steht an und der FC Bayern München startet mit einem Heimspiel gegen Manchester United. In einer Gruppe mit dem englischen Top-Klub, Galatasaray Istanbul und dem FC Kopenhagen ist der deutsche Rekordmeister der große Favorit auf den Gruppensieg. Die Favoritenrolle will die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit einem Sieg gegen ManU untermauern.

FC Bayern München gegen Manchester United: Tuchel gesperrt

Nicht dabei sein kann allerdings Tuchel selbst. Der Cheftrainer des FC Bayern München sah in der vergangenen Saison im Viertelfinale gegen Manchester City die Gelb-Rote-Karte und muss deshalb am 1. Spieltag eine Sperre absitzen. Er wird von einem seiner Co-Trainer auf der Bank vertreten.

Gegen Manchester United könnte der FC Bayern auch wieder auf Kingsley Coman und Raphael Guerreiro zurückgreifen. Das Duo kehrte am Montag ins Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters zurück. Coman hatte das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen wegen muskulärer Probleme verpasst. Neuzugang Guerreiro musste wegen eines Muskelbündelrisses in der rechten Wade seit Ende Juli pausieren und wartet noch auf sein Pflichtspieldebüt für die Bayern.

Stürmer Harry Kane warnt vor dem kommenden Gegner aus Manchester: „Ein schweres Spiel. Ich weiß, dass Manchester United im Moment eine schwierige Phase hat, aber manchmal sind genau solche Mannschaften gefährlich, weil sie immer darauf aus sind, im großen Stil zurückzukommen“, sagte er in einem Interview von Sports Illustrated.

Der FC Bayern trifft auf Manchester United. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

„Natürlich wollen wir am Mittwoch vor heimischer Kulisse die Zuschauer so früh wie möglich hinter uns bringen und das Spiel mit viel Intensität angehen. Die Champions League ist immer etwas Besonderes, und mein erstes Spiel mit Bayern München wird mir in Erinnerung bleiben – also hoffe ich, dass es positiv verläuft“, so der englische Nationalspieler weiter. (smr)