FC Bayern gegen RB Salzburg: Generalprobe vor Bundesliga-Start heute live und kostenlos im Stream

Von: Boris Manz

Heute empfängt der FC Bayern München am Campus den österreichischen Rekordmeister RB Salzburg. Das Spiel wird kostenlos im Live-Stream übertragen.

München – Seit dem 12. Januar ist der FC Bayern wieder in München. Nach dem „besten Trainingslager“ erwartet der deutsche Rekordmeister heute Abend Red Bull Salzburg. Julian Nagelsmann plant gegen den österreichischen Branchenprimus in Bestbesetzung aufzulaufen, muss im FCB-Lazarett neben Manuel Neuer und Lucas Hernandez aber nun auf Matthijs de Ligt verzichten.

Freundschaftsspiel FC Bayern München - Red Bull Salzburg Anpfiff: 13. Januar 2022, 18:00 Uhr Stadion: FC Bayern Campus, München

FC Bayern gegen RB Salzburg kostenlos im Live-Stream: FCB will WM und Verletzungen vergessen machen

Beflügelt von einer starken Hinrunde könnte der FC Bayern nun mit breiter Brust in die Rückserie starten, doch die WM in Katar und die jüngsten Verletzungen bereiten einigen Münchner Fans Kopfschmerzen. Insbesondere die Verletzung von Manuel Neuer und die zähen Verhandlungen mit Yann Sommer trüben die Gefühle in der Landeshauptstadt. Besonders wichtig erscheint jetzt ein guter Start in das neue Jahr, um nicht in einen Abwärtsstrudel zu geraten.

Beim letzten Aufeinandertreffen feierten die Münchner einen 7:1-Kantersieg über RB Salzburg. (Torschützen: 3x Lewandowski, 2x Müller, 1x Gnabry, 1x Sané) © IMAGO / MIS

FC-Bayern-Stars um Thomas Müller und Joshua Kimmich wollen mit Vollgas in die Rückrunde gehen

Wohl auch deshalb bemühen sich die Führungsspieler bei den Münchnern jetzt um Aufbruchsstimmung. „Das Wichtigste ist eigentlich, dass du den Frust und Schmerz in Energie umwandelst“, so Thomas Müller bei einer Pressekonferenz in Katar. Und auch Joshua Kimmich, der nach der WM noch drohte, in ein Loch zu fallen, ist bis in die Haarspitzen motiviert. „Die Motivation, wieder hier zu sein, ist riesig. Ich bin froh, dass es wieder losgeht“, betonte Kimmich.

Letzte Duelle: Wettbewerb Ergebnis 03.11.2020 CL-Gruppenphase RB Salzburg - FC Bayern 2:6 25.11.2020 CL-Gruppenphase FC Bayern - RB Salzburg 3:1 16.02.2022 CL-Achtelfinale RB Salzburg - FC Bayern 1:1 08.03.2022 CL-Achtelfinale FC Bayern - RB Salzburg 7:1

Wo läuft FC Bayern gegen RB Salzburg heute live im Stream?

Die FCB-Fans können sich also auf eine hungrige Truppe in der Rückrunde freuen. Und gleich zu Beginn gibt es ein zusätzliches kleines Schmankerl: Das Testspiel zwischen dem FC Bayern und Red Bull Salzburg zeigt der Rekordmeister kostenlos im Live-Stream. Auf der vereinseigenen Seite fcbayern.com und in der FC-Bayern-App wird das Spiel gestreamt. Alternativ können Sie das Spiel auch über den Live-Ticker von tz.de verfolgen.

Begegnung: FC Bayern München - RB Salzburg TV: - Live-Stream: FCBayern.com / FC-Bayern-App Live-Ticker: tz.de

Das Spiel gegen Salzburg wird die Generalprobe, bevor die Bayern am 20.01. gegen RB Leipzig in die Rückrunde der Bundesliga starten.