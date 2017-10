Müller: „So leid es mir tut, Lobeshymnen können wir nicht mitsingen"

Der FC Bayern ist dank einer eindrucksvollen Leistung gegen Freiburg zurück im Geschäft. Thomas Müller steht jedoch nicht der Sinn nach Überschwänglichkeit. Die Stimmen zum Spiel.

München - An der Säbener Straße ist erstmal Ruhe eingekehrt. Der FC Bayern hat die Premiere der vierten Trainer-Amtszeit von Jupp Heynckes gegen den SC Freiburg erfolgreich bestritten. Nach der Partie äußerten sich die beteiligten Protagonisten der Münchner zu der sportlichen Situation. Dabei ist nicht nur der sportliche Umschwung ein Thema, auch die vorhandenen Defensivschwächen des deutschen Rekordmeisters werden thematisiert.

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern München): „Ich sehe das nicht so dramatisch. Es war unheimlich wichtig, einen guten Start zu haben. Dann bekommt man Rückenwind und das Selbstvertrauen wächst. Wenn ich die drei Freiburger Torchancen weglasse, dann war es okay. Darüber müssen wir sprechen, das werde ich analysieren. Es ist wichtig, dass wir zu null spielen und defensiv gut stehen. Nach vorne müssen wir unser ganzes Potenzial ausspielen. Wir haben nach wie vor eine sehr gute Mannschaft. Es liegt noch viel Arbeit vor uns und vor mir. Ich habe wahnsinnig viele Gespräche geführt. Mir war es sehr wichtig, dass die Spieler die Köpf wieder frei bekommen. Das war heute sicher auch die Konsequenz daraus, darum war die Mannschaft heute sehr spielfreudig.“

...über Javi Martínez, der verletzt ausgewechselt werden musste: „Wenn Javi sich auswechseln lässt, dann ist es bedenklich, er ist nicht nur ein Baske, sondern ein robuster Typ und großer Kämpfer.“

Thomas Müller (FC Bayern München): „Natürlich war die Spannung groß. Vor allem im Heimspiel wollten wir gleich was zeigen. Im Fußball gibt es keine perfekten Spiele, aber ich denke, dass wir ganz gut gespeilt haben. Wir dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und müssen weiter vernünftig arbeiten. Natürlich wird es in den nächsten Tagen wieder ein paar Lobpreisungen geben. Aber wir müssen nun ziemlich fokussiert und nüchtern das nächste Spiel vorbereiten. So leid es mir tut, aber die Lobeshymnen können wir nicht mitsingen.“

Mats Hummels (FC Bayern München): „Der Trainer hat definitiv seinen Anteil. Im Training war viel Zug drin. Das braucht eine Mannschaft. Es hat jetzt erst einmal einen guten Effekt gehabt. Es ist noch nicht viel geschafft, aber zumindest ist ein Anfang gemacht.“

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor des FC Bayern München): ...zur ersten Woche mit Trainer Jupp Heynckes: „Er ist ein Trainer mit einer riesengroßen Erfahrung. Es macht großen Spaß und es ist sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten. Er bringt viel Ruhe und große Erfahrung rein. Dazu hat er klare Vorstellungen. Es war eine sehr intensive Trainingswoche, wir freuen uns auf das Spiel. Ich arbeite im Hintergrund und kann ihm den Rücken freihalten. Ich kann von ihm lernen und natürlich auch meine Ideen einbringen.“

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): „Wir sind ziemlich stark enttäuscht, weil wir uns mehr ausgerechnet hatten. Symptomatisch waren die beiden Konterchancen erste Halbzeit, die wir nicht sauber ausspielen. Wir haben alles gegeben, aber wir waren nicht gut genug fußballerisch und haben es Bayern zu leicht gemacht.“

Florian Niederlechner (SC Freiburg): „Wir haben in der ersten Halbzeit ganz gut mitgespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir chancenlos. Wenn du in der Arena etwas mitnehmen willst, dann musst du deine Chancen nutzen. Das haben wir nicht gemacht.“

