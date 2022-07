Tottenham-Trainer Conte schießt gegen Nagelsmann: „Ein bisschen respektlos“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Harry Kane ist beim FCB im Gespräch. © IMAGO/Adam Davy

Tottenham-Coach Antonio Conte ärgert sich über seinen Münchner Kollegen Julian Nagelsmann, weil der öffentlich über Tottenham-Stürmer Kane spekuliert.

Diese Worte von Julian Nagelsmann (35) kamen bei seinem Trainer-Kollegen Antonio Conte (52) gar nicht gut an. Als der Bayern-Coach in den USA auf eine mögliche Verpflichtung von Tottenham-Stürmer Harry Kane (28) für die nächste Saison angesprochen wurde, antwortete er: „Er ist sehr teuer, das ist das Problem. Er ist ein brillanter Spieler, einer der besten Stürmer in der Welt. Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore macht. Ich kenne den genauen Preis nicht, aber es ist sehr hart für Bayern. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert.“

FC Bayern: Nach Contes Ansicht schwärmt Nagelsmann zu sehr von Harry Kane

Zu viel Schwärmerei für den Geschmack von Conte. Der Italiener lederte los: „Ich habe das ehrlich gesagt nicht gehört. Aber ich bin sicher kein Trainer, der über Spieler anderer Vereine spricht.“ Einmal in Fahrt war der italiensiche Trainer-Vulkan kaum zu stoppen: „Wenn ich etwas machen will, mache ich das nicht über die Medien. Vielleicht ist das ein bisschen respektlos gegenüber dem anderen Verein.“



Wie wichtig Kane für Tottenham ist, bewies er bei einem Testspiel seiner Mannschaft gegen Europa-League-Finalist Glasgow Rangers, wo er einen Doppelpack erzielte und die Spurs zum 2:1-Sieg führte. Die Planungen des Champions-League-Teilnehmers mit dem Kapitän scheinen klar: Er soll bleiben. Oder wie es Conte formuliert: „Die Situation bei Tottenham ist sehr klar und Harry ist ein sehr wichtiger Teil des Projekts.“ (bok/pk)