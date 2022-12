Bester WM-Torwart als Neuer-Ersatz? Für den FC Bayern wohl unbezahlbar

Von: Christoph Klaucke

Der beste WM-Torwart könnte ein Kandidat als Neuer-Ersatz sein. Der FC Bayern kann den Transfer von Emiliano Martinez aber wohl nicht stemmen.

München – Der FC Bayern hat sich als Ersatz für den lange verletzten Stammkeeper Manuel Neuer offenbar auf Alexander Nübel verständigt. Allerdings könnte eine Rückholaktion des verliehenen Torhüters an verschiedenen Variablen scheitern. Zum einen am Veto der AS Monaco und zum anderen an Nübel, der den Transfer selbst platzen lassen könnte. Dann müssten sich die Bayern nach einer Alternative umsehen und könnten in niemand Geringerem als dem besten Torwart der WM 2022 fündig werden.

Damian Emiliano Martinez Geboren: 2. September 1992 (Alter 30 Jahre), Mar del Plata, Argentinien Größe: 1,95 Meter Länderspiele für Argentinien: 20 Verein: Aston Villa

FC Bayern: Bester WM-Torwart als Neuer-Ersatz gehandelt

Emiliano Martinez wurde nicht nur Weltmeister mit Argentinien. Der 30-Jährige krönte sich zum Torhüter des Turniers und gewann den Goldenen Handschuh. Vor einem Millionen-Publikum sorgte sein obszöner Penis-Jubel nach dem WM-Sieg für Wirbel.

Der Torwart bringt also eine gehörige Portion Selbstvertrauen mit. Martinez soll nach seinen starken Leistungen laut dem Portal Media Foot ein Kandidat als Neuer-Ersatz beim FC Bayern sein. Demnach erfüllt der Torhüter von Aston Villa alle wichtigen Kritierien wie Erfahrenheit, Effizienz und mentale Stärke. Auch Didi Hamann schlägt den Bayern den Keeper aus England vor.

WM-Torwart Emiliano Martinez soll ein Kandidat als Neuer-Ersatz beim FC bayern sein. © Manu Fernandez/dpa

Weltmeister Emiliano Martinez für FC Bayern wohl unbezahlbar

Allerdings könnte die Ablöse für Martinez einen Transfer zum FC Bayern zunichte machen. Der Argentinier hat seinen Vertrag beim Premier-League-Klub erst Anfang des Jahres bis 2027 verlängert. Dementsprechend kostspielig wäre der Deal.

Martinez‘ Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro. Als frisch gebackener Weltmeister dürfte dieser Wert demnächst sogar noch steigen. Kaum vorstellbar, dass die FCB-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und CEO Oliver Kahn für ihren Neuer-Ersatz so viel Geld berappen wollen. Ein Martinez-Transfer wäre für die Bayern im Winter schlichtweg unbezahlbar.

FC Bayern sucht Neuer-Ersatz: Martinez zu unerfahren – im Gegensatz zu Sommer

Martinez ist zudem erst seit zweieinhalb Jahren Stammkeeper in der Premier League und kommt auf knapp über 100 Einsätze in der Premier League. International verfügt der 30-Jährige neben zwei Spielen in der Champions League und deren sieben in der Europa League über kaum Erfahrung.

Die Bayern würden außerdem einen deutschsprachigen Torwart bevorzugen. Erlebt Yann Sommer im Herbst seiner Karriere den zweiten Frühling? Der Gladbacher könnte erst Neuer-Ersatz im Winter werden, um sich dann im Sommer Richtung Premier League zu verabschieden. (ck)