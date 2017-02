Das sind die Gewinner und Verlierer der Englischen Wochen bei Bayern

München - Die ersten Englischen Wochen im neuen Jahr sind für Carlo Ancelotti und seine Spieler vorbei – Zeit zum Durchschnaufen! Und um eine erste Bilanz zu ziehen im neuen Jahr. Wir zeigen Gewinner und Verlierer:

Die ersten Englischen Wochen im neuen Jahr sind für Carlo Ancelotti und seine Spieler vorbei – Zeit zum Durchschnaufen! Darum hat Carletto seinen Spielern am Sonntag auch einen freien Tag geschenkt. Das haben sich Lahm und Co. auch verdient: Fünf Spiele in 15 Tagen liegen hinter den FCB-Stars. Die vergangenen zwei Wochen haben einen guten Eindruck gegeben, mit welcher Truppe Carlo die entscheidenden FCB-Schlachten schlagen wird, wenn Champions League und DFB-Pokal im Frühjahr in die heiße Phase gehen. Wir zeigen Gewinner und Verlierer:

Arjen Robben: Der 33-Jährige ist (mal wieder) wichtiger als je zuvor! Das Zusammenspiel auf der rechten Seite mit Philipp Lahm ist so dynamisch, wie seine Dribblings von der rechten Seite in den gegnerischen Strafraum. Nach Robert Lewandowski ist der Holländer der Mann beim FCB, der den Unterschied ausmacht. Robben, dem früher oft Egoismus vorgeworfen wurde, beschwört nun regelmäßig den Mannschaftsgeist der Bayern. „Egal, wie viele Weltklasse-Spieler du auf dem Platz hast, es geht um die Mannschaftsleistung“, sagte er beispielsweise nach seinem Gala-Auftritt gegen Arsenal.

Javi Martinez: In Berlin saß der Spanier 90 Minuten auf der Bank. Allerdings nicht wegen schwacher Leistungen, sondern zur Erholung. Der häufig von Verletzungen geplagte 28-Jährige ist ein absoluter Stabilitätsfaktor in der Bayern-Abwehr und ein Zweikampf-Monster schlechthin. Sieht auch Nebenmann Mats Hummels so, der Martinez als „harten Zweikämpfer“ bezeichnet. Während sich bei Hummels noch die eine oder andere Unsicherheit einschleicht, agiert der Spanier in jedem Spiel souverän. Selbst Jerome Boateng dürfte es schwer haben, an ihm vorbeizukommen.

Xabi Alonso: Auch wenn der Routinier diese Saison regelmäßig schwächelt – bei Carletto hat Alonso einen Stein im Brett. Aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid genießt der 35-Jährige höchstes Vertrauen bei Ancelotti. Daraus macht der Italiener auch kein Geheimnis. „Er ist sehr wichtig. Ich hoffe, dass er die nächste Saison noch spielt“, sagte Ancelotti erst kürzlich über Alonso. Darum läuft der Stratege in den wichtigen Spielen trotz seiner mangelnden Schnelligkeit von Anfang an auf.

Joshua Kimmich: Weil Alonso bei Ancelotti so hoch im Kurs steht, muss sich Kimmich noch gedulden. Dem 22-Jährigen bleibt aktuell nur die Reservisten-Rolle. In Berlin durfte Kimmich in der FCB-Mittelfeldzentrale ran und war dort sehr engagiert. In den wichtigen Spielen wird Ancelotti aber lieber auf Erfahrung statt jugendliche Leichtigkeit bauen.

Kingsley Coman: Ende Januar gab der junge Franzose in Bremen nach überstandenem Kapselriss im Sprunggelenk sein Comeback. Der 20-Jährige schafft es aber nicht, Akzente auf dem rechten Flügel zu setzen. Sieht auch Carlo so, weshalb er in den wichtigen Spielen wohl nicht auf die Turiner Leihgabe bauen wird. Übrigens: Bis Ende April müssen die Münchner die Kaufoption über 21 Millionen Euro ziehen.

Renato Sanches: Der 35-Millionen-Bub hat noch viel Luft nach oben. Der 19-Jährige ist (noch) ein Risiko-Faktor im zentralen Mittelfeld. Der Portugiese ist regelmäßig für Querschläger gut. Die wichtigen Spiele wird er von der Bank aus verfolgen.

bok