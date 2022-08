Sommer hält alles - Neuer kritisiert Mitspieler: „Ein bisschen Cleverness wäre angebracht gewesen“

Von: Philipp Kessler

Teilen

Mit 19 ­Paraden ärgerte Yann Sommer die bayerischen Angreifer. © MIS

Gegen den FC Bayern mutiert Yann Sommer (33) regelmäßig zum Endgegner. Doch Manuel neuer sieht auch Versäumnisse seiner Mitspieler im Sturm.

München - Die Geschichte wiederholt sich. Gegen Bayern mutiert Yann Sommer (33) regelmäßig zum Endgegner. Auch beim mitreißenden Bundesliga-Topspiel am Samstagabend in der Allianz Arena bissen sich die Münchner am Gladbacher Torhüter lange Zeit die Zähne aus.

Wahnsinn: Von 35 Schüssen der haushoch überlegenen Gastgeber saß nur der von Leroy Sané (26) zum 1:1 in der 83. Minute. Gefühlt kann sich der deutsche Rekordmeister national in dieser Saison nur selbst schlagen – oder der Schweizer Teufelskerl schafft es. „Man kennt es ja gar nicht anders, dass Yann Sommer das Spiel des Jahres gegen uns macht“, gab Thomas Müller (32) nach dem Unentschieden bei Sky zu. Der Fohlen-Keeper hatte 19 Paraden auf seinem Konto vorzuweisen. Diese Liga-Bestmarke seit Beginn der Datenerhebungen 1992 brachte die Bayern an den Rand der ersten Saisonniederlage.

FC Bayern: Sommer bringt Münchner an den Rand der ersten Saisonniederlage

Marcus Thuram (25) brachte Gladbach in der 43. Minute aus dem Nichts in Führung. Einen eigentlich harmlosen Abschlag von Christoph Kramer (31) verfehlte der mit Ausnahme dieser Aktion „überragende“ (O-Ton Hasan Salihamidzic) Dayot Upamecano (23). Das Geschenk seines Landsmannes nutzte der Franzose zum 1:0. Rund um diese Szene dominierte aber nur der FC Bayern. Zweimal (34. und 39.) wurde ein Treffer von Sadio Mané (30) aufgrund von Abseitspositionen aberkannt. Sowohl der senegalesische Stürmer als auch seine Teamkollegen scheiterten aber vor allem immer wieder an der eigenen Chancenverwertung – und eben am Gladbacher Torwart.

Neuer: „Ein bisschen Cleverness von unserer Seite wäre auch angebracht gewesen“

„Er hat gegen uns fast immer schon seine besten Leistungen in der Saison gezeigt“, erkannte auch Bayerns Schlussmann Manuel Neuer (36) an. „Ein bisschen Cleverness von unserer Seite wäre auch angebracht gewesen. Ein paar Mal hat er auch spekuliert und wenn man ihn da auf dem falschen Fuß erwischt, hätten wir auch mehr Tore erzielt.“ Thomas Müller sagte zur diesmal fehlenden Effizienz: „Wir wollten Tore machen. Es war kein Larifari, sondern es waren bewusste, gezielte, konzentrierte Abschlüsse. Aber wenn es im Strafraum sehr dicht zugeht, dann hast du nicht immer die Zeit, dir die Ecke auszusuchen. Dann musst du einfach mal eben abziehen. Aber er hat alle Dinger, die auf ihn kamen, festgehalten.“

Sommer: „Man kommt bei viel Arbeit, wenn es gut läuft, in so einen Flow rein“

Und Sommer? Dem war es fast unangenehm, über seine Hexer-Leistung zu sprechen. „Man kommt bei viel Arbeit, wenn es gut läuft, in so einen Flow rein“, sagte Sommer, der von der Bayern-Darbietung ebenfalls beeindruckt war. „Sie sind in einer unglaublichen Form. Sie machen über 90 Minuten extrem viel Druck, haben viel Power, extrem viel Qualität am Ball, sind sehr variabel im Spiel. Es ist schwer, gegen sie zu punkten.“ Gladbach aber habe diese Herausforderung bestanden.



Für die Bayern war das Ergebnis enttäuschend. An der Spielweise seiner Mannschaft hatte Trainer Julian Nagelsmann (35) allerdings wenig zu meckern. Er sprach von der „besten Saisonleistung“ und befand: „Wir haben 35 Torschüsse gehabt, das sollte reichen für drei Punkte in den nächsten Spielen.“ Am Mittwoch (20.46 Uhr, ARD und Sky) steht die erste Runde im DFB-Pokal bei Drittligist Vikoria Köln an. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es in der Liga bei Union Berlin weiter. Philipp Kessler