Verliehene Bayern-Youngster im Überblick: Tillman verzückt Schottland – Vidovic schwankend

13 Spieler auf Reisen

Gabriel Vidovic (li.) und Malik Tillman (re.) sind vom FC Bayern ausgeliehen.

13 Talente des FC Bayern sind derzeit ausgeliehen. Wir haben uns die bisherige Entwicklung von unter anderem Malik Tillman und Gabriel Vidovic angeschaut.

München – Zur Transferstrategie gehört es beim FC Bayern in den letzten Jahren sowohl Stars zu verpflichten als auch Talente selbst zu entwickeln. Besonders bei Jamal Musiala gelang dies in der jüngeren Vergangenheit. Mit Josip Stanisic ist nach langer Zeit endlich mal wieder ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs beim FC Bayern fester Teil des Profikaders.

Insgesamt 13 Nachwuchshoffnungen des Deutschen Rekordmeisters sind derzeit verliehen, um bei anderen Vereinen Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln und nach ihrer Rückkehr möglicherweise eine Rolle unter Thomas Tuchel in der ersten Mannschaft zu spielen. Wir werfen einen Blick darauf, wie sich Vidovic, Tillman & Co. bisher schlagen:

Neue Leihe für Shaoziyang Liu - Bright Arrey-Mbi überzeugt

Shaoziyang Liu wechselte im Dezember 2021 aus China nach München und wurde direkt im Anschluss zu Austria Klagenfurt verliehen. Dort kam er in der vergangenen Saison zweimal für die U18 zum Einsatz und in der aktuellen Spielzeit 13-mal für die zweite Mannschaft. Im Winter wurde die Leihe vorzeitig abgebrochen und Liu zog innerhalb Österreichs zum Zweitligisten Grazer AK weiter. Dort wartet der Torwart noch auf seinen Einsatz.

Bright Arrey-Mbi wurde zusammen mit Jamal Musiala 2019 vom Chelsea FC verpflichtet. Seit Sommer läuft der hochtalentierte Innenverteidiger für Zweitligist Hannover 96 auf. Zu Saisonbeginn spielte der 20-Jährige, der schon für die Profis des FC Bayern in der Champions League auflief, viermal für die Reserve in der Regionalliga. Erst am 9. Spieltag kam er zu seiner ersten Einsatzminute in der 2. Bundesliga. Zwischen dem 13. und 21. Spieltag stand der Deutsch-Engländer dann nur einmal nicht in der Startelf. Zuletzt verpasste er vier Spiele krankheitsbedingt. Die kriselnden Niedersachsen besitzen eine Kaufoption.

Jamie Lwarence zahlt Lehrgeld - David Herold gesetzt

Ebenfalls in der 2. Bundesliga spielt Jamie Lawrence. Der gebürtige Münchner pendelt beim 1. FC Magdeburg zwischen Bank und Startelf und sah bereits zweimal die Gelb-rote-Karte. 18 Mal kam der Innenverteidiger beim Aufsteiger bisher insgesamt zum Einsatz.

David Herold bestritt bereits mehrfach die Vorbereitung mit den Profis. Seit Winter soll er dauerhaft auf höherem Niveau Einsatzzeit sammeln. Beim SCR Altach ist er nach anfänglichen Jokereinsätzen mittlerweile sowohl unter Miroslav Klose als auch dessen Nachfolger Klaus Schmidt fest auf der linken Abwehrseite gesetzt und gehört beim Kellerkind der Österreichischen Bundesliga zu den wenigen Lichtblicken.

Nach der erfolglosen Leihe bei den Vancouver Whitecaps hat Nick Salihamidzic seine Zelte in der Wintertransferperiode bei Cosenza aufgeschlagen. Beim italienischen Zweitligisten stand der Sohn von Vorstand Hasan Salihamidzic noch nicht auf dem Feld.

Daniel Francis und Emilian Metu bei der Reserve - Torben Rhein fehlt verletzt

Daniel Francis empfahl sich über das FC Bayern World Team für einen Profivertrag bei den Münchnern. Bei Leihklub Austria Klagenfurt lief er bisher nur fünfmal für die zweite Mannschaft auf.

Dort zeigt sich mit Emilian Metu derzeit ein weiteres FCB-Talent. Für den gebürtigen Österreich reichte es bisher zu einem Kurzeinsatz bei den Profis. Für die Reserve erzielte er ein Tor in elf Spielen. Der Mittelfeldspieler hat in seiner Heimat jedoch keine Zukunft. Ins Wintertrainingslager des Erstligisten durfte er nicht mitreisen.

Besser läuft es dagegen für Torben Rhein im Nachbarland. Der Mittelfeldspieler galt einst als eines der größten Talente in Deutschland, bevor seine Entwicklung jedoch ins Stocken geriet. Diese nimmt bei Austria Lustenau wieder langsam Fahrt auf. Beim Erstligaaufsteiger stand der 20-Jährige zumeist in der Startelf. Seit Anfang März wird er von einer Adduktorenverletzung ausgebremst.

Horrorhinrunde für Singh - Wechselhafte Saison für Vidovic

Sarpreet Singh ist erneut an Jahn Regensburg verliehen. Zuerst laborierte der offensive Mittelfeldspieler an einer Schambeinentzündung, dann fiel auf, dass der Neuseeländer aufgrund eines formalen Fehlers keine Spielberechtigung besaß. Seit Jahresbeginn ist diese jedoch vorhanden und der 24-Jährige gesetzt. In neun Spielen steuerte Singh beim Zweitligisten ein Tor und eine Vorlage zu.

Gabriel Vidovic darf sich die größten Hoffnungen auf eine Zukunft bei den Profis des FC Bayern machen. Der kroatische Offensivspieler überragte in der vergangenen Regionalliga-Saison und wurde mit ersten Bundesliga-Debüten belohnt. Seit Sommer geht der 19-Jährige für Vitesse Arheim in der Eredivisie auf Torejagd. Seine Zeit in den Niederlanden verläuft bisher jedoch durchwachsen. Zwar kam der offensiv flexibel einsetzbare Juniorennationalspieler Kroatiens seit seinem Wechsel zwar in jedem Spiel zum Einsatz, pendelte aber zwischen Bank und Stammformation und erzielte nur drei Tore. Von der Leihe hatte sich die Führung des FC Bayern sicher mehr versprochen.

Malik Tillman überragt - Glasgow Rangers wollen Kaufoption ziehen

Malik Tillman dagegen überragt seit seinem Wechsel. Inzwischen gehört der Deutsch-US-Amerikaner zu den besten Spielern der schottischen Liga und debütierte für die A-Nationalmannschaft der USA. Der Offensivspieler kam wettbewerbsübergreifend bis dato 39-mal zum Einsatz, erzielte zwölf Tore und bereitete weitere neun vor. In der UEFA Champions League stand er gegen Liverpool, Neapel und Ajax Amsterdam jeweils in der Startelf. Der letztjährige Europa-League-Halbfinalist, der eine Kaufoption über angeblich sieben Millionen Euro besitzt, macht keinen Hehl daraus, den gebürtigen Nürnberger behalten zu wollen: „Er wird keinen Trainer finden, der ihn mehr liebt als ich“, sagte Michael Beayle bei Sky Sports, nachdem Tillman seinen aktuellen Klub mit einem Doppelpack im Alleingang zum Sieg über Dundee United geschossen hatte.

+ Malik Tillman gehört bei den Glasgow Rangers zu den besten Spielern. © IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

„Ich habe viel Zeit für den jungen Malik und die Arbeit, die wir mit ihm machen, und er scheint sehr glücklich zu sein und sich hier eingelebt zu haben“, so der Coach der Rangers weiter. Der Youngster selbst will sich noch nicht festlegen und seine Zukunft „offen“ halten: „Ich will einfach so viel wie möglich spielen. Es ist mir nicht egal, aber relativ egal, wo das sein wird. Ich fühle mich hier wohl, sehr sogar. Ich bringe meine Leistungen, die denen hier bei den Rangers, glaube ich, ganz gut gefallen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es denen bei Bayern ganz gut gefällt.“ Im Falle eines festen Verbleibs in Schottland besitzt der Deutsche Rekordmeister jedoch eine Rückkaufoption.

Marvin Cuni im Aufstiegskampf - Leihabbruch Lenn Jastemski

Marvin Cuni „agiert“ bereits seit 2020 in der Fremde und hat mit sieben Toren und zwei Assists in 25 Drittligaspielen maßgeblichen Anteil an den Aufstiegsträumen des 1. FC Saarbrücken. Zudem netzte er noch dreimal in zwei Pokal-Spielen.

Lenn Jastremski war in der Hinrunde an Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue ausgeliehen und kam dort in 15 Partien auf ein Tor und zwei Vorlagen sowie einen Einsatz im DFB-Pokal. Seit der Rückrunde spielt der Stürmer für den Grazer AK in der 2. österreichischen Liga. In seinen ersten fünf Einsätzen legte er ein Tor vor. (Alexander Nikel)