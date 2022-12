„So schnell vergeht die Zeit“: FC Bayern unterläuft Twitter-Panne an Paul Wanners Geburtstag

Der FC Bayern gratuliert Paul Wanner zum Geburtstag, hat sich aber im Jahr geirrt. Die Reaktionen auf Twitter lassen nicht lange auf sich warten.

München – Beim FC Bayern ist es Tradition, den eigenen Spielern zum Geburtstag zu gratulieren. Heutzutage passiert das auch gerne bei Twitter, die FCB-Fans können so über die sozialen Netzwerke die Stars beglückwünschen. Bei der neuesten Gratulation zum Ehrentag scheint jedoch einiges schiefgelaufen zu sein.

Paul Wanner Geboren: 23. Dezember 2005 (Alter 17 Jahre), Dornbirn, Österreich Verein: FC Bayern Position: Offensives Mittelfeld Vertrag bis: 30.06.2027

Paul Wanner: FC Bayern gratuliert zum 18. Geburtstag – und blamiert sich

„Happy Birthday und alles Gute zum 18. Geburtstag, Paul Wanner!“, schreibt der FC Bayern am Freitag (23. Dezember) um 10.05 Uhr auf seinem Twitter-Kanal. Nanu?! 18? Ist Bayerns Mittelfeld-Juwel etwa schon volljährig? Laut seinem Geburtsdatum, dem 23. Dezember 2005, dürfte Wanner eigentlich erst 17 geworden sein.

Paul Wanner hat in diesem Jahr eine enorme Entwicklung genommen. Vor knapp einem Jahr wurde der Deutsch-Österreicher mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Spieler in der Geschichte des FC Bayern. Wanner hat an der Säbener Straße direkt mehrere Altersklassen auf einmal übersprungen, dass er nun aber auf einen Schlag zwei Jahre älter wird, kann man getrost ausschließen.

Der FC Bayern gratuliert Paul Wanner zum 18. Geburtstag. © FC Bayern/Twitter

FC Bayern: Wanner hat Geburtstag – Fans amüsieren sich über Twitter-Fail

Dem Admin des Twitter-Auftritts des FC Bayern dürfte viel eher ein Missgeschick unterlaufen sein, wenn er sich nicht doch einen kleinen Scherz erlaubt haben sollte. Der Wanner-Fauxpas fiel selbstredend sofort einigen Bayern-Fans auf, die sich vom falschen Alter nicht in die Irre haben führen lassen, tz.de hat einige Reaktionen zusammengefasst:

„Er ist 17“

„Falsches Alter, ihr macht ihn ein Jahr älter“

„Innerhalb von einem Tag um 2 Jahre gealtert“

„Gestern gefühlt 16, heute schon 18. So schnell vergeht die Zeit“

„Ich hatte zwar 17 im Kopf, aber egal. Alles Gute Paul“

FC Bayern bemerkt Twitter-Fauxpas um Wanner nach Fan-Reaktionen

Kurze Zeit später hat der FC Bayern den Tweet gelöscht und anschließend Wanner zum 17. Geburtstag gratuliert. „Er war für 20 Minuten volljährig“, scherzte ein User. Bis zu seinem tatsächlichen 18. Geburtstag muss sich Wanner noch um ein weiteres Jahr gedulden.

Eine wichtige Entscheidung muss der junge Wanner jedoch schon bald treffen, nämlich in welcher Nationalmannschaft er künftig spielen möchte. Vor kurzem trainierte Wanner bei Österreich mit, doch auch der DFB kämpft um das Bayern-Talent. (ck)