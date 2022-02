FC Bayern in der Krise? Ex-Trainer Hansi Flick: „Die Qualität der Mannschaft ist ...“

Von: Florian Schimak

Hansi Flick tippt in sein Handy - Oliver Kahn schaut zu. © IMAGO / kolbert-press

Der FC Bayern hat sich zuletzt sportlich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Nun hat sich Bundestrainer Hansi Flick über die Qualität des FCB-Kaders geäußert.

London - Der FC Bayern* befindet sich sportlich aktuell nicht wirklich auf absolutem Top-Niveau! 2:4 beim VfL Bochum, nur 1:1 bei RB Salzburg in der Champions League*- und auch die erste Hälfte bei Aufsteiger Greuther Fürth ließ doch vieles zu wünschen übrig.

Trainer Julian Nagelsmann sieht sich erstmals etwas Gegenwind ausgesetzt, weil seine taktischen Ideen zuletzt auch nicht immer aufgingen. Vor dem Champions-League-Spiel des FC Chelsea am Dienstagabend gegen den OSC Lille hat sich nun Ex-FCB-Coach Hansi Flick zur Gemengelage an der Säbener Straße geäußert.

„Die Qualität der Mannschaft ist da, Julian (Nagelsmann, Anm.d.Red.) ist ein fantastischer Trainer. Die kommen wieder in die Spur. Ich bin guter Dinge, dass sie ein erfolgreiches Jahr abschließen“, sagte Flick beim Streamingdienst Amazon Prime Video.

Die Münchner, mit denen Flick 2020 die Fußball-Königsklasse gewonnen hatte und anschließend sogar das Triple holte, enttäuschten zuletzt ein wenig. „Jetzt läuft es vielleicht nicht ganz so optimal“, so der Bundestrainer, der aber nicht allzu schwarz malen will: „Das hat man einfach mal“, so Flick.

Am Dienstag absolvierten die Verletzten Manuel Neuer und Leon Goretzka erstmals Laufeinheiten an der Säbener Straße. Ob die beiden Stars bald zurückkehren werden, steht aber noch nicht fest. Kapitän Neuer unterzog sich kürzlich einer Knie-Op. Goretzka laboriert seit Monaten an Patellasehnenproblemen. Sein letzte Spiel absolvierte der 26-Jährige im Dezember. (smk/sid)