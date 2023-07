100 Millionen für Ü30-Stürmer? Kuriose Statistik ermutigt Bayern im Kane-Poker

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Die Bayern sind nach wie vor an einem Transfer von Tottenhams Harry Kane interessiert. Sein hohes Alter könnte den Münchnern in die Karten spielen.

München – Es ist ein stolzes Ablöse-Paket, das der FC Bayern für Wunschstürmer Harry Kane schnüren möchte – trotz dessen fortgeschrittenen Fußballer-Alters. Obwohl der Engländer am 28. Juli seinen 30. Geburtstag feiert, ist der deutsche Rekordmeister bereit, für ihn 100 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, obwohl Kane nächsten Sommer ablösefrei zu haben wäre. Sein Vertrag läuft am 30. Juni 2024 aus.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter: 29 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Position: Mittelstürmer Vetrag bei Tottenham Hotspur bis zum: 30. Juni 2024 Marktwert: 90 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Leistungsexplosion im Alter? Statistik ermutigt die Bayern im Kane-Poker

Für gewöhnlich setzt im Profi-Fußball mit dem Erreichen der Ü30-Grenze ein leichter Leistungsabfall ein. Doch eine Statistik, die gerade auf dem Kurz-Nachrichtendienst Twitter kursiert, macht den Bayern Hoffnung. Sie zeigt, dass gerade auf der Stürmer-Position ein höheres Alter nicht zwingend eine niedrigere Torquote bedeutet.

Im Durchschnitt liegt der Treffer-Höhepunkt zwischen 27 und 30 Jahren. Danach geht es, oft langsam, bergab. Die meisten Tore erzielte Kane wettbewerbsübergreifend im Alter von 24 Jahren, nämlich 40 Stück an der Zahl. In den Folge-Spielzeiten pendelte sich die Quote jährlich zwischen 25 und 30 Treffern ein.

Wechselt er zu Bayern München? Tottenhams Harry Kane könnte zum neuen Rekordtransfer des FCB werden. © Imago / Shutterstock

Kane auf Spuren eines Ex-FCB-Stars? Lewandowski knackte Müller-Torrekord mit 32

In der abgelaufenen Saison erzielte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft 30 Treffer in der Premier League und jeweils ein Tor im FA-Cup und der Champions League. Bleibt die Frage: Wie viel hat Kane für Bayern noch im Tank?

Fakt ist: Es gibt auch Stürmer, die mit zunehmendem Alter noch torgefährlicher werden: Neben Robert Lewandowski vom FC Barcelona, ist das Ex-Real-Star Karim Benzema und Schweden-Stürmer Zlatan Ibrahimovic. Als Lewy den ewigen Bundesliga-Rekord von Stürmer-Legende Gerd Müller in München knackte und 41 Treffer erzielte, war er 32 Jahre alt.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Bayern-Transfer ungewiss: Tottenham-Bosse wollen Kane unbedingt halten

Bisher ist noch nicht gewiss, ob Kane als Ü30-Stürmer nach München wechseln wird. Denn: Die Verhandlungen gestalten sich wegen Club-Boss Daniel Levy schwierig.

Er möchte den Stürmer auf keinen Fall abgeben. Auch Trainer Ange Postecoglou plant mit ihm. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)